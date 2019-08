Napravit pohárové nezdary. Sparta hraje s Baníkem, Plzeň v Teplicích

Slavia, vedoucí tým tabulky, ho rozehraje v pátek večer v Českých Budějovicích. Pokud na hřišti nováčka zvítězí, její náskok na prvním místě před víkendem naroste na šest bodů.

Druhý je aktuálně Jablonec, který má lepší skóre než třetí Plzeň. Následují Ostrava, Slovácko, Mladá Boleslav a Sparta.

Opava - Fastav Zlín sobota 17.00, rozhodčí Rejžek Předpokládané sestavy

Opava: Fendrich - Hrabina, Simerský, Svozil, Žídek - Schaffartzik, Zavadil - Mondek, Jursa, Zapalač - Dedič. Zlín: Dostál - Hlinka, Buchta, Azackij - Mašek, Jiráček, Podio, Janetzký, Bartošák - Džafič, Poznar.

Opava byla po prvních dvou kolech vedle Slavie a Plzně jediným stoprocentním mužstvem, v následujících třech zápasech už ale nezískala ani bod. Postupně podlehla Mladé Boleslavi, Ostravě a Jablonci.

„Mohli jsme bodovat jak proti Baníku, tak v Jablonci. Chybělo nám i štěstí, které jsme v úvodních dvou kolech měli,“ myslí si opavský obránce Dominik Simerský.

„Nesmíme se nechat zmást tím, že Opava má za sebou tři zápasy bez bodu. Viděl jsem její zápas s Baníkem a minimálně v první půli byla lepší. Musíme si pohlídat její přechod do útoku, v této fázi je tým velmi silný. Je kombinačně velmi vyspělý a doma podporovaný diváky,“ uvedl Jan Kameník, asistent zlínského trenéra Josefa Csaplára.



V uplynulém ročníku Opava se Zlínem oba duely prohrála: doma 1:2, venku 0:2.



Slovácko - Příbram sobota 17.00, rozhodčí Zelinka Předpokládané sestavy

Slovácko: Trmal - Reinberk, Hofmann, Kadlec, Divíšek - Havlík, Daníček - Petržela, Šašinka, Navrátil - Zajíc. Příbram: Boháč - Tregler, Kodr, Šimek, Antwi - Alvir, Rezek, Soldát, Zeman - Polidar - Škoda.

Slovácko před týdnem naplno uspělo v Plzni, potřetí v sezoně vyhrálo a proklouzlo do první šestky. Proti Příbrami, jež je venku zatím nulová, je favoritem.

„Potřebujeme potvrdit vítězství v Plzni z minulého týdne. Kdyby se to povedlo, bylo by to super. Už jsme v podobné situaci byli, ale po výhře na Spartě jsme neuspěli s Budějovicemi,“ připomněl Michal Šmarda, ve Slovácku asistent kouče Martina Svědíka.



„V Plzni hrálo Slovácko převážně zezadu, zatímco doma bude muset tvořit, takže ten zápas bude úplně jiný. Věřím, že navážeme na kvalitní výkon s Budějovicemi (2:0) a budeme bodovat,“ řekl příbramský trenér Roman Nádvorník.

Bohemians - Sigma Olomouc sobota 19.30, rozhodčí Lerch Předpokládané sestavy

Bohemians: Valeš - Hůlka, Köstl, Pokorný - Bartek, Vacek, Jindřišek, Podaný - Hronek, Keita, Vodháněl. Olomouc: Reichl - Sladký, Beneš, Jemelka, Kerbr - Pilař, Plšek, Greššák, Houska, Falta - Yunis.

Fotbalisté Bohemians budou chtít navázat na dva dosavadní domácí výkony - v Ďolíčku nejprve smetli Mladou Boleslav (3:0) a pak remizovali s Plzní (0:0). Jaký rozdíl proti venkovním zápasům, v nichž klub z Vršovic třikrát prohrál. Naposledy 2:4 v Ostravě.



„V utkání s Baníkem jsme dělali v podstatě všechno špatně. Byli jsme pomalí a pozdě dostupovali hráče. Nezdvojovali a neztrojovali jsme protihráče, nevyplňovali správně prostory. Z hlediska organizace hry to byl slabý odvar toho, čím jsme se prezentovali předtím proti Plzni. Musíme se k tomu vrátit,“ nabádá trenér Martin Hašek.



Olomouc vstoupila do nového ročníku pod koučem Radoslavem Látalem průměrně: má dvě výhry, jednu remízu a dvě porážky.

„V minulém kole jsme zbytečně ztratili doma s Karvinou a nyní bychom v Ďolíčku tento výpadek rádi napravili. Ale dobře vím, že nás čeká těžký a houževnatý soupeř. Výborně mu šlape středová řada, má rychlostně vybavené hráče se skvělou kondicí,“ uvedl olomoucký trenér.

V únoru Sigma na Bohemians zvítězila 1:0, čímž se po nepovedeném podzimu nastartovala. Nakonec hrála prostřední skupinu o evropské poháry.

Sparta - Baník Ostrava neděle 15.00, rozhodčí Ginzel Předpokládané sestavy

Sparta: Nita - Sáček, Costa, Hancko, Hanousek - Krejčí - Hložek, Kanga, Hašek, Plavšič - Tetteh. Ostrava: Budinský - Fillo, Šindelář, Procházka, Fleišman - Reiter, Jánoš, Hrubý, De Azevedo - Kuzmanovič, Smola.

Sparťanští fotbalisté v lize naposledy nestačili venku na Mladou Boleslav, které před týdnem v přestřelce podlehli 3:4. Ve čtvrtek vypadli po porážce 1:2 s Trabzonsporem z Evropské ligy.

„Nesmíme dovolit, aby to s námi teď zamávalo, jdeme nějakou cestou a ta musí pokračovat. Musíme se přepnout na ligu, která je stejně důležitá. Chceme v ní uspět a musíme se hned zkoncentrovat na těžký zápas s Ostravou. Je potřeba se dobře připravit, musíme ho zvládnout,“ řekl záložník či obránce Sparty Michal Sáček.

Baník po rozpačitém startu do soutěže dvakrát v řadě zvítězil a v tabulce už je před Spartou. Na Letné se mu však v lize příliš nedaří: v posledních čtyřech zápasech tam pokaždé prohrál a vždy inkasoval minimálně třikrát.

„Jedeme tam ale optimisticky naladěni. Poslední dva zápasy jsme vyhráli, a když pracujete a daří se vám, je to hned pozitivnější,“ poznamenal ostravský trenér Bohumil Páník.

Jablonec - Mladá Boleslav neděle 17.00, rozhodčí Klíma Předpokládané sestavy

Jablonec: Hrubý - Holík, Jugas, Plechatý, Krob - Hübschman, Považanec - Jovovič, Matoušek, Sýkora - Doležal. M. Boleslav: Šeda - Křapka, Takács, Pudil, Túlio - Fulnek, Hubínek, Matějovský, Bucha - Wágner, Mešanovič.

Mladá Boleslav doplatila v odvetě 3. předkola Evropské ligy na neproměňování šancí, s bukurešťským FCSB prohrála 0:1 gólem z nastavení a nezužitkovala nadějnou bezbrankovou remízu z Rumunska.

Jablonec doma sice v lize vyhrál devětkrát za sebou, ale Středočechy porazil v jediném z posledních devíti utkání v nejvyšší soutěži.

„Zažívají asi to, co jsme zažili my s Pjunikem (vyřazení ve 2. předkole EL), když jsme byli zklamaní. Mladá Boleslav má natolik zkušené hráče, že se z toho oklepou, a fotbalový život běží dál. Mají nějaké cíle, takže tady budou chtít navázat na šňůru, kterou mají v lize,“ konstatoval jablonecký trenér Petr Rada, který odkoučuje svůj 350. ligový duel.

Nejistý zůstává start kanonýra Nikolaje Komličenka, který má zdravotní problémy a navíc jedná o přestupu do Ruska.

„V Jablonci nás čeká velmi těžký soupeř s dobře organizovanou hrou a střelecky disponovanými hráči Doležalem, Sýkorou a Matouškem,“ řekl mladoboleslavský trenér Jozef Weber.

Karviná - Slovan Liberec neděle 17.00, rozhodčí Adámková Předpokládané sestavy

Karviná: Hrdlička - Ndefe, Kouřil, Rundič, Čonka - Hanousek, Lingr - Vukadinovič, Janečka, Putyera - Petráň. Liberec: Nguyen - Mikula, Kačaraba, Karafiát, Hybš - Breite, Oscar - Malinský, Mara, Potočný - Musa.

Duel posledního s předposledním. Karviná po čtyřech porážkách na úvod obrala o body Slavii i Olomouc, na výhru však v nové sezoně ještě nedosáhla.

Nedaří se ani Liberci, jenž pod novým koučem Pavlem Hoftychem vítězně zvládl první kolo v Ostravě, jenže poté čtyřikrát v řadě prohrál. Naposledy na Slavii, které před prázdným hledištěm v Edenu podlehl 0:1.



„Případná výhra by nám pomohla, hlavně psychicky před dvěma zápasy na hřištích soupeřů. Vítězství by si zasloužili i samotní hráči za svůj přístup k tréninku. Do zápasu musíme jít hlavně s pokorou a samozřejmě se vyvarovat chyb,“ řekl Marek Bielan, asistent trenér Karviné.



„Karviná hraje hodně bojovným pojetím, v jejich minulém domácím utkání proti Slavii podali velice dobrý výkon. I na základě toho jsme se na ně připravovali. Jsme odhodlaní to konečně prolomit, nechceme prohrát pátý zápas po sobě,“ reagoval Miroslav Holeňák z Liberce.



Teplice - Viktoria Plzeň neděle 19.00, rozhodčí Berka Předpokládané sestavy

Teplice: Grigar - Vondrášek, Jeřábek, Shejbal, P. Mareš - Ljevakovič, Kodeš - Žitný, Hora, Moulis - J. Mareš. Plzeň: Hruška - Řezník, Hejda, Brabec, Hloušek - Hrošovský, Kalvach - Kayamba, Hořava, Kopic - Krmenčík.

Plzeň ve čtvrtek sice proti Antverpám doma předvedla diametrálně odlišný výkon než v předchozím prohraném utkání se Slováckem (0:2), ale ani vítězství 2:1 po prodloužení svěřencům Pavla Vrby nestačilo k postupu kvůli úvodní porážce 0:1 z Belgie.

„Myslím, že zápas s Antverpami nám ukázal, že jsme velmi silní. Je třeba na to navázat a věřím, že se nám to povede už další ligový zápas. Věřím i v to, že jsme v kabině psychicky dostatečně silní, že se dokážeme na Teplice připravit,“ uvedl plzeňský asistent Marek Bakoš.

Viktoria v první lize vyhrála v Teplicích jediný z posledních sedmi duelů. „Každý ligový tým je na svém trávníku velmi sebevědomý, stejně tak i Teplice budou na nás připravené. Je to velmi silný tým, párkrát se jim podařilo nás překvapit. Musíme se na ně dobře připravit, psychicky i fyzicky zregenerovat a hurá na ně,“ prohlásil Bakoš.