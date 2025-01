Sigma dál nakupuje. Z Vyškova přitáhla Syllu, opačným směrem jde Zifčák

Na čtyřiadvacetiletého Guinejce se vyptávala i Viktoria Plzeň, Sylla ovšem nakonec zamířil do Olomouce. Opačným směrem putuje na hostování útočník Pavel Zifčák, který na podzim hostoval v Pardubicích. V první lize ale nastoupil jen na 149 minut.

Útočník Olomouce Pavel Zifčák po vstřelené brance v utkání s pražskou Slavií.

„V zimě jsme po dohodě s trenéry chtěli posílit pozice ve středu pole, hlavně jsme se zaměřili na klasickou defenzivní šestku. Abdoulaye patřil k nejlépe hodnoceným hráčům druhé ligy a splňuje naše představy. Navíc může zastat i další posty,“ řekl klubovému webu sportovní manažer Sigmy Ladislav Minář.

„Rozhodli jsme se jít cestou ročního hostování s následnou opcí, protože bude třeba, aby ukázal, že zvládne i úroveň nejvyšší soutěže. Co se týče Pavla Zifčáka, ten se v Pardubicích neprosadil, tak jak si představoval a ani klub už o něj neměl zájem. Když se mu naskytla možnost jít hostovat do Vyškova, tak jsme se rozhodli, že jej uvolníme,“ dodal Minář.

Do středu pole už Sigma v zimě přivedla Estonce Vladislava Kreidu, který ve středu nastoupil do prvního přípravného utkání proti Rakówu (2:3). „Oba se budou muset adaptovat na první českou ligu, proto jsme u obou zvolili hostování s opcí,“ vysvětlil sportovní manažer Sigmy.

Kromě nich přišel někdejší český reprezentant Jan Sýkora a litevský křídelník Artur Dolžnikov, který se fanouškům představí v sobotu, kdy Sigma na hřišti v olomouckém Řepčíně hraje hned dva přátelské zápasy. V 11.00 proti Košicím, od 14.30 proti Skalici.

Zda nastoupí už i Sylla, není jasné. „Jsem rád, že tady můžu být. Prosadit se v Sigmě je pro mě velká výzva. Budu dělat všechno pro to, abych týmu pomohl a abychom naplnili naše cíle v lize,“ řekl Sylla.

„Mám to nastavené tak, že nepotřebuji vědět o tom, když probíhají nějaká oťukávání. Až ve chvíli, kdy jde o vážnou nabídku, tak to začnu se svým manažerem řešit. Tak to bylo i v případě Sigmy. Mluvil jsem pak s trenérem i vedením a měl jsem z toho opravdu dobrý pocit. Proto jsem se rozhodl, a proto jsem tady,“ doplnila olomoucká posila.

Od sezony 2023/24 působil v Vyškově, jemuž loni dopomohl ke čtvrtému místu a baráži do nejvyšší soutěže. Za jihomoravský celek odehrál 32 zápasů a vstřelil v nich pět branek. Čtyřikrát nastoupil i za guinejskou reprezentaci.

Abdoulaye Sylla nastoupil za Vyškov do 32 druholigových zápasů.

Zkušenosti má i z nejvyšší belgické fotbalové soutěže. V ročníku 2022/23 nastupoval za R.F.C. Seraing a v Jupiler Pro League odehrál 22 zápasů. Čtyřikrát nastoupil také do nejvyšší francouzské soutěže v dresu Nantes, v jehož akademii strávil mládežnická léta. S Nantes také v sezoně 2021/22 vyhrál Francouzský pohár.

Olomouc navíc stále pokukuje po útočníkovi, takže přestupovým dostihům nemusí být konec. „V létě jsme udělali velký generační řez, ale v tom nejde pokračovat donekonečna. Proto teď hledáme hlavně příchod kvality, případně doplnění na posty, kde jsme cítili rezervy,“ sdělil trenér Olomouce Tomáš Janotka.