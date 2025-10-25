Takhle jsem si to představoval, říká 27letý pardubický fotbalový útočník Abdullahi Tanko ke své současné fazoně, již kromě zásahů proti Karviné a Mladé Boleslavi (Východočeši je doma porazili shodně 2:1) podkreslil i jednou nahrávkou.
„Chci být kanonýr, co skóruje v každém utkání. A když už se to nepovede, tak hodlám aspoň nějakou branku připravit pro své spoluhráče. Klíčové je, aby moje góly měly význam, nějaký opravdový vliv na výsledek,“ zdůrazňuje Tanko.
Pamatuju, když jste v české lize předloni v Baníku začínal. Byl jste jako démon, skoro pořád vám to tam padalo. Pak jste se „zasekl“. Co se pokazilo?
Sešlo se toho víc, co bylo špatně. V Česku mě bez rodiny trápila samota, bylo to složité. A můj táta, jediný člověk, se kterým jsem se o tom mohl pobavit, který mi mohl přispět nějakou radou a motivovat mě, na tom zdravotně nebyl dobře. Byl na mně všechen tlak. Musel jsem myslet na něj i na to, co předvádím na hřišti. Platil jsem jeho léčbu v nemocnici doma v Africe, snažil jsem se být rodině na dálku nápomocný, jak to jen šlo. Táta byl pro mě vším, protože mámu jsem ztratil už jako kluk. Po její smrti se musel starat o celou rodinu sám, takže jsem mu to chtěl vrátit. Jeho nemoc se bohužel neustále zhoršovala a nakonec zemřel. Byl jsem z toho psychicky v háji. Pokoušel jsem se z toho co nejrychleji oklepat, ale bylo to nesmírně obtížné. Zase jsem na trénincích dřel, chtěl jsem to překonat, dostat se na nějaký svůj standard. V Ostravě se to bohužel nepovedlo. Teď jsem tady a uvidíme, co přinese budoucnost.
Jste velmi rychlý, díky čemuž se dostáváte do spousty šancí, které ale často zahazujete. Co děláte na tréninku pro to, abyste byl efektivnější?
Investuju do toho dost času. Nejzásadnější je, aby vám rozuměli spoluhráči. Aby chápali váš styl hry — co zvládnete, a co ne. Ale sám jako útočník taky ten styl musím měnit. Každý týden mám proti sobě jiné obránce a navíc nechci, aby mě měli přečteného a automaticky věděli, co zrovna udělám. Chci to soupeřovým bekům co nejvíc ztížit.
Ceníte si souhry s Vojtěchy Sychrou a Patrákem nebo i se záložníky? Teď vám to celkem klapalo.
Ano. Ale vážím si i práce našich obránců. Abychom se dostali na dostřel cizí brány, všichni si musejí odpracovat to svoje. Musíme to naházet do jednoho koše. Ale Sychrič a Patras... Řekl bych, že když se v minulosti, kdekoli, vpředu hrálo na tři nebo třeba i na čtyři útočníky, vždycky fungovali jako jedno těleso. Vzpomeňte na Messiho, Suáreze a Neymara v Barceloně, každý to zná. Chce to podobný typ vzájemné součinnosti. I když třeba sám nedám gól, aspoň udělám prostor někomu dalšímu. Nebo mu nahraju. Společně jsme pro obránce soupeře větší hrozbou.
Jak důležitý je pro vaše útočení coby spojka krajní obránce Ryan Mahuta?
Moc. Odhadne, kam si chci naběhnout, a dá mi tam balon ve správnou chvíli, dopřeje mi tím čas na jeho převzetí a zpracování.
Pár týdnů zpátky jste na Slavii dostal červenou kartu za faul na Ivana Schranze. Byl jste na sebe hodně naštvaný? Stálo vás to dva zápasy.
Jasně. Kvůli tomu faulu, což nebyl můj úmysl. Přitom on sám ten míč předtím skoro ztratil... Ale chyby se ve fotbale stávají a nikdy nevíte, kdo tam tu nohu strčí dřív. Bohužel to byl on, já mu přišlápl nárt a musel ven. Pokud se nepletu, jsem jediný hráč v historii českého fotbalu, který schytal tři červené proti jednomu soupeři, právě proti Slavii (dvě Tanko dostal ještě za Baník). Nevím, proč tomu tak je, ale beru to jako užitečnou lekci. Nechci se tím moc trápit. Mrzelo mě to i proto, že jsem pak musel vynechat ty zápasy a nemohl mužstvu nijak přispět.
Můžete se ohlédnout za výhrou nad Mladou Boleslaví?
Jednoduše jsme si počínali skvěle. V posledních třech utkáních, už předtím proti Baníku a pak Karviné, již jsme rovněž porazili, jsem cítil, že nám roste sebevědomí. Už nás unavovalo pořád prohrávat... Nějaký zápas už jsme nutně museli urvat. A já v týmu pozoroval něco, co tam předtím dlouho chybělo.
Jak ty dva úspěchy v řadě proměnily náladu v kabině?
Každý se směje a vtipkuje, jsme víc jako rodina. Ale co se mi líbí: Jakmile přijdeme na trávník, atmosféra se hned změní, víme, že musíme odvést svou práci.
Lze něco ze hry mužstva proti Boleslavi zvlášť vypíchnout?
Drželi jsme balon, zbytečně jsme se ho nezbavovali nepřesnými nahrávkami a byli v klidu. Čekali jsme na správný moment, kdy zaútočit.
Co očekáváte od sobotního zápasu na zlínské Letné? Soupeř je v tabulce šestý, vy 13.
Bude to náročné, protože Zlín je ve formě. Postoupili ze druhé ligy do první a všechny zlobí, porazili Plzeň, remizovali se Slavií... Ale musíme si věřit na vítězství, odmakat to a nedopřát Zlínu prostor. Když ho dostane, je opravdu nebezpečný.