Zlomený Liverpool. Takhle hluboko padl naposledy za Churchilla, může za to Slot?

Tenkrát v sezoně 1953/54, před více než sedmdesáti lety, z toho byl potupný sestup do druhé ligy, jeden z nejhorších sportovních momentů v historii klubu. Co nastane teď, pouhých 215 dnů po velkolepé jarní mistrovské korunovaci?
Červená mašina se zničehonic porouchala.
A pokud už dávno nestojí na odstavné koleji, minimálně prudce brzdí. Naposledy Liverpool narazil ve středu, s PSV Eindhoven doma prohrál 1:4.
„Všichni jsme v šoku,“ neskrývá trenér Arne Slot, jenž by měl závadu svého miliardového stroje urychleně najít, neboť konkurence už nyní bez milosti ujíždí.
Aktuální stav? Dvanácté místo v Premier League a třinácté v Lize mistrů; v obou soutěžích s výrazným mankem na vedoucí Arsenal.
„Ne, obavy o svou pozici nemám. Stále cítím důvěru,“ přesvědčuje sedmačtyřicetiletý Slot. „Mým úkolem je teď urychleně najít řešení. Nejen já, ale my všichni společně se musíme zlepšit.“
Těžké období. Ale jak se v něm vůbec Liverpool octnul?
Vždyť minulou sezonu prolétl suverénně a s grácií.
Už na konci dubna, čtyři kola před koncem, měl jistotu jubilejního dvacátého titulu. V létě mohutně investoval a za všechny nové hráče včetně žádaných ofenzivních hvězd Wirtze s Isakem v přepočtu zaplatil takřka 12 miliard korun, což je omračující suma. A když měl v aktuálním ročníku anglické ligy po prvních pěti kolech stoprocentní bilanci, trenér Slot si koncem září pochvaloval: „Jsem moc spokojený s tím, jak jsme se vypořádali s náročným programem.“
Teď je všechno jinak.
Tým působí odevzdaně, opory netáhnou, posily se hledají a dětinské minely kupí i ti, od nichž byste to nečekali. Viděli jste, jak kapitán Van Dijk volejbalovým blokem ve středu večer už po pěti minutách nesmyslně daroval soupeři penaltu?
Posledních 12 výsledků Liverpoolu
Crystal Palace - Liverpool 2:1
Galatasaray - Liverpool 1:0
Chelsea - Liverpool 2:1
Liverpool - Manchester Utd 1:2
Frankfurt - Liverpool 1:5
Brentford - Liverpool 3:2
Liverpool - Crystal Palace 0:3
Liverpool - Aston Villa 2:0
Liverpool - Real Madrid 1:0
Man. City - Liverpool 3:0
Liverpool - Nottingham 0:3
Liverpool - PSV Eindhoven 1:4
Ještě na jaře by možná brzká branka Liverpool nerozházela, protože ze všech týmů Premier League získal nejvíc bodů v zápasech, v nichž prohrával. Ovšem od léta platí, že každé utkání, ve kterém inkasuje jako první, ztratí.
„Už v sobě ani nemám vnitřní vztek, spíš jsem ztratil všechna slova. Je neakceptovatelné, co předvádíme. Brodíme se v totálních sra....“ sypal ze ze sebe ve středu večer záložník Curtis Jones, jeden z odchovanců klubu.
I on cítí, že Liverpool je zlomený.
Chybí sebedůvěra i odhodlání.
Jako kdyby byli někteří hráči po báječné sezoně zkrátka „nažraní“.
Snad jen maďarský špílmachr Szoboszlai a spolehlivý středopolař Gravenberch si drží vyšší standard, ale zbytek tahounů se vytratil. Mlčícím Salahem počínaje a zmiňovaným kapitánem Van Dijkem či triviálně chybujícím stoperem Konatém konče. Co s tím?
Liverpool není zvyklý na překotné trenérské změny.
Během více než 130leté historie klubu měl jen dvaadvacet stálých manažerů a i v současné chvíle nejspíš převládne trpělivost. Jenže ta nebude věčná.
Navzdory nedávné zlaté jízdě nemá zdánlivě chladný Slot u fanoušků ani u vedení takové postavení jako jeho vřelý předchůdce Jürgen Klopp. A kritika sílí.
„Sebevědomí je na dně, obrana nefunguje,“ hodnotil aktuální výkony Liverpoolu legendární záložník Steven Gerrard ve studiu televize TNT. „Pokud trenér urychleně nenajde odpovědi a hlavně stabilitu, kterou mužstvo potřebuje, šňůra špatných výsledků neskončí.“
Což by byl průšvih, který Liverpool nemůže dál trpět.
Už v neděli potřebuje zabrat na West Hamu, jinak bude vážně zle.