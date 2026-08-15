ONLINE: Slovácko - Olomouc 0:1, těsně před pauzou otevírá skóre Lurvink

Slovácko těsně padlo na hřišti suverénního Jablonce. V utkání mu navíc rozhodčí vyloučil brankáře Milana Heču a útočníka Ousmana Ceesaye a trenér Jan Jelínek se tak bude muset obejít bez nich.
Olomoučtí čekali na výhru až do třetího kola, ve kterém skolili brněnský Artis díky trefám Ahmada Ghaliho a Fabijana Krivaka. Sigma tak se ziskem čtyř bodů poskočila na osmé místo.
45. L. Lurvink
P. Halouska - Š. Slončík, A. Stojčevski, J. Behiratche - G. Ndefe, M. Havlík, M. Trávník, M. Šviderský - A. Marinelli, I. Niarchos, P. Blahút
J. Koutný - A. Sylla, M. Malý, L. Lurvink - A. Ghali, P. Baráth, M. Beran, A. Ekeroth - D. Janošek, V. Sejk, F. Krivak (46. D. Tkáč)
T. Král, A. Urban, G. Sosseh, P. Ndubuisi, A. Alabi, F. Horský, M. Koscelník, D. Štěpánek, L. Vorlický, L. Prior, F. Hruška
M. Mikulenka, F. Slavíček, J. Dembe, S. Noumbissie, M. Soldo, D. Tkáč, M. Hadaš, J. Šíp, M. Hruška, J. Kliment, J. Spáčil