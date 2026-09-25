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A zase! Boleslavský Šubert je podruhé hráčem měsíce. Trenérům vládl Trpišovský

Autor: ,
  12:23

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Mladoboleslavský záložník Martin Šubert slaví vstřelený gól. | foto: ČTK

Mladoboleslavský křídelník Martin Šubert i podruhé v sezoně ovládl anketu o hráče měsíce fotbalové ligy. Mezi trenéry v září uspěl Jindřich Trpišovský ze Slavie. Výsledky zveřejnila Ligová fotbalová asociace (LFA), která tradiční anketu pořádá.

Šubert navázal na vydařený vstup do sezony a ve třech zářijových kolech nastřílel tři góly. Se šesti brankami se drží v čele tabulky střelců soutěže a výrazně pomohl Mladé Boleslavi k dosavadnímu třetímu místu v lize. V nadcházejících utkáních Ligy národů navíc může zaznamenat debut v české reprezentaci, kam ho dodatečně nominoval nový trenér Santi Denia.

Čtyřiadvacetiletý křídelník v hlasování fanoušků předčil útočníka Tomáše Chorého ze Slavie a libereckého brankáře Tomáše Koubka.

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Slavia jako jediný tým vyhrála v září všechny tři ligové zápasy včetně šlágru proti Plzni (2:1). Trpišovský v anketě porazil další nominované Jana Trousila z Pardubic a libereckého Bronislava Fodreka, jenž byl trenérem měsíce za srpen. Právě před Severočechy drží Slavia o tři body první místo v tabulce.

V anketě LFA určují novináři svými hlasy trojici adeptů na hráče a trenéra měsíce, z níž pak fanoušci vyberou vítěze obou kategorií.

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Mužstvo Z V R P S B
1. SK Slavia PrahaSlavia 9 7 2 0 25:6 23
2. FC Slovan LiberecLiberec 9 6 2 1 13:4 20
3. FK Mladá BoleslavMl. Boleslav 8 5 2 1 17:9 17
4. SK Sigma OlomoucOlomouc 9 5 1 3 16:13 16
5. FK TepliceTeplice 9 5 1 3 17:15 16
6. FC Zbrojovka BrnoZbrojovka 9 5 1 3 12:12 16
7. AC Sparta PrahaSparta 9 5 0 4 18:12 15
8. FK JablonecJablonec 9 4 2 3 11:9 14
9. FC Hradec KrálovéHradec Kr. 9 4 2 3 8:9 14
10. FC Viktoria PlzeňPlzeň 9 2 4 3 17:17 10
11. FC Baník OstravaOstrava 9 3 1 5 7:17 10
12. Bohemians Praha 1905Bohemians 8 2 3 3 9:11 9
13. FK PardubicePardubice 9 2 2 5 9:14 8
14. SK Artis BrnoArtis Brno 9 1 2 6 7:18 5
15. 1. FC SlováckoSlovácko 9 0 4 5 7:16 4
16. FC ZlínZlín 9 0 1 8 8:19 1
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Sbalit

1. až 6. tým postupuje do skupiny o titul, 7. až 10. tým bude bojovat v play off o umístění a 11. až 16. tým se utká ve skupině o záchranu.

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