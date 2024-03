Sparťané i slávisté se oklepali z drsných konců v Evropě, ale drajv je fuč

Do předminulého týdne nikoho nenapadlo pochybovat o tom, že jde správným směrem. Platilo, že pod dánským koučem Priskem se pořád zlepšuje, zvládá i nejnáročnější výzvy a nemá důvod si nevěřit. A pak najednou...

Nejdřív doma 1:5 s Liverpoolem.

Pak ligový šok, 0:4 v Plzni.

A ve čtvrtek odveta v Anglii s katastrofálním výsledkem 1:6.

Tři nářezy během deseti dnů vyvolaly novou situaci.

Není náhodou Sparta v krizi? Nepřehání to se sebevědomím? Nezahrává si? Je opravdu tak dobrá, jak si myslí?

Ve chvíli, kdy nutně potřebovali kritikům dát přesvědčivou odpověď, měli sparťané kliku, že narazili na soupeře, který jí šance nabízel stejně jako ona Liverpoolu.

Celý tým Sparty slaví výhru 2:1 nad Hradcem Králové.

Kolik přihrávek Hradec zbabral! Možná byste se ani nedopočítali. Vrchol přišel minutu po přestávce, kdy hostující stoper Čihák nahrál z vlastní šestnáctky přímo do běhu Haraslínovi, ten posunul míč na Kuchtu a sparťanský střelec levačkou pohodově zakončil.

Už předtím Sparta vedla po trefě Birmančeviče a dvougólový náskok ji zklidnil. Hradec od začátku přehrávala, ale chvílemi bylo vidět, co únava a nejistota mohou s dlouho suverénním lídrem tabulky udělat.

Několikrát během první půle letěla přihrávka po zemi do autu nebo do území nikoho, místo kombinace si občas sparťané pomohli nákopem, což do Priskeho vize nezapadá. A když Ryneš chvilku před pauzou úplně sám poslal centr z levé strany vysoko na tribunu, kouč vystartoval k postranní čáře a divokými gesty tým povzbuzoval: Nevadí! Zkoušejte to dál! Věřte si!

Dodat sebevědomí, to teď sparťané potřebují ze všeho nejvíc. A také si odpočinout, protože i v neděli bylo znát, jak jsou vyždímaní: fyzicky, ale i mentálně. Ošklivé debakly by zamávaly s kdekým a za pár desítek hodin je úplně za hlavu nehodíte. Aby se to povedlo, potřebujete se v první řadě chytit výsledkově, což se včera Spartě povedlo.

Otřepala se. Nic víc, nic míň.

Hradci dlouho nedovolila pořádnou šanci, šílené chyby vzadu si tentokrát odpustila, ale drajv, díky němuž velkolepě projela loňské jaro i podzim, je ten tam. Reprezentační pauza přijde náramně vhod, což platí i pro druhou Slavii.

Také ona doma končila s přesvědčivým skóre, Liberec porazila 3:0, ale suverénní zdaleka nebyla. Jen díky skvělému gólmanu Staňkovi přežila trojitou šanci Kulenoviče, stejný hráč už v prvním poločase pálil do břevna. Až dva góly v závěru slávisty definitivně vysvobodily.

Luka Kulenovič z Liberce (vpravo) poté, co neproměnil šanci v utkání se Slavií.

„Výsledek vypadá přesvědčivě, ale vedla k němu trnitá cesta,“ věděl kouč Jindřich Trpišovský. „Proč? Náročný program, náš aktivní běhavý styl... Ve čtvrtek jsme proti AC Milán hráli v deseti, před týdnem v Itálii také, předtím 120 minut prodloužení.“

Je to tak, na rivaly, kteří se přetahují o čelo tabulky, zjevně doléhá únava. V posledních týdnech připomínají cyklistu, který se serpentinami drápe na vysokou horu: nejdřív mu to hezky sviští, po několika náročných kilometrech však nohy začínají tuhnout. Postupně volí lehčí a lehčí převody, až najednou zjistí, že už cvaká naprázdno a musí ze sebe vypotit poslední zbytky sil.

Kdo jich bude mít ve finiši víc?