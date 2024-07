Pražská S dala po čtyřech gólech, první body mají Dukla a Karviná

Třetí zápas, třetí vítězství, z toho druhé v lize. Sparťanští fotbalisté úvod sezony zachytili.

„Začátek sezony se nám povedl, ale stále jsme nic nedokázali, na to nesmíme zapomínat,“ zdůraznil trenér Lars Friis po sobotním vítězství 4:1 v Teplicích.

Jeho tým porazil nejdřív Pardubice, pak vstoupil do kvalifikace o Ligu mistrů výhrou v Dublinu proti Shamrocku Rovers a v Teplicích bral tři body poté, co bleskově dokázal reagovat na domácí vyrovnání na 1:1. Rozdílový gól dal nádhernou střelou Haraslín, v samém závěru přidali třetí a čtvrtý střídající Olatunji s Krasniqim.

Friis opět udělal spoustu změn, aby do hry dostal co nejvíc hráčů a dal jim co možná nejvíc minut. Je to reakce na to, že do přípravy se mu přidávali postupně.

Tři zápasy odchytal Vindahl, třikrát v základní sestavě byli i stopeři Vitík se Zeleným a útočník Birmančevič. Poprvé už hrál Kairinen, který od konce minulé sezony léčil zranění kotníku, či Preciado. Pásku nesl už třetí kapitán, tentokrát Sadílek. Zvolený kapitán Panák už druhý zápas kvůli drobnému zranění chyběl.

Slavia po bezbrankové remíze na Slovácku si doma spravila chuť, byť proti sobě měla neškodného protivníka. České Budějovice neměly nárok, první gól dostaly po 72 sekundách, druhý v desáté minutě. A pak už jen doufaly, že co nejdřív bude konec. Přežily několik šancí, pak ale svou druhou chybu udělal gólman Janáček a dopřál radost Prebslovi. V závěru se ukázali náhradníci, po akci Juráska, centru Vorlického skóroval Wallem.

Bez bodu jako Budějovice zůstávají i Pardubice. Po solidním vystoupení na Spartě doma po nevýrazném výkonu podlehly Karviné 0:1. „Nemile mě hráči překvapili,“ řekl trenér Jiří Saňák.

První výhru zapsal nováček, Dukla zdolala Bohemians 1:0 kuriózním gólem ze čtyřiceti metrů. Nákop stopera Haška brankář Reichl při zákroku minul a míč doputoval do sítě. „Prohráli jsme z jediné střely na bránu za celý druhý poločas, jestli to vůbec byla střela. Dostali jsme prostě bizarní gól. Prohrát takový zápas je pro nás tragédie,“ řekl kouč Jaroslav Veselý.

Zbývající čtyři zápasy kola se hrají v neděli. Liberec v souboji dvou týmů, kterým se povedlo první kolo, hostí Olomouc. Výhru mají i Plzeň s Hradcem, které dějství od 20:00 uzavřou. Představí se také Ostrava a Mladá Boleslav, který v týdnu vstoupily do kvalifikace o Konferenční ligu.