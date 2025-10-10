Kvíz:

Poznáte fotbalisty podle fotky? Zapálení fanoušci uhodnou všechny

10. října 2025

Kolik jich skutečně znáte? Fotbalistů je na světě nespočet, některé známé tváře jsme vybrali do následujícího kvízu. Otestujte si, jak dobře si je pamatujete. A to nejen ty české, ale i zahraniční. Tak směle do toho!

Otázka 1/59

Víte, jak se jmenuje čerstvý vítěz Zlatého Míče?

