Ze Slavie do Brightonu. Sima bude nejdřív hostovat ve druholigovém Stoke

Do slávistické kasy by mělo přiskočit zhruba 250 milionů korun, což je výrazně méně, než před několika měsíci prorokoval boss Jaroslav Tvrdík.

Přesto klub na mladíkovi ze Senegalu významně vydělá.

Vždyť před rokem v létě bral mistr Simu z Táborska coby neznámého teenagera za tři miliony korun. A teď ho prodává zhruba za osmdesátinásobek.

Mimochodem, malou část z přestupové sumy dostane právě i Táborsko, které hráče v březnu 2020 přivedlo z francouzského Évianu.

Sima byl kometou loňského podzimu. Zjevením a objevem ligy.



Premiérový start za áčko Slavie si připsal až na konci září, kdy výkony přerostl třetiligovou rezervu a dostal šanci na pár minut zápasu se Slováckem. A v prvním týmu se udržel.

„Neumím odhadnout, kde je jeho strop. Vlastně ani nevím, v čem se potřebuje zlepšit nebo co dělá špatně. Je to kompletní hráč. I když se teprve učí anglicky, ne všemu rozumí a občas neví, co se kolem něj děje, tak předvádí takovéhle výkony. Hrozně nám pomohl a jeho příběh je neskutečný,“ básnil o něm Jindřich Trpišovský, když na podzim kosil soupeře v Evropské lize.

Tvrdík předpovídal rekordní transfer a na sociálních sítích na konci roku psal: „Už teď jsme odmítli nabídku na nesmyslnou částku.“

A kouč Trpišovský v žertu na začátku prosince povídal: „Asi ho budeme muset na měsíc posadit na lavičku, aby nám tu vydržel i na jaře.“



Jaroslav Tvrdik @JaroslavTvrdik @nickzname13 Tohle je blaznive. Jiz jsme odmitli prvni nabidku na nesmyslnou castku oblíbit odpovědět

Sima dal v červenobílém jedenáct ligových gólů, dvěma trefami rozhodl derby se Spartou a pomohl také ke slavnému postupu přes anglický Leicester.



Od února se však i vinou zranění odmlčel.

Vstřelil sice vítěznou branku pohárového finále v Plzni, ale do přípravy se vrátil ve špatném stavu a v úvodu sezony nastupoval sporadicky. Trenér Trpišovský dokonce před týdnem prohlásil: „Není vhodná doba na jeho prodej.“

Přesto teď Sima ze Slavie odchází.



V Brightonu ho čeká vynikající zázemí a dobře zajištěný klub, který dotuje známý pokerový hráč Tony Bloom. Tým s rackem ve znaku koupil před dvanácti lety, vybudoval pro něj moderní tréninkové centrum i parádní třicetitisícový stadion.



A z třetí ligy ho vytáhl až do Premier League, kde působí pátým rokem. Jak rychle si na nový svět zvykne Sima? S aklimatizací by mu mělo pomoci zmíněné hostování v nižší soutěži.

Fotbalový Brighton hraje anglickou Premier League už pátým rokem, v předchozích čtyřech sezonách nikdy neskončil výš než na patnácté příčce, ale do letošního ročníku vstoupil nadějně: má dvě výhry ze tří zápasů. Tým vede anglický trenér Graham Potter.

Bude to další kapitola jeho poutavého příběhu.



Před dvěma lety ho v Česku ještě nikdo neznal.

Před rokem a půl ho z Francie stáhlo Táborsko, jenže kvůli pandemii neodehrál jediný soutěžní zápas a připravoval se v polních podmínkách na zahradě za barákem.

Slavii zaujal během letního přípravného turnaje, kde ho viděli i kluboví šéfové. V Edenu se předvedl na týdenní zkoušce, dostal smlouvu a dál už ten příběh znáte.

Patrik Schramhauser @Srami7 9 mesicu zpatky jsme si chodili se Simou a klukama zatrenovat za barak pod vedenim taborske legendy pana Dvoraka. Ted ten kluk co predvadi, to je neuveritelny zaslouzi si to! @slaviaofficial https://t.co/LdQTRYSYbT oblíbit odpovědět

„Je důležité, abychom jeho vývoj správně uchopili. Ve Stoke se bude moci přizpůsobit anglickému fotbalu,“ řekl technický ředitel Brightonu Dan Ashworth. „Jeho potenciál je úžasný.“



Stoke je po úvodních pěti kolech Championship páté. Sima se k jeho kádru připojí po reprezentační přestávce, momentálně se se Senegalem připravuje na zápasy s Togem a Kongem.