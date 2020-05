Přesvědčivá Plzeň i Slavia, zklamání ze Sparty i chorály z reproduktorů

Na jedenáct týdnů se fotbal v zemi zastavil.

Elitní kluby Slavia s Plzní se předvedly líp než před přerušením sezony. Dlouhá pauza prospěla i Bohemians, alespoň soudě podle jejich prvního zápasu.

Naopak Sparta rozhodně nenavázala na svá předchozí vystoupení, nepotvrdila naději, kterou fanouškům dávala, a vrátila se do šedi minulých měsíců.

1. Přesvědčivá elita

Slavia v únoru i v březnu jen jedno vítězství ze čtyř zápasů, matné výkony mužstva i jednotlivců. Po dvou a půl měsících se vrátila jiná Slavia, byť ještě ne mistrovská jako loni na podzim.

Trenér Jindřich Trpišovský měl k výkonu z Mladé Boleslavi především slova chvály, což nebývá časté. „Všichni hráči zahráli buď špičkově, nebo velmi dobře. Nebyl tam ani jeden slabší výkon, sedlo nám to.“

VIDEO: Slávistický kouč Trpišovský o výhře nad Boleslaví

Vytknout lze jen zoufalou produktivitu především útočníka Tecla, který měl tři velké šance, ale gól nedal.

Přijít trenér Adrián Guľa do Plzně dřív než v lednu, kdo ví, jestli by měla Slavia v čele osmibodový náskok. Mužstvo pod ním vyhrálo všech pět ligových zápasů v jarní části se skóre 12:2 a přidalo i postup do semifinále poháru přes Mladou Boleslav.

Ve středečním šlágru na Spartě hosté nadchli. „Musíme ocenit kvalitu soupeře,“ opakoval sparťanský kouč Václav Kotal.

Od Plzně to byl přesvědčivý výkon, lepší byla úplně ve všem. Že vyhrála jen 2:1? Středopolař Čermák měl do dvacáté minuty čtyři zakončení a ze všech mohl skórovat. Gól dal až Kalvach střelou ze střední vzdálenosti.

VIDEO: Je to pro nás důležité vítězství, řekl trenér Guľa

„Kluci v úvodu dominovali, chytili tempo zápasu. Cítili, že soupeř má problém s naší hrou, presinkem, kompaktností. Podařilo se nám soupeře otevřít a důležitým druhým gólem jsme mu odskočili,“ říkal Guľa.



Za deset dnů hraje Plzeň na Slavii...

2. Nebývale produktivní Bohemians

Před přerušením sezony tři góly ve Zlíně, teď čtyři góly do sítě Teplic. Jestli to nebyla jen souhra okolností, mohou být Bohemians příjemným oživením zbývající části sezony. Na prostřední skupiny o Evropu ztrácejí jen tři body.

„Pokud zvládneme následující zápasy, můžeme pomýšlet i výš, což bylo naším cílem,“ říká trenér Luděk Klusáček. Příště hrají doma s Budějovicemi a pak v Opavě.

Bohemians měli v posledních letech se střílením gólů obrovské potíže. V minulé sezoně jich dala míň jen sestupující Dukla. Sezonu předtím byli třetí nejhorší po Brnu a Slovácku. Před třemi lety byli úplně nejslabší, jen dvaadvacet branek za třicet zápasů. Bída.

Se současnými devětadvaceti brankami už Bohemians svou normu výrazně překročili.

3. Karviná 454

Vypište prémii, kdo dá na jaře Karviné gól!

Pět zápasů, celkem 454 minut Karviná neinkasovala. Je to nejdelší současná série v lize. Pikantní je, že o čistá konta se na jaře postarali dva gólmani: veterán Petr Bolek a dvacetiletý Vladimír Neuman, který chytal duel na Bohemians.

Naposledy karvinského brankáře, tehdy Libora Hrdličku, překonal v polovině prosince liberecký Breite. V zimní pauze trenér Juraj Jarábek gólmanskou otázku vyřešil angažováním pětatřicetiletého Bolka.

Ten do září 2017 dělal pět let dvojku v Plzni, pak ho po nepřesvědčivých výkonech i problému se životosprávou vedení „uklidilo“ do Sokolova. Pak dokonce působil v Dolním Benešově, poslední rok a půl strávil v Trnavě, kde byl spíš náhradník.

Ale teď chytá skvěle. I díky němu se Karviná během pěti jarních kol vyhrabala z nejhoršího. V neděli se Bolek postaví proti Spartě.

4. Sparto, na jaře je horší už jen Zlín

Jen Zlín je v druhé části sezony horším týmem než Sparta, od které se po bídném podzimu očekávaly vítězství a posun tabulkou vzhůru.

Dva body za remízy (se Zlínem a na Slavii) z pěti zápasů jsou tristním počinkem.

Když už se zdálo, že se mužstvo pod novým trenérem Václavem Kotalem rozjede, nastalo při restartu kruté poznání. Ve středečním šlágru proti Plzni byli sparťané spíš za komparz než za obávané protivníky. „Rozhodla efektivita,“ tvrdil trenér Kotal.

VIDEO: Rozhodla efektivita, prohlásil po prohře trenér Kotal

Kdyby byla efektivní Plzeň, po dvaceti minutách by vedla 3:0...



Překvapily nezvyklé Kotalovy tahy: ač měl k dispozici dva levé obránce Frýdka s Hanouskem, na jejich pozici postavil Hancka, který předchozí utkání odehrál ve slibné formě na stoperu. A místo něj do středu obrany nasadil veterána Costu, která nehrál od loňského srpna.

Nevyšel ani experiment s Kangou na pravém kraji zálohy, středoví hráči Sáček s Krejčím za svými protivníky z Plzně značně zaostávali.

Přitom před přerušením sezony Sparta ve čtvrtfinále poháru rozebrala Baník 5:0 a pak sahala po vítězství v derby na Slavii, kde inkasovala na 1:1 v nastavení. Co se během víc než dvou měsíců s týmem stalo?

A teď čeká natěšená Karviná...

5. Chorály z reproduktorů lepší než ticho

V Příbrami pustili do hlediště pár desítek nejvěrnějších fanoušků, ti Ostravští zpívali venku před stadionem pod tribunou. V Teplicích a na Spartě pouštěli pořadatelé z reproduktorů chorály, aby zápasu zajistili alespoň nějakou kulisu.

„Za mě aspoň něco, bylo to celkem fajn. Pro hráče není jednoduché hrát před prázdnými ochozy. Hlavně, že se už hraje. Snad brzy se fanoušci na stadion podívají,“ říkal plzeňský trenér Guľa po zápase na Spartě.

„Kulisa je důležitá. Když je absolutní ticho, ne to typické fotbalové prostředí. Nevím, jestli to hráči vnímají, ale já s tím problém nemám,“ podotkl sparťanský kouč Václav Kotal.

Kluby nesmí kvůli nařízení státních orgánů pustit na stadion víc než 300 osob. Do limitu patří i hráči, trenéři, rozhodčí, integrovaný záchranný systém, novináři a technický personál, který se podílí na zajištění utkání.

Od 8. června se limit zvyšuje na pět set lidí, za další dva týdny na tisíc.