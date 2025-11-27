Zlomený Liverpool. Takhle hluboko padl naposledy za Churchilla, může za to Slot?

Jiří Čihák
  13:01
Britským premiérem zůstával Sir Winston Churchill a členové legendárních Beatles byli ještě školou povinní, když naposledy fotbalový Liverpool upadl do tak hluboké krize. Devět porážek z dvanácti zápasů. Poslední tři navíc pokaždé o tři branky.
Arne Slot, trenér fotbalistů Liverpoolu, během domácího utkání Ligy mistrů s...

Arne Slot, trenér fotbalistů Liverpoolu, během domácího utkání Ligy mistrů s PSV Eindhoven. | foto: AP

Zamyšlený trenér Liverpoolu Arne Slot.
Odevzdaný kapitán Virgil van Dijk po další porážce Liverpoolu, tentokrát s PSV...
Český reprezentační brankář Matěj Kovář vychytal PSV výhru 4:1 na hřišti...
Gestu zmar. Krize Liverpoolu pokračuje i v zápase Ligy mistrů s PSV.
8 fotografií

Tenkrát v sezoně 1953/54, před více než sedmdesáti lety, z toho byl potupný sestup do druhé ligy, jeden z nejhorších sportovních momentů v historii klubu. Co nastane teď, pouhých 215 dnů po velkolepé jarní mistrovské korunovaci?

Červená mašina se zničehonic porouchala.

A pokud už dávno nestojí na odstavné koleji, minimálně prudce brzdí. Naposledy Liverpool narazil ve středu, s PSV Eindhoven doma prohrál 1:4.

„Všichni jsme v šoku,“ neskrývá trenér Arne Slot, jenž by měl závadu svého miliardového stroje urychleně najít, neboť konkurence už nyní bez milosti ujíždí.

Aktuální stav? Dvanácté místo v Premier League a třinácté v Lize mistrů; v obou soutěžích s výrazným mankem na vedoucí Arsenal.

„Ne, obavy o svou pozici nemám. Stále cítím důvěru,“ přesvědčuje sedmačtyřicetiletý Slot. „Mým úkolem je teď urychleně najít řešení. Nejen já, ale my všichni společně se musíme zlepšit.“

Těžké období. Ale jak se v něm vůbec Liverpool octnul?

Odevzdaný kapitán Virgil van Dijk po další porážce Liverpoolu, tentokrát s PSV...
Zklamaní fotbalisté Liverpoolu po domácí porážce s PSV Eindhoven. Vpravo je...

Vždyť minulou sezonu prolétl suverénně a s grácií.

Už na konci dubna, čtyři kola před koncem, měl jistotu jubilejního dvacátého titulu. V létě mohutně investoval a za všechny nové hráče včetně žádaných ofenzivních hvězd Wirtze s Isakem v přepočtu zaplatil takřka 12 miliard korun, což je omračující suma. A když měl v aktuálním ročníku anglické ligy po prvních pěti kolech stoprocentní bilanci, trenér Slot si koncem září pochvaloval: „Jsem moc spokojený s tím, jak jsme se vypořádali s náročným programem.“

Teď je všechno jinak.

Tým působí odevzdaně, opory netáhnou, posily se hledají a dětinské minely kupí i ti, od nichž byste to nečekali. Viděli jste, jak kapitán Van Dijk volejbalovým blokem ve středu večer už po pěti minutách nesmyslně daroval soupeři penaltu?

Posledních 12 výsledků Liverpoolu

Crystal Palace - Liverpool 2:1
27. září, anglická liga

Galatasaray - Liverpool 1:0
30. září, Ligy mistrů

Chelsea - Liverpool 2:1
4. října, anglická liga

Liverpool - Manchester Utd 1:2
19. října, anglická liga

Frankfurt - Liverpool 1:5
22. října, Liga mistrů

Brentford - Liverpool 3:2
25. října, anglická liga

Liverpool - Crystal Palace 0:3
29. října, ligový pohár (osmifinále)

Liverpool - Aston Villa 2:0
1. listopadu, anglická liga

Liverpool - Real Madrid 1:0
4. listopadu, Liga mistrů

Man. City - Liverpool 3:0
9. listopadu, anglická liga

Liverpool - Nottingham 0:3
22. listopadu, anglická liga

Liverpool - PSV Eindhoven 1:4
26. listopadu, Liga mistrů

Ještě na jaře by možná brzká branka Liverpool nerozházela, protože ze všech týmů Premier League získal nejvíc bodů v zápasech, v nichž prohrával. Ovšem od léta platí, že každé utkání, ve kterém inkasuje jako první, ztratí.

„Už v sobě ani nemám vnitřní vztek, spíš jsem ztratil všechna slova. Je neakceptovatelné, co předvádíme. Brodíme se v totálních sra....“ sypal ze ze sebe ve středu večer záložník Curtis Jones, jeden z odchovanců klubu.

I on cítí, že Liverpool je zlomený.

Chybí sebedůvěra i odhodlání.

Jako kdyby byli někteří hráči po báječné sezoně zkrátka „nažraní“.

Snad jen maďarský špílmachr Szoboszlai a spolehlivý středopolař Gravenberch si drží vyšší standard, ale zbytek tahounů se vytratil. Mlčícím Salahem počínaje a zmiňovaným kapitánem Van Dijkem či triviálně chybujícím stoperem Konatém konče. Co s tím?

Liverpool není zvyklý na překotné trenérské změny.

Během více než 130leté historie klubu měl jen dvaadvacet stálých manažerů a i v současné chvíle nejspíš převládne trpělivost. Jenže ta nebude věčná.

Navzdory nedávné zlaté jízdě nemá zdánlivě chladný Slot u fanoušků ani u vedení takové postavení jako jeho vřelý předchůdce Jürgen Klopp. A kritika sílí.

Trenér fotbalového Liverpoolu Arne Slot po další domácí porážce.

„Sebevědomí je na dně, obrana nefunguje,“ hodnotil aktuální výkony Liverpoolu legendární záložník Steven Gerrard ve studiu televize TNT. „Pokud trenér urychleně nenajde odpovědi a hlavně stabilitu, kterou mužstvo potřebuje, šňůra špatných výsledků neskončí.“

Což by byl průšvih, který Liverpool nemůže dál trpět.

Už v neděli potřebuje zabrat na West Hamu, jinak bude vážně zle.

5. kolo

Kompletní los
Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. ArsenalArsenal 5 5 0 0 14:1 15
2. Paris Saint-GermainPSG 5 4 0 1 19:8 12
3. Bayern MnichovBayern 5 4 0 1 15:6 12
4. Inter MilánInter 5 4 0 1 12:3 12
5. Real MadridReal Madrid 5 4 0 1 12:5 12
6. Borussia DortmundDortmund 5 3 1 1 17:11 10
7. ChelseaChelsea 5 3 1 1 12:6 10
8. Sporting CP LisabonSporting Lisabon 5 3 1 1 11:5 10
9. Manchester CityManchester City 5 3 1 1 10:5 10
10. Atalanta BergamoBergamo 5 3 1 1 6:5 10
11. Newcastle UnitedNewcastle 5 3 0 2 11:4 9
12. Atlético MadridAtlético 5 3 0 2 12:10 9
13. LiverpoolLiverpool 5 3 0 2 10:8 9
14. Galatasaray IstanbulGalatasaray 5 3 0 2 8:7 9
15. PSV EindhovenEindhoven 5 2 2 1 13:8 8
16. TottenhamTottenham 5 2 2 1 10:7 8
17. LeverkusenLeverkusen 5 2 2 1 8:10 8
18. FC BarcelonaBarcelona 5 2 1 2 12:10 7
19. FK KarabachKarabach 5 2 1 2 8:9 7
20. NeapolNeapol 5 2 1 2 6:9 7
21. Olympique MarseilleMarseille 5 2 0 3 8:6 6
22. Juventus FCJuventus 5 1 3 1 10:10 6
23. AS MonacoMonaco 5 1 3 1 6:8 6
24. Pafos FCPafos 5 1 3 1 4:7 6
25. Saint-GilloiseSaint-Gilloise 5 2 0 3 5:12 6
26. BruggyBruggy 5 1 1 3 8:13 4
27. Athletic BilbaoBilbao 5 1 1 3 4:9 4
28. Eintracht FrankfurtFrankfurt 5 1 1 3 7:14 4
29. FC KodaňKodaň 5 1 1 3 7:14 4
30. Benfica LisabonBenfica 5 1 0 4 4:8 3
31. SK Slavia PrahaSlavia 5 0 3 2 2:8 3
32. Bodo/GlimtBodo/Glimt 5 0 2 3 7:11 2
33. Olympiakos PireusPireus 5 0 2 3 5:13 2
34. VillarrealVillarreal 5 0 1 4 2:10 1
35. FC Kajrat AlmatyKajrat 5 0 1 4 4:14 1
36. Ajax AmsterdamAjax 5 0 0 5 1:16 0
Zobrazit více
Sbalit

