Příhoda: Hromada měl být vyloučen. Zdraví na prvním místě, souhlasil Tvrdík

V 51. minutě si slávista Hromada dal na vlastní polovině míč dál od nohy a viděl, že se k němu blíží olomoucký Hála. Skluz udělal už pozdě, Hála míč vypíchl, ale dál už postoupit nestihl.

Hromada fauloval, ve skluzu trefil podrážkou Hálův kotník.

Sudí Szikszay ihned tasil žlutou, což se ukázalo, že bylo málo.

„Faulující hráč svým zákrokem ohrozil zdraví soupeře,“ zdůvodňuje Příhoda, proč měl být Hromada rovnou vyloučen.

Podle komise měl zasáhnout VAR. Přestože ke komunikaci mezi Szikszayem a Jiřím Adamem, který u videa seděl, došlo, dal hlavní sudí pokyn ke hře. Slavia zápas vyhrála 1:0 díky gólu Olayinky z páté minuty.

„V tu chvíli, kdy dostal žlutou a šlo to na přezkum k videu, tak už jsem raději promýšlel, jak na případné vyloučení zareagovat. S pozicí šestky máme teď problém, takže kdyby nám Kuba (Hromada) vypadl, byl by to velký zásah a komplikace,“ říkal po zápase slávistický trenér Jindřich Trpišovský.

Zákroku se pochopitelně věnoval i olomoucký kouč Václav Jílek. „Ještě jsem to neviděl na videu, ale musím říct, že už z reálu mi to přišlo hodně na hraně. Co se ke mně ale sbíhají informace, tak všichni volají po tom, že se měla udělit červená karta,“ líčil Jílek, kterému komise den po utkání dala za pravdu.

Na Twitteru souhlasil s verdiktem i předseda představenstva Slavie Jaroslav Tvrdík: „Respektujeme rozhodnutí Komise rozhodčích, ochrana zdraví hráčů musí být na prvním místě její činnosti.“

Komise v pondělí potrestala sudího Pavla Julínka stopkou na čtyři zápasy a přeřazením na listinu druholigových rozhodčích za to, že nevyloučil v nedělním zápase Sparty s Mladou Boleslaví domácího Bořka Dočkala, který se podle ní dopustil surové hry na Michala Hlavatého.