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Kvíz: Poznáte největší hvězdy fotbalového MS? Otestuje své znalosti

23. června 2026

Na mistrovství světa se vždy sjedou ti nejlepší z nejlepších. I mezi nimi jsou ale fotbalisté, kteří nad zbytkem vyčnívají. A přesně o nich je tento kvíz. Poznáte známé hráče probíhajícího šampionátu?

Otázka 1/67

Autora hattricku z finále posledního šampionátu byste poznat měli.

Chcete porovnat své znalosti s ostatními a zařadit se do kvízových žebříčků?

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