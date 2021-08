Covid, pak prasklý sval. Nebyl jsem na tom dobře, přiznává obrozený Kuzmanovič

V dosavadních třech kolech první ligy byl vždy v základní sestavě a patřil k tahounům mužstva. V sobotu proti Českým Budějovicím pomohl k výhře 3:1 gólem, přičemž v lize se trefil poprvé od loňského listopadu.

„Samozřejmě jsem rád, že mi to tam spadlo, ale podstatné je vítězství,“ prohlásil Kuzmanovič, který sice i na jaře nastupoval pravidelně, ale sám cítil, že se mu nedaří.

Čím to je, že najednou jste v takové formě?

Na jaře jsem měl podruhé covid, k tomu mi praskl sval. Dva měsíce jsem vlastně marodil. Do hry se mi tak naskakovalo hodně blbě. Nebyl jsem na tom dobře fyzicky a chyběla mi herní praxe. Teď bylo důležité, že jsem absolvoval celou letní přípravu.

Takže jste fit?

O mně se ví, že se potřebuji cítit fyzicky dobře, abych mohl odvádět pořádné výkony. V létě jsem makal, odtrénoval všechno. Moc mě těší, že mi trenér dal důvěru, a tu se mu snažím splácet.

Jak těžké bylo navázat v Českých Budějovicích na jasnou výhru nad Zlínem 5:1?

Bylo to nesmírně náročné. I vzhledem k počasí. Celý týden pršelo, a to se nám dobře běhalo. V sobotu už zase bylo třicet stupňů, takže to bylo náročné fyzicky. Důležité bylo, že jsme do zápasu dobře vstoupili, tak jak jsme chtěli, a pomohl nám první gól.

Opět jste měli i dost šancí, že?

Dvě tři hned v prvním poločase, měli jsme jich více než domácí, ale celkově to bylo vyrovnané utkání. Když soupeř snížil na jedna dva, trochu jsme znervózněli, ale poctivě jsme bránili. A třetí gól byl pojistka. Jsou to cenné tři body.

V minulých dvou utkáních jste dali osm gólů. Kde se střelecké probuzení mužstva vzalo?

Musím zaklepat, aby nám to vydrželo... Odvíjí se to od naší poctivé práce, od toho, že celý tým maká, a nejen útoční hráči. Podstatné je, že proměňujeme šance. V tom prvním utkání v Jablonci (0:1) jsme v koncovce neuspěli, ale se Zlínem a Českými Budějovicemi už naštěstí jo. Budeme se snažit, aby nám to tak šlo i dál.

Dá se říct, že vstup do sezony Baníku vyšel?

Až na tu prohru v Jablonci, ale i tam jsme předvedli dobrý výkon a měli více šancí než soupeř. Tam nás mrzí gól, který jsme dostali v závěrečných minutách. Naštěstí následující domácí utkání i to nynější v Budějovicích jsme zvládli. Ale za námi jsou teprve tři zápasy. Dál musíme pracovat na tréninku s plným nasazením.

V neděli přivítáte Pardubice, které byste papírově měli také porazit. Nehrozí nějaké podcenění?

To si nemůžeme dovolit. Přijede velice běhavý protivník, který má kvalitní hráče. Líbí se mi jejich střed hřiště. Bude to opět nesmírně náročné střetnutí. Doma budeme mít v zádech naše fandy, ale těm musíme poděkovat i za jejich další výjezd přes celou republiku, do Českých Budějovic.

Po Pardubicích vás čeká duel v Praze se Slavií. Bude to pro vás dosud nejostřejší souboj sezony?

Ten už byl i s Jabloncem. Bude to další těžký soupeř, stupňuje se to... Ale teď máme před sebou Pardubice. Ty musíme zvládnout, abychom mohli jet do Prahy s klidnou hlavou, potrápit slávisty a ukázat se tam v nejlepším světle.