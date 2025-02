Pro celé město to bude velký zápas, říká Tanko před Slavií. Z vyloučení se poučil

A tak slavný oddíl souhlasil s jeho uvolněním do Pardubic, jež si od něho hodně slibují. Tanko má na kontě první jarní zápas v Hradci Králové (porážka 0:3) a dnes od 16 hodin by se měl fanouškům představit v CFIG Areně proti Slavii.

„Narazíme na velmi kvalitní tým,“ říká Tanko v rozhovoru pro klubový web FK Pardubice a dodává, že právě na Slavii nemá zrovna nejpříjemnější vzpomínky. Za Baník totiž proti ní schytal červenou kartu a v dalších dvou kolech si k tomu musel odpykat disciplinární trest.

„Byla to moje chyba, z níž jsem se ale poučil. Vím, že to v sobotu bude pro celé město velký zápas. Je to ideální příležitost dokázat všem, že na to máme. Nezáleží na tom, proti komu hrajete. Vždy musíte naplno reprezentovat klub a nechat na hřišti všechno. Jedině tak budete úspěšní,“ shrnuje.

Při debaklu v derby tohle jeho mančaftu v první půli ovšem chybělo, u mladého týmu, jehož trenéři navíc museli improvizovat v sestavě, převládala bázlivost.

„Od začátku to neprobíhalo tak, jak jsme si přáli. Hradec má velmi silný tým a na hřišti působí sehraně, zatímco my máme hodně nových hráčů, včetně mě,“ srovnává Tanko. „Ještě úplně nevíme, co od sebe můžeme očekávat. Věřím, že to naši fanoušci pochopí. Občas to chce prostě čas. Všichni společně pracujeme na tom, aby si to co nejrychleji sedlo,“ pokračuje.

Čtrnácté Pardubice budou proti suverénně první Slavii jednoznačným outsiderem, přestože hrají na vlastním trávníku. V prvním vzájemném zápase začátkem září Východočeši v pražském Edenu „sešívaným“ podlehli 0:2.