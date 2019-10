Slávistky na úvod osmifinále Ligy mistryň podlehly Arsenalu

V Edenu bylo od úvodních minut jasné, že Arsenal bude nad síly slávistek. Úřadující anglický šampion naprosto ovládal hru a už během první půle třemi trefami rozhodl. K nezastavení byla hlavně Miedemaová, které k jedné brance pomohla promáchnutím chybující gólmanka Lukášová.



Třiadvacetiletá nizozemská útočnice po pauze po vyšachování obrany přidala čtvrtý gól a poté se z penalty prosadila Littleová. Pražanky ale v druhé půli výrazně přidaly a nakonec se dočkaly i dvou branek. Nejprve se v 70. minutě zblízka trefila po centru Svitková a dvě minuty před koncem uzavřela skóre Perssonová.

„Chtěli jsme do zápasu vstoupit trochu jinak, ale byl na nás vidět obrovský respekt. Dva góly jsme jim nabídli, poločas byl 0:3. Za stavu 0:5 to z nás spadlo a hráli jsme to, co jsme chtěli hrát od první minuty. Co nejvíc jim to znepříjemňovat, dostupovat je a bylo vidět, že i takový tým s tím měl problémy,“ řekl novinářům slávistický trenér Michal Kolomazník.

Osmifinálová odveta v Anglii se bude hrát za dva týdny. „Jejich podmínky se nedají srovnávat s našimi. Jsou to všechno profesionálky, my máme v týmu holky, které chodí do práce a do školy. Nebudeme si nic nalhávat, postup je asi pryč. Chceme se v odvetě prezentovat lepším způsobem od první minuty, hrát to, co jsme hráli posledních 30 minut,“ dodal Kolomazník.

Arsenal v sezoně 2006/07 celou soutěž vyhrál, Liga mistryň se ale tehdy ještě hrála pod jiným názvem. Slávistickým maximem je čtvrtfinále, kam Pražanky v minulé sezoně došly podruhé za sebou a celkově potřetí.