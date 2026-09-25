A zase! Boleslavský Šubert je podruhé hráčem měsíce. Trenérům vládl Trpišovský

Šubert navázal na vydařený vstup do sezony a ve třech zářijových kolech nastřílel tři góly. Se šesti brankami se drží v čele tabulky střelců soutěže a výrazně pomohl Mladé Boleslavi k dosavadnímu třetímu místu v lize. V nadcházejících utkáních Ligy národů navíc může zaznamenat debut v české reprezentaci, kam ho dodatečně nominoval nový trenér Santi Denia.
Čtyřiadvacetiletý křídelník v hlasování fanoušků předčil útočníka Tomáše Chorého ze Slavie a libereckého brankáře Tomáše Koubka.
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Slavia jako jediný tým vyhrála v září všechny tři ligové zápasy včetně šlágru proti Plzni (2:1). Trpišovský v anketě porazil další nominované Jana Trousila z Pardubic a libereckého Bronislava Fodreka, jenž byl trenérem měsíce za srpen. Právě před Severočechy drží Slavia o tři body první místo v tabulce.
V anketě LFA určují novináři svými hlasy trojici adeptů na hráče a trenéra měsíce, z níž pak fanoušci vyberou vítěze obou kategorií.