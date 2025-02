Máme za sebou vlčáky, musíme sbírat body, říká plzeňský stoper Hejda

„Z mé pozice to vypadalo, že se jednalo o faul na červenou, proto jsem apeloval na sudího. Kontroloval to VAR a nakonec brankáře Koubka vyloučil,“ popsal Hejda.

Přesilovku Plzeň využila a v závěru třetím gólem rozhodla o výhře. „Ceníme si vítězství, které bylo velmi odpracované i ubojované. Vedli jsme 2:0 a mohli utkání dohrát v poklidnějším tónu. Byly to nervy až do konce, ale máme tři body,“ uvedl na pozápasové tiskové konferenci zkušený obránce.

Před utkáním s Libercem měl Hejda v aktuálním ročníku na kontě pouze osm odehraných minut, přesto nervozitu necítil. „Ani se mi to nezdálo složité, nebyl jsem nervózní, spíš jsem po takové době čekal, že si budu dlouho zvykat. Přišlo mi, jako bych hrál minulý týden a myslím, že jsem utkání zvládl,“ hodnotil svůj výkon. Nebyl však spokojen s tím, jak mužstvo prohospodařilo dvougólový náskok.

„Je to taková klasika, vedeme 2:0, přijde polevení, možná podcenění nějaké situace. Vypadá to, že se nemůže nic stát, ale stane se. Měli jsme to určitě dohrát do půle, nemělo by dojít k tomu, že dostaneme po dvou minutách od druhé branky takový laciný gól. Pak lehce znervózníme a soupeř se dostane na koně. Ke konci zápasu zase honíme výsledek, který jsme naštěstí silou urvali a za to jsme rádi,“ podotknul Hejda.

Fotbalisté Plzně se radují z gólu Svetozara Markoviče.

Ten si zároveň cenil, že mužstvo po ztrátě v Olomouci najelo znovu na vítěznou vlnu: „Liberec je těžký soupeř, nikomu se proti němu nebude hrát snadno. Vítězství se vážíme o to víc, protože jsme nezvládli minulé kolo. Máme za sebou dva vlčáky a musíme zápas od zápasu sbírat body.“

O své budoucnosti zatím nemá jasno, ani ji v současné době neřeší. „Moje pozice se samozřejmě změnila, je to logický vývoj, který respektuji. Řekli jsme si, jaká bude moje role, a já ji přijal. Co bude v létě, to zatím vůbec nevím, uvidíme,“ uzavřel čtyřiatřicetiletý bek.