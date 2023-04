Chemický inženýr, kterého zlákal fotbal. Jak si ve Slavii zvyká saúdský asistent?

„Říkejte mi Hakím, bude to snazší,“ poví. Dnes prožije své první fotbalové derby. To naše. Sám má ovšem zkušeností na rozdávání, stačí poslouchat jeho příběh, který odvypráví v brilantní angličtině.

Co by nás překvapilo, kdybychom v Saúdské Arábii přišli na fotbalové derby?

Těžko se to popisuje, lepší je tu vášeň zažít přímo. Asi se to dá s Českem srovnávat, jen musíte vnímat kulturní rozdíly, protože u nás se fandí trochu jinak než tady. Televize a noviny chrlí zprávy o tom, co se chystá. Všechno se probírá týdny dopředu.

Sparta versus Slavia, to je jako...

Al-Hilál versus an-Nasr. Naše El Clásico, při kterém celá země blázní. Na stadionu bývá šedesát sedmdesát tisíc lidí. Záleží, kde se hraje.