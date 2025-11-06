Připraví se varianty tři a čtyři. Sigmu trápí zranění opor, kdo je nejblíže návratu?

Václav Havlíček
  13:55
Od našeho zpravodaje v Arménii - Během velkolepého letního nakupování přivedla fotbalová Sigma dvanáct posil, což se jí nyní náramně hodí. Před zápasem Konferenční ligy na půdě arménského Noahu totiž Hanáci hlásí zranění klíčových opor základní sestavy. Trenér Tomáš Janotka tak musí před čtvrtečním utkáním experimentovat. „Máme varianty,“ ubezpečuje. Kdo mu tedy chybí?
Hráči Sigmy v bagu na předzápasovém tréninku.

Hráči Sigmy v bagu na předzápasovém tréninku. | foto: SK Sigma Olomouc

Trenér Sigmy Tomáš Janotka na předzápasovém tréninku před utkání Konferenční...
Sargsyan Republican Stadium pojme téměř patnáct tisíc diváků.
Trenér Janotka udává pokyny obránci Janu Královi.
Křídelník Sigmy Dolžnikov na předzápasovém tréninku.
9 fotografií

Proti Noahu na trávník s jistotou nevyběhne levý obránce a zástupce kapitána Jiří Sláma, který má po zákroku slávisty Mosese poraněné vazy v kotníku a do konce roku si pravděpodobně nekopne. Bohužel pro Sigmu se zranila i Slámova alternativa na levý kraj obrany – Andres Dumitrescu, jenž v Sigmě hostuje ze Slavie.

Pro 24letého Rumuna jde o pořádnou dávku smůly, neboť kvůli Slámově rostoucí výkonnosti dostal v olomouckém dresu v lize šanci poprvé až minulou neděli na půdě Mladé Boleslavi po rivalovu zranění.

A nevedl si vůbec špatně.

Zraněný Jiří Sláma (Olomouc) odnášen na nosítkách z hřiště.

„Dumitrescu trpělivě čekal na svou šanci, protože Jirka Sláma byl dominantní. V Boleslavi odehrál dobrý zápas, věřili jsme, že na to naváže. Ale je to fotbal, má problém s lýtkem. Došlo tam ke křečím a sval není ještě zotavený tak, aby byl stoprocentně připravený, proto jsme ho ani nebrali s sebou do Arménie. Musíme si zkrátka poradit jinak,“ mrzí Janotku.

Olomoucký kouč zároveň potvrdil i pokračující zdravotní trable u dalšího slávisty hostujícího na Hané Simiona Micheze, středopolaře Davida Tkáče a útočníka Mohameda Jásira, který ještě v modrobílém dresu neodehrál ani minutu.

„Z hráčů, kteří jsou zdravotně mimo a měli nějakou větší minutáž, se nikdo uzdravit nezvládne. Ať je to David Tkáč, nebo Simi Michez. Simi by se snad mohl zapojit po reprepauze,“ upřesnil Janotka. Michez si před měsícem v zápase na hřišti italské Fiorentiny přivodil zranění lýtkového svalu. „Je to velká škoda, rozehrával se do formy,“ konstatoval Janotka.

Zapeklitá asijská mise. Noah je jasný favorit, říká Janotka o arménském soupeři

Tkáče trápí přitahovač, který si poranil při tréninku. Jásir má zase blíže nespecifikovaný zánět v těle. Nebýt toho, už by se prý po říjnové reprezentační pauze objevil v zápasové nominaci. Na té od svého přesunu do Sigmy chyběl, protože byl předtím bez angažmá a po měsících individuální přípravy mu scházela herní praxe i kondice.

Dlouhodobě zranění zůstávají útočníci Muritala a Kliment. Podle prvotních prognóz se měl Jan Kliment, nejlepší střelec uplynulého ročníku Chance Ligy, po zlomenině lýtkové kosti vracet už v září, brzdí ho ale komplikace.

„Vyhlídky nyní nejsou tak pozitivní jako byly v prázdninovém období. Honza zatím nebyl schopen stoprocentní tréninkové zátěže. Fungoval s námi v rámci stavěček třeba jako žolík, ale noha se mu znovu ozvala, takže jsme museli stáhnout nohu z plynu. Honza dělá maximum pro to, aby se na hřiště vrátil, ale zatím není připravený jít do kontaktu,“ řekl Janotka ještě v říjnu.

Sigma je nejintenzivnější tým z Konferenční ligy

Pozitivní pro Sigmu je návrat středopolaře Jiřího Spáčila, který laboroval s poraněným kotníkem. Zranění si přivodil při předzápasové rozcvičce před srpnovým duelem s Baníkem. Od té doby nenastoupil.

Nyní je ale k dispozici, což dává Janotkovi lepší možnosti, jak nahradit ve středu zálohy indisponovaného Tkáče.

Větší otazník ale bude mít Sigma na levém kraji obrany. Koho proti Noahu trenérský štáb nasadí?

Reálné jsou pouze dvě varianty: Buď si na kraj stoupne stoper Tomáš Huk, který už v Sigmě nalevo krátce naskočil a pozici si zkusil i v letní přípravě, anebo od první minuty vyběhne na levé straně obrany pravý bek Filip Slavíček, který by tak hrál přes nohu.

Olomoucký Filip Slavíček (v modrém) bojuje se slávistou Holešem.

Slovenský obránce Tomáš Huk (vpravo) v dresu olomoucké Sigmy.

„Je to velká komplikace. Zásahy do defenzivy nikdy nejsou jednoduché. Vypadly nám první dvě varianty, musíme tedy nachystat varianty tři a čtyři. Věřím, že hráči, kteří dostanou příležitost to zvládnou a tým jim pomůže,“ podotkl Janotka.

„Jsem rád, když dostanu herní čas. Snažím se týmu pomoct – ať už z lavičky, tak v základní sestavě. Určitě mi v tom pomáhají zkušenosti, které mám z Polska a ze Slovenska. To mi při změnách pozic hodně pomáhá. Na kraji se akorát při přípravě víc zaměřuji na to, jaké kličky útočící hráč dělá a na jakou nohu chodí,“ pověděl Huk.

Sigma bude proti arménskému celku opět spoléhat na hru ve vysoké intenzitě. Za první tři kola Konferenční ligy naběhali sigmáci v průměru 700 metrů ve „vysoké rychlosti,“ což je nejvíce napříč všemi týmy v Konferenční lize. „To bude naše silná stránka,“ cítí Huk.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. FiorentinaFiorentina 2 2 0 0 5:0 6
2. AEK LarnakaLarnaka 2 2 0 0 5:0 6
3. NK CeljeCelje 2 2 0 0 5:1 6
4. SamsunsporSamsunspor 2 2 0 0 4:0 6
5. FC Lausanne-SportLausanne 2 2 0 0 4:0 6
6. MohučMohuč 2 2 0 0 2:0 6
7. Rayo VallecanoRayo Vallecano 2 1 1 0 4:2 4
8. Raków ČenstochováRaków 2 1 1 0 3:1 4
9. RC ŠtrasburkŠtrasburk 2 1 1 0 3:2 4
10. Noah ArmavirFC Noah 2 1 1 0 2:1 4
11. Jagiellonia BělostokBělostok 2 1 1 0 2:1 4
12. AEK AtényAEK Atény 2 1 0 1 7:3 3
13. HŠK Zrinjski MostarZrinjski Mostar 2 1 0 1 5:1 3
14. KKS Lech PoznaňLech Poznaň 2 1 0 1 5:3 3
15. AC Sparta PrahaSparta 2 1 0 1 4:2 3
16. Crystal PalaceCrystal Palace 2 1 0 1 2:1 3
17. Šachtar DoněckŠachtar 2 1 0 1 4:4 3
18. Legia VaršavaLegia 2 1 0 1 2:2 3
19. HNK RijekaRijeka 2 1 0 1 1:1 3
20. Škendija TetovoŠkendija 2 1 0 1 1:2 3
21. AZ AlkmaarAlkmaar 2 1 0 1 1:4 3
22. Lincoln Red ImpsLincoln 2 1 0 1 2:6 3
23. KF DritaDrita 2 0 2 0 2:2 2
24. BK HäckenHäcken 2 0 2 0 2:2 2
25. Kuopion PalloseuraKuopio 2 0 2 0 1:1 2
26. Omonia NikósieOmonia Nikósie 2 0 1 1 1:2 1
27. Shelbourne FCShelbourne 2 0 1 1 0:1 1
28. SK Sigma OlomoucOlomouc 2 0 1 1 1:3 1
29. Universitatea CraiovaU. Craiova 2 0 1 1 1:3 1
30. BreidablikBreidablik 2 0 1 1 0:3 1
31. Slovan BratislavaSlovan Bratislava 2 0 0 2 1:3 0
32. Hamrun Spartan FCHamrun 2 0 0 2 0:2 0
33. Shamrock RoversShamrock 2 0 0 2 1:6 0
34. Dynamo KyjevDynamo Kyjev 2 0 0 2 0:5 0
35. Rapid VídeňRapid Vídeň 2 0 0 2 1:7 0
36. Aberdeen FCAberdeen 2 0 0 2 2:9 0

1. - 8. : Play Off: Osmifinále, 9. - 24. : Play Off

Zobrazit více
Sbalit

