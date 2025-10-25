Chance Liga 2025/2026

Chtěl bych, aby moje trefy lámaly zápasy. Tanko o spoluhráčích i těžkém období

Autor:
  12:12
Na jaře, po svém přestupu z ostravského Baníku, dal za Pardubice jediný gól. V letošní sezoně už má však nigerijský forvard Abdullahi Tanko na kontě tři, z toho dva v posledních dvou kolech. Dnes od 15 hodin s týmem hraje ve Zlíně.
Pardubický útočník Abdullahi Tanko

Pardubický útočník Abdullahi Tanko | foto: ČTK

Pardubičtí fotbalisté se radují z gólu, který vstřelil Abdullahi Tanko (vpravo).
Pardubický útočník Abdullahi Tanko se diví, proti Slavii dostal už třetí...
Na bolavý kotník Ivana Schranze lékař stříká chladivý sprej, slávistovi šlápl...
Ostravský Michal Frydrich se snaží zabrzdit rozběhnutého Abdullahi Tanka z...
5 fotografií

Takhle jsem si to představoval, říká 27letý pardubický fotbalový útočník Abdullahi Tanko ke své současné fazoně, již kromě zásahů proti Karviné a Mladé Boleslavi (Východočeši je doma porazili shodně 2:1) podkreslil i jednou nahrávkou.

„Chci být kanonýr, co skóruje v každém utkání. A když už se to nepovede, tak hodlám aspoň nějakou branku připravit pro své spoluhráče. Klíčové je, aby moje góly měly význam, nějaký opravdový vliv na výsledek,“ zdůrazňuje Tanko.

ONLINE: Zlín – Pardubice

Utkání sledujeme v podrobné reportáži od 15:00

Pamatuju, když jste v české lize předloni v Baníku začínal. Byl jste jako démon, skoro pořád vám to tam padalo. Pak jste se „zasekl“. Co se pokazilo?
Sešlo se toho víc, co bylo špatně. V Česku mě bez rodiny trápila samota, bylo to složité. A můj táta, jediný člověk, se kterým jsem se o tom mohl pobavit, který mi mohl přispět nějakou radou a motivovat mě, na tom zdravotně nebyl dobře. Byl na mně všechen tlak. Musel jsem myslet na něj i na to, co předvádím na hřišti. Platil jsem jeho léčbu v nemocnici doma v Africe, snažil jsem se být rodině na dálku nápomocný, jak to jen šlo. Táta byl pro mě vším, protože mámu jsem ztratil už jako kluk. Po její smrti se musel starat o celou rodinu sám, takže jsem mu to chtěl vrátit. Jeho nemoc se bohužel neustále zhoršovala a nakonec zemřel. Byl jsem z toho psychicky v háji. Pokoušel jsem se z toho co nejrychleji oklepat, ale bylo to nesmírně obtížné. Zase jsem na trénincích dřel, chtěl jsem to překonat, dostat se na nějaký svůj standard. V Ostravě se to bohužel nepovedlo. Teď jsem tady a uvidíme, co přinese budoucnost.

Jste velmi rychlý, díky čemuž se dostáváte do spousty šancí, které ale často zahazujete. Co děláte na tréninku pro to, abyste byl efektivnější?
Investuju do toho dost času. Nejzásadnější je, aby vám rozuměli spoluhráči. Aby chápali váš styl hry — co zvládnete, a co ne. Ale sám jako útočník taky ten styl musím měnit. Každý týden mám proti sobě jiné obránce a navíc nechci, aby mě měli přečteného a automaticky věděli, co zrovna udělám. Chci to soupeřovým bekům co nejvíc ztížit.

Ceníte si souhry s Vojtěchy Sychrou a Patrákem nebo i se záložníky? Teď vám to celkem klapalo.
Ano. Ale vážím si i práce našich obránců. Abychom se dostali na dostřel cizí brány, všichni si musejí odpracovat to svoje. Musíme to naházet do jednoho koše. Ale Sychrič a Patras... Řekl bych, že když se v minulosti, kdekoli, vpředu hrálo na tři nebo třeba i na čtyři útočníky, vždycky fungovali jako jedno těleso. Vzpomeňte na Messiho, Suáreze a Neymara v Barceloně, každý to zná. Chce to podobný typ vzájemné součinnosti. I když třeba sám nedám gól, aspoň udělám prostor někomu dalšímu. Nebo mu nahraju. Společně jsme pro obránce soupeře větší hrozbou.

Jak důležitý je pro vaše útočení coby spojka krajní obránce Ryan Mahuta?
Moc. Odhadne, kam si chci naběhnout, a dá mi tam balon ve správnou chvíli, dopřeje mi tím čas na jeho převzetí a zpracování.

Pár týdnů zpátky jste na Slavii dostal červenou kartu za faul na Ivana Schranze. Byl jste na sebe hodně naštvaný? Stálo vás to dva zápasy.
Jasně. Kvůli tomu faulu, což nebyl můj úmysl. Přitom on sám ten míč předtím skoro ztratil... Ale chyby se ve fotbale stávají a nikdy nevíte, kdo tam tu nohu strčí dřív. Bohužel to byl on, já mu přišlápl nárt a musel ven. Pokud se nepletu, jsem jediný hráč v historii českého fotbalu, který schytal tři červené proti jednomu soupeři, právě proti Slavii (dvě Tanko dostal ještě za Baník). Nevím, proč tomu tak je, ale beru to jako užitečnou lekci. Nechci se tím moc trápit. Mrzelo mě to i proto, že jsem pak musel vynechat ty zápasy a nemohl mužstvu nijak přispět.

Můžete se ohlédnout za výhrou nad Mladou Boleslaví?
Jednoduše jsme si počínali skvěle. V posledních třech utkáních, už předtím proti Baníku a pak Karviné, již jsme rovněž porazili, jsem cítil, že nám roste sebevědomí. Už nás unavovalo pořád prohrávat... Nějaký zápas už jsme nutně museli urvat. A já v týmu pozoroval něco, co tam předtím dlouho chybělo.

Jak ty dva úspěchy v řadě proměnily náladu v kabině?
Každý se směje a vtipkuje, jsme víc jako rodina. Ale co se mi líbí: Jakmile přijdeme na trávník, atmosféra se hned změní, víme, že musíme odvést svou práci.

Lze něco ze hry mužstva proti Boleslavi zvlášť vypíchnout?
Drželi jsme balon, zbytečně jsme se ho nezbavovali nepřesnými nahrávkami a byli v klidu. Čekali jsme na správný moment, kdy zaútočit.

Co očekáváte od sobotního zápasu na zlínské Letné? Soupeř je v tabulce šestý, vy 13.
Bude to náročné, protože Zlín je ve formě. Postoupili ze druhé ligy do první a všechny zlobí, porazili Plzeň, remizovali se Slavií... Ale musíme si věřit na vítězství, odmakat to a nedopřát Zlínu prostor. Když ho dostane, je opravdu nebezpečný.

Vstoupit do diskuse

13. kolo

Kompletní los

12. kolo

6. kolo

Kompletní los
Mužstvo Z V R P S B
1. AC Sparta PrahaSparta 12 8 3 1 23:11 27
2. SK Slavia PrahaSlavia 12 7 5 0 22:8 26
3. FK JablonecJablonec 12 7 4 1 16:8 25
4. FC Viktoria PlzeňPlzeň 12 5 4 3 21:13 19
5. SK Sigma OlomoucOlomouc 12 5 4 3 10:7 19
6. FC ZlínZlín 12 5 4 3 14:12 19
7. FC Slovan LiberecLiberec 12 4 5 3 16:14 17
8. MFK KarvináKarviná 12 5 1 6 18:17 16
9. FC Hradec KrálovéHradec Kr. 12 4 4 4 18:19 16
10. Bohemians Praha 1905Bohemians 12 4 4 4 10:12 16
11. FK TepliceTeplice 12 2 4 6 13:19 10
12. FC Baník OstravaOstrava 12 2 4 6 8:14 10
13. FK PardubicePardubice 12 2 4 6 13:22 10
14. FK Mladá BoleslavMl. Boleslav 12 2 4 6 17:27 10
15. 1. FC SlováckoSlovácko 12 1 5 6 6:13 8
16. FK Dukla PrahaDukla 12 1 5 6 8:17 8
Zobrazit více
Sbalit

Nejčtenější

Rijeka - Sparta 0:0, sudí zápas po půli kvůli počasí ukončil, dohrávat se bude v pátek

Od našeho zpravodaje v Chorvatsku Sparťanští fotbalisté ve svém druhém vystoupení v Konferenční lize odehráli v Rijece zatím jen poločas, poté anglický sudí Robert Jones zápas za stavu 0:0 kvůli nepříznivému počasí a neregulérnímu...

AS Řím - Plzeň 1:2, dva slepené góly a senzační výhra, Dybala z penalty jen snížil

Plzeňští fotbalisté slaví ve 3. kole Evropské ligy senzační výhru. Na půdě AS Řím vyhráli 2:1 a zůstávají v soutěži neporažení. Rozhodli dvěma góly během tří minut v první půli. Nejprve se po pěkné...

Atalanta - Slavia 0:0, hodně šancí na obou stranách, hosty podržel skvělý Markovič

Od naší zpravodajky v Itálii I po třech zápasech v Lize mistrů čekají fotbalisté Slavie na výhru. S italskou Atalantou Bergamo ale vybojovali důležitý bod za remízu 0:0. Přežili několik šancí, v nichž je podržel gólman Jakub...

Jasně že si dám pivo! Hyský si vychutnal senzační výhru v Římě: O tomhle jsme snili

Při děkovačce se také svlékl do půl těla a když začali fanoušci vyvolávat jeho jméno, doběhl před ně, párkrát je vyburcoval a pak už začal ukazovat na hráče: „To oni si zaslouží potlesk!“ Těžko mohl...

Rijeka - Sparta 1:0, hosté dohrávku nezvládli. Domácím vyšel jeden útok

Od našeho zpravodaje v Chorvatsku Sparťanští fotbalisté dohrávané utkání v Konferenční lize nezvládli a Rijece podlehli 0:1. Zápas, který byl kvůli klimatickým podmínkám rozdělený do čtvrtečního večera a pátečního odpoledne, se hrál...

Messi na úvod play off MLS zařídil dvěma góly výhru Miami nad Nashvillem

Lionel Messi v úvodním zápase prvního kola play off MLS pomohl fotbalistům Interu Miami dvěma góly k domácí výhře 3:1 nad Nashvillem. Druhé utkání série hrané na dvě vítězství je na programu za týden.

25. října 2025  8:38

Pracant bez nálepky. Hyský se vyškrábal z přeboru a podruhé za život vyplenil Řím

Premium

Neuhodli byste, s jakým číslem odehrál životní zápas. Zrovna on, stoper, tvrďák, žádný velký hračička a technik. Slavia tehdy, v březnu 1996, proti domácímu superfavoritovi AS Řím vyběhla nezvykle v...

25. října 2025

West Ham pokračuje v trápení, se Součkem v sestavě nestačil v předehrávce na Leeds

V pondělí dohrávkou zakončil osmé kolo anglické fotbalové ligy, teď předehrávkou odstartoval to deváté. West Ham, v jehož sestavě nechyběl do 65. minuty ani český záložník Tomáš Souček, ale na půdě...

24. října 2025  20:50,  aktualizováno  23:23

Ústí díky brankám Idumba porazilo rezervu Baníku, vyhrály i České Budějovice

Fotbalisté Ústí nad Labem v utkání 14. kola druhé ligy porazili Ostravu B 4:1. Severočeský nováček ztrácí v neúplné tabulce tři body na barážové příčky. České Budějovice v druhém pátečním utkání...

24. října 2025  21:24

Životní zážitek, zářila trenérka. Fotbalistky v baráži do Ligy A zdolaly Rakousko

České fotbalistky v Uherském Hradišti v úvodním zápase baráže o postup do Ligy národů A porazily Rakousko 1:0. O výhře rozhodla ve 41. minutě sparťanská křídelnice Michaela Khýrová. Odveta se hraje v...

24. října 2025  19:34,  aktualizováno  20:34

Co chybělo, Sparto? Ševínský kritizoval přístup: Mělo by nás to posadit na zadek

Od našeho zpravodaje v Chorvatsku Jako by se hrál trochu jiný fotbal. Vždyť sparťané dostali při dohrávce v chorvatské Rijece pouze pětačtyřicet minut v běžných podmínkách na to, aby bezgólový výsledek z promáčené půle převrátili na...

24. října 2025  20:20

Nejde nám to, jak bychom si přáli, řekl zklamaný Priske. Vyslal vzkaz fanouškům

Od našeho zpravodaje v Chorvatsku Byl smutný, skleslý. Bylo na něm vidět, jak ho nepovedený pohárový zápas v Rijece (0:1) trápí. Trenér sparťanských fotbalistů Brian Priske si po tiskové konferenci vzal ještě slovo, aby poslal vzkaz...

24. října 2025  18:23

Rijeka - Sparta 1:0, hosté dohrávku nezvládli. Domácím vyšel jeden útok

Od našeho zpravodaje v Chorvatsku Sparťanští fotbalisté dohrávané utkání v Konferenční lize nezvládli a Rijece podlehli 0:1. Zápas, který byl kvůli klimatickým podmínkám rozdělený do čtvrtečního večera a pátečního odpoledne, se hrál...

24. října 2025  16:29,  aktualizováno  16:53

Plzeňská euforie. Hyský a Šádek šli do půl těla, Červ si ulevil: Ty kráso, neuvěřitelné!

Zpočátku se ostýchal a viditelně se mu příliš nechtělo. „Sundej triko!“ zakřičel kdosi na šéfa fotbalové Plzně Adolfa Šádka. Ten se nakonec přemluvit nechal a za bouřlivého potlesku si svlékl černé...

24. října 2025  13:41

Jablonecký majitel Střeštík před derby: S Ondrou Kaniou si často voláme

Své premiérové podještědské derby v roli oficiálního majitele fotbalového Jablonce bude sice Jakub Střeštík prožívat intenzivně, ale jen na dálku z Dubaje, kde tráví dlouho plánovanou rodinnou...

24. října 2025  13:34

Naučte své děti plavat bezpečně a zábavně. Podzim je na to ideální doba
Naučte své děti plavat bezpečně a zábavně. Podzim je na to ideální doba

Naučte své děti plavat bezpečně a zábavně. Podzim je na to ideální doba

Ani táta neměl slov. Polášková o přestupu do Německa i nároďáku. „Už postoupíme!“

Premium

Ještě dva roky zpátky kopala do míče ve Slovácku, dnes je fotbalistka Aneta Polášková hráčkou Norimberku. Do Německa to vzala z Moravy hopem, na rok se ohřála v pražské Spartě a po uplynulé, velmi...

24. října 2025

Zlín trápil i Slavii. Hraje poctivý fotbal, přišlo uznání z trenérského štábu Pardubic

Až v sobotu stane na zlínské Letné, kde jeho fotbalové Pardubice od 15 hodin absolvují další ligový zápas, zažije i jedno příjemné setkání. „S Broňou Červenkou, trenérem Zlína, jsme kamarádi. Kopali...

24. října 2025  11:53

    Nepřehlédněte

    Mohlo by Vás zajímat

    Další weby

    Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.