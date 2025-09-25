Kvíz:
Poznáte fotbalové stadiony českých soupeřů v pohárech?
25. září 2025
Kapacita některých šplhá až k sedmdesáti tisícům, jiné ubytují jen skromné počty fanoušků. Evropské poháry s sebou přinášejí cesty na různé fotbalové stánky. Víte, které patří českým soupeřům v Lize mistrů, Evropské lize a Konferenční lize? Otestujte svoje znalosti!
