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Zraněný Petrášek opět zmešká poháry. Darida: Uděláme vše, aby si je taky zahrál

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  20:08

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Frustrovaný hradecký kapitán Tomáše Petrášek po další inkasované brance v utkání s Jabloncem. | foto: Ota Bartovský, MAFRA

Fotbalisté Hradce Králové se v úvodu sezony musejí obejít bez zraněného Tomáše Petráška. Čtyřiatřicetiletý stoper se zranil v přípravě, podle trenéra Davida Horejše by měl být mimo hru několik týdnů.

Kapitán Vladimír Darida na tiskové konferenci před čtvrtečním úvodním zápasem 2. předkola Evropské ligy na hřišti norského Tromsö uvedl, že Východočeši udělají vše pro co nejdelší cestu v pohárech, aby v nich Petrášek mohl poprvé nastoupit.

„Tomáš pociťoval zranění už na soustředění. Při některých trénincích jsme ho šetřili. Když jsme se ze soustředění vrátili, Tomáš normálně trénoval. Paradoxně v posledním tréninku vypadal velice dobře. Chtěli jsme udělat důkladné vyšetření, abychom vyloučili velké problémy a neudělali z toho větší průšvih. Jel na vyšetření, kde se ukázalo - pevně věřím - drobné zranění, které zapříčiňuje bolest,“ řekl Horejš. Na doplňující dotaz ohledně Petráškovy absence uvedl, že je otázkou týdnů.

Navzdory zranění rodák z Rychnova nad Kněžnou odcestoval s mužstvem do norského města za polárním kruhem, kde se Hradec po více než 30 letech představí v evropských pohárech. „I teď může absolvovat určité věci v tréninku, nesmí naplno do soubojů. Pevně věřím, že se dá co nejrychleji dohromady. Samozřejmě je to pro nás důležitý kluk, patří k lídrům týmu. Je to pro nás obrovská ztráta, protože v kabině i na hřišti má velkou váhu,“ řekl Horejš.

Královéhradecký obránce Tomáš Petrášek v souboji s Asgerem Sörensenem ze Sparty

„Pevně věřím, že ho dokážeme nahradit, protože i na jaře jsme museli hrát bez něj kvůli zranění. Ti hráči, kteří nastupovali a budou hrát ve čtvrtek, podávali skvělé výkony a obrana fungovala velice dobře. Doufám, že si to přenesou i do tohoto utkání a potvrdí to. Přejeme si, aby byl Tomáš co nejrychleji zpátky na hřišti,“ prohlásil kouč.

Petrášek v minulosti nastupoval za Čenstochovou, kde dělal kapitána. Během jeho působení v Polsku hrál Raków dvě sezony po sobě předkola Konferenční ligy, do nichž ale kvůli zranění nezasáhl. Na start v evropských pohárech tak stále čeká. Při následném angažmá v korejském Čonbuku si vyzkoušel asijskou Ligu mistrů.

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„Petras je samozřejmě důležitá součást týmu. Určitě nám bude chybět jeho výška, ale věřím, že ho zvládneme nahradit tak, aby to na našem projevu nebylo vidět. Vím, že v kariéře měl vždycky smůlu, že se zranil a nezahrál si žádné evropské zápasy. Budeme dělat všechno pro to, abychom v Evropě byli co nejdéle, aby se stihl uzdravit a nějaký zápas si zahrál,“ prohlásil Darida.

Hradec čekají v pohárech minimálně dvě předkola. Pokud vyřadí Tromsö, narazí ve 3. předkole Evropské ligy na Besiktas, či Midtjylland. V případě neúspěchu s norským mužstvem přejde do kvalifikace Konferenční ligy, kde by ho čekal Alaškert, nebo CFR Kluž.

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  • 3.07
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Šeriff Tiraspol vs. Maccabi Tel Aviv //www.idnes.cz/sport
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  • 3.39
  • 3.10
  • 2.22
Tromso IL vs. FC Hradec Králové //www.idnes.cz/sport
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  • 3.23
  • 3.26
FC St. Gallen 1879 vs. Benfica Lisabon //www.idnes.cz/sport
23.7. 20:00
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Twente Enschede vs. Ferencváros //www.idnes.cz/sport
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  • 3.94
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