Pro dobro českého fotbalu. Když Jablonec v Evropě postoupí, odloží ligu s Bohemians

Jablonec úvodní duel doma vyhrál 2:0 a nakročil do play off.
V něm by 20. srpna narazil na poraženého z dvojutkání Jagiellonia Bialystok – Rangers FC, přičemž úvodní zápas by znovu absolvoval na hřišti soupeře. A proto by chtěl o víkendu odpočívat.
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S předstihem využívá úpravy řádů, které platí poslední roky. Kluby se dohodly, že v případě účasti v závěrečných předkolech evropských pohárů si budou moci odložit ligové utkání bez souhlasu soupeře, aby měly delší čas na přípravu.
Důvodem opatření je všeobecný zájem českého fotbalu, aby v základních fázích ligových pohárů měl co nejvíc klubů. Na tom pak vydělají i mužstva, která se do Evropy neprobojovala.
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sobota 15. srpna
neděle 16. srpna
středa 2. září
Tuto možnost už využil Hradec Králové, který jako účastník třetího předkola Evropské ligy má jistotu, že bude hrát i čtvrté předkolo. Otázkou jen zůstává, jestli v Evropské nebo v Konferenční lize. S Besiktasem úvodní duel doma prohrál 0:1.
„Jelikož žádost dorazila s dostatečným předstihem, považujeme za správné, aby oba kluby už nyní přesně věděly, jak bude LFA v případě úspěšného výsledku Jablonce postupovat, a měly dostatek času se na tuto variantu připravit. Proto jsme o dalších krocích rozhodli už nyní, přestože definitivně jasno bude až ve čtvrtek večer,“ poznamenal Tomáš Bárta, výkonný ředitel Ligové fotbalové asociace.
Pokud Jablonec přes RFS skutečně postoupí, utkání na Bohemians se odehraje v náhradním termínu, který byl stanoven na středu 2. září od 20.00.
Ve stejný den o dvě hodiny dřív je naplánována dohrávka Hradce Králové v Brně proti Zbrojovce.