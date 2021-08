Sima na odchodu ze Slavie: Trpišovský potvrdil Anglii, má jít o Brighton

V neděli večer v Karviné měl být v základní sestavě, ale do ligového utkání slávistický fotbalista Abdallah Sima nakonec nezasáhl. „Bylo to přání klubu, do kterého odchází. Dozvěděli jsme se to hodinu před utkáním,“ řekl trenér Jindřich Trpišovský. Dvacetiletý útočník by měl zamířit do anglického Brightonu.