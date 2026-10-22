Zvykl si, že jsou hráči starší než on. Mladý kouč Brightonu: Model i prodejce umění

„Byl jsem k sobě upřímný,“ ohlíží se. „Špatně jsem bránil, nedával jsem dost gólů, vracela se mi zranění.“
Fotbalovou bublinu však neopustil.
Ve čtvrtek večer ho v rámci Konferenční lize uvidíte v Jablonci na lavičce anglického Brightonu, což bude zajímavý střet různých světů i příběhů.
Trenér s potetovanýma rukama je svéráz a cílevědomý týpek. Už v devětadvaceti letech převzal německé St. Pauli a dovedl ho zpět do bundesligy, načež se v jedenatřiceti stal nejmladším koučem v historii Premier League.
Je zvyklý, že v kabině mluví k borcům, kteří jsou starší než on. Je zvyklý, že k jeho věku se stočí snad každý druhý rozhovor.
„Že jsme s hráči vrstevníci, má své výhody, protože mimo hřiště řešíme podobné problémy: vztahy, rozchody, cokoli vás napadne. Důležitý je i společný humor, což mi potvrdil i náš majitel Tony Bloom, který tvrdí: Pokud si užíváte to, co děláte, štěstí přijde samo.“
A v Hürzelerově případě tohle motto platí stoprocentně.
Na jihu Anglie letos načal třetí sezonu, přitom když v únoru s Brightonem po sérii špatných výkonů i výsledků prohrál prestižní domácí duel s Crystal Palace, čelil ostré kritice i potupným pokřikům vlastních fanoušků: „Ráno tě vyhodí!“
Nevyhodili.
A Brighton zrovna v neděli shodou okolností stejného soupeře porazil 5:0, čímž potvrdil jak vynikající vstup do aktuálního ročníku, tak i Hürzelerovu stále pevnější pozici. Třiatřicetiletý kouč sice v létě drasticky změnil účes, ale nikoli osobitý styl.
Pořád přímočarý, otevřený, často i pichlavý. „Jen to klidně napište,“ chechtal se před lety v obsáhlém rozhovoru pro The Guardian. „Už jako hráče mě soupeři neměli rádi. Myslím, že spoustu z nich na mě dodnes vzpomíná jako na pěkného šmejda.“
Klub s rackem ve znaku, který vyletěl mezi stálice Premier League i díky pečlivé práci s daty, má aktuálně zřejmě nejlepší formu v celé Anglii. V tabulce je třetí za Manchesterem City a šampiony z Arsenalu, které před měsícem doma smázl 3:0. V domácí soutěži nastřílel v sedmi kolech už třiadvacet gólů a v Konferenční lize se před výletem do chladného Jablonce rozehřál hladkým vítězstvím 4:0 nad litevským Žalgirisem.
Taky jste zvědaví, jestli bude ve stejném tempu pokračovat i na Střelnici?
Domácí před sebou mají spoustu úkolů: zastavit ostrá křídla Kadiogla s De Cuyperem, usměrnit paraguayského šikulu Gomeze, jenž dal o víkendu nádherný gól z poloviny hřiště, a hlavně otupit pohodu pětatřicetiletého veterána Grosse, který se od léta podepsal už pod deset branek svého týmu. O čem přemýšlet má jistě i domácí kouč Luboš Kozel.
GÓL Z PŮLKY HŘIŠTĚ!!! 🤯🚀 Diego Gómez předvedl proti Crystal Palace naprostou parádu a řekl si o cenu za gól sezony! 🏆⚽ #BHACRY – 2:0 https://t.co/HiJQcY1htv— CANAL+ Sport CZ/SK (@CANALSportCZ) October 18, 2026
Hürzeler, o dvaadvacet let mladší soupeř, je přece trenérská anomálie.
Vyrostl v Bavorsku, ale do dvou let žil v americkém Texasu, kde jeho rodiče, oba dva zubaři, zrovna pracovali. Po otci má ještě švýcarský původ, čímž vysvětluje smysl pro disciplínu a dochvilnost, kterou po hráčích vyžaduje. Kdysi se dokonce zmínil, že mu v St. Pauli musel každý opozdilec jako odpustek přinést tabulku bílé čokolády a marcipánový croissant z oblíbené hamburské kavárny Elbgold.
Na sladké je totiž vysazený, fotbalem pak vyloženě posedlý.
Když v roce 2016 po neúspěšných štacích v rezervě Hoffenheimu a mnichovském 1860 definitivně pochopil, že jako hráč neprorazí, bez otálení se chytil záchranné brzdy, rychle přeskočil do jiného vlaku a začal se chystat na práci elitního trenéra. Už v mládeži Bayernu ho prý kouč Niedermayer zapojoval do taktických porad, ale nejvíc se naučil ve chvíli, kdy v třiadvaceti letech udělal neobvyklý krok do neznáma.
V Pipinsriedu se stal temperamentním hrajícím koučem v páté lize. A i když byl na hřišti poděs – v 91 zápasech sám posbíral 46 žlutých karet a šest červených (!), v malé bavorské vesničce s několika stovkami obyvatel se podílel na historickém postupu do čtvrté ligy. „Krásné období. Ale protože by mě tehdy pátá liga neuživila, nechal jsem se v Mnichově zároveň zaměstnat jako obchodník s uměním. Stačilo prodat jeden obraz měsíčně a měl jsem vystaráno, zbytek času jsem věnoval fotbalu, což byl ale po později hlavní důvod toho, proč jsem od šéfa dostal padáka,“ vzpomínal.
Přesto Hürzeler tvrdí, že i ze zdánlivě vzdálené branže dodnes při své práci těží.
„Když chcete člověku něco prodat, musíte se ho snažit přesvědčit. Nemůžete za ním jen přijít a jednoduše říct: ‚Podívejte se, mám tu fantastickou malbu od Roye Lichtensteina nebo Damiena Hirsta.‘ Musíte pochopit přání a zájem klienta. Je důležité, abyste se naladili na stejnou vlnu, což platí i v roli trenéra, který pracuje s různými hráči a osobnostmi. Každý z nich má jinou minulost, hodnoty i vzdělání, takže je důležité vždy zvolit správný přístup.“
Totéž bude platit i ve čtvrtek večer v Jablonci, na nějž by se některé hvězdy soupeře klidně mohly dívat skrz prsty. Vždyť rozjetý Brighton už se těší na ligové šlágry na Liverpoolu a Manchesteru City, které jsou za rohem.
Práce pro Hürzelera, aby jeho mužstvo na severu Čech nic nepodcenilo.