Za skvělé výkony odměna. Obránce Sylla už oficiálně patří Sigmě

Václav Havlíček
  10:16
Překvapí to, ale v záplavě posil a talentovaných odchovanců je největším objevem fotbalové Sigmy v aktuální sezoně obránce Abdoulaye Sylla. A počínaje čtvrtkem už 25letý Guinejec oficiálně patří Olomouci. Hanáci se po jeho výtečných výkonech rozhodli uplatnit opci na odkup, která byla zakotvena v dohodě o hostování.
Olomoucký obránce Abdoulaye Sylla bojuje o míč s Erikem Prekopem z Baníku. | foto: ČTK

Sylla na Andrův stadion přišel v zimě na roční hostování z tehdy druholigového Vyškova, jenž se mezitím přesunul do Příbrami. Ve Vyškově platil za vyhlášeného defenzivního záložníka, trenér Sigmy Tomáš Janotka ho ovšem i kvůli personální nouzi přetvořil na klasického stopera.

A tah vyšel dokonale.

„Poslední zápasy odehrál fantasticky. Ve Vyškově mu víc věřili na pozici šestky, v mých očích je to stoper jako víno,“ pověděl Janotka.

Guinejský fotbalista teď podepsal v Olomouci víceletou smlouvu.

„K uplatnění opce na přestup nás Abdou přesvědčil svými výkony i přístupem. Především na začátku této sezony, kdy dostal příležitost na pozici středního obránce, si držel ve všech zápasech vysoký standard. Potvrdil potenciál, který jsme v něm viděli před jeho příchodem. Navíc věříme, že se může nadále zlepšovat,“ řekl pro klubový web sportovní manažer Ladislav Minář.

Během jarní části sezony nastoupil Sylla do 14 ligových a dvou pohárových utkání a přispěl k vítězství v MOL Cupu. Na začátku aktuální sezony Chance Ligy se s ním počítalo až spíše jako se třetí volbou na pozici středního obránce, jenže Sylla naskočil kvůli zranění Tomáše Huka do sestavy rovnou a svými výkony nedává důvod ke změně.

Dosud odehrál v lize i evropských pohárech osm zápasů. Chyběl pouze v úvodním ligovém kole na půdě Slovácka. „Je velmi vnímavý, a když s ním komunikujete a jste trpěliví, přijdete na to, že se umí přizpůsobit tomu, co chcete hrát. Svými výkony nás přesvědčil. Musel na svou šanci čekat, ale když přišla, tak to zvládl skvěle,“ prohlásil Janotka.

„Já jsem strašně rád, jak na pána on to zvládá. Udělal obří progres a v mých očích to je stoper pro Slavii. Stoper pro mistra, ale my jim ho neprodáme!“ usmíval se olomoucký trenér.

Útočník Daníel Gudjohnsen z Malmö končí po souboji s olomouckým Abdoulayem Syllou na trávníku.

A Sylla? Sám říká, že jeho přirozenou pozicí je střední obránce. „Myslím, že týmu tam pomůžu nejvíce.“

Za sebou má čtyři starty také v nejvyšší francouzské soutěži v dresu Nantes, dalších 22 v belgické lize v barvách Seraingu. Pak si jej vytáhl Vyškov. „Česko je klidná země. Je to ideální místo pro to, aby se člověk posunul na vyšší úroveň. Jsem tady hodně spokojený,“ pochvaloval si Sylla.

Za skvělé výkony odměna. Obránce Sylla už oficiálně patří Sigmě

Jubileum velkého šéfa. Beckenbauer by slavil osmdesátiny, čím obohatil fotbal?

Franz Beckenbauer byl zkrátka Der Kaiser. Císař. Fotbalový elegán s vlající hřívou tmavých vlasů, hlavou nahoře, napřímenou postavou a šarmantním vystupováním. Nóbl chlap s nepopsatelnou aurou, k...

11. září 2025  7:56

Oslavil gól a srdce dotlouklo. Story pana Jocka ukázala, jak je trénování stresující

Premium

Když filozofoval o údělu fotbalového trenéra, mimo jiné z něj vylétlo: „Všichni během zápasu tak trochu umíráme. A já bych určitě radši zemřel přímo na lavičce než někde v kanceláři.“ Zlomyslný osud...

10. září 2025

