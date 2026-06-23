23. června 2026
Kvíz: Poznáte největší hvězdy fotbalového MS? Otestuje své znalosti
Na mistrovství světa se vždy sjedou ti nejlepší z nejlepších. I mezi nimi jsou ale fotbalisté, kteří nad zbytkem vyčnívají. A přesně o nich je tento kvíz. Poznáte známé hráče probíhajícího šampionátu?
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