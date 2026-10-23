Premium

Mimořádně jen 19 Kč/měsíc
na prvních 5 měsíců

Dvě remízy nestačí. Řekové dál utíkají, Češi slaví v koeficientu pouze dílčí úspěch

Autor:
  13:21

Obránce Brightonu Hadjam (vpravo) se snaží obrat o míč jabloneckého Aliouma.. | foto: Ota Bartovský, MAFRA

Ne, zatím to není povedená pohárová sezona z pohledu českých klubů. V týdnu zapsaly jen dvě remízy a to znamená, že se desátí Řekové v žebříčku národních koeficientů nadále vzdalují. Český fotbal může těšit snad jen to, že přeskočil Poláky.

Ačkoliv přeskočili možná není úplně přesný výraz, obě země totiž mají shodný zisk a aktuálně jedenáctí Češi jsou před sousedy jen proto, že byli na startu ročníku v žebříčku výš.

Pořadí národních koeficientů

9. Turecko - 52,275, čtyři týmy ve hře, dělí pěti

10. Řecko - 46,612 bodu, čtyři týmy ve hře, dělí pěti

11. Česko - 45,725 bodu, čtyři týmy ve hře, dělí pěti

12. Polsko - 45,725 bodu, dva týmy ve hře, dělí pěti

13. Norsko - 40,212 bodu, čtyři týmy ve hře, dělí pěti

14. Dánsko - 40,056 bodu, čtyři týmy ve hře, dělí čtyřmi

Tento týden přidali dohromady 0,400 bodu za překvapivou remízu Jablonce s Brightonem (0:0) a první bodový zisk slávistů v Lize mistrů (1:1 na Fenerbahce). Plzeň naopak potřetí prohrála, naprázdno vyšla také Sparta.

Polákům pomohl jen výsledek Lechu se Sunderlandem (1:1), zato Řekové, kteří mají stejně jako Češi ve hře čtyři týmy, byli nadmíru úspěšní. Olympiakos zvládl pro koeficient důležitý souboj se zmíněnou Spartou (1:0) a druhou řeckou výhru zapsal Panathinaikos na půdě Kajratu Almaty (5:1).

Boj o desátou příčku je klíčový, jelikož ta mistrovi zajistí přímou účast v Champions League.

V této sezoně se hraje o nasazení až do přespříštího ročníku 2028/29, v tom následujícím jde ještě český šampion do milionářské soutěže přímo. Propad na jedenáctou či dvanáctou příčku by znamenal, že bude muset hrát závěrečné předkolo.

Za výhru se v hlavní fázi pohárů udělují dva body, za remízu jeden a zisk se pak dělí počtem týmů v pohárech na startu ročníku. Kluby ještě dostávají bonusy za případný postup do jarní fáze a v ní za každý zvládnutý dvojzápas.

Večer v řeckém papiňáku. Jak se hodinky strachovaly o uši a Sparta přišla o body

Jenže české vyhlídky aktuálně nevypadají vůbec dobře, ať už z hlediska umístění, tak postupů.

Řecké šance na desítku se každým týdnem zvyšují a začíná být pomalu jisté, že ji udrží. Češi se tak musejí dívat spíš za sebe. Poláci je se svými dvěma týmy spíš neohrozí, predikce však nadále varují před Dány, kteří mají čtyři týmy v Konferenční lize a dělí čtyřmi. Tento týden však zapsali jen tři remízy, takže se výrazně nepřiblížili.

Problém však může nastat zejména v jarní části, pokud české kluby vypadnou, ergo nebudou moct sbírat body.

Zatím má ke konci po základní části nakročeno Slavia, u níž je to v podstatě jistota, a možná překvapivě i Plzeň, která nenavazuje na úspěšná vystoupení z minulých let.

Sparta se v predikcích pro Evropskou ligu pohybuje na hraně nejlepší čtyřiadvacítky, má však 65,3% šanci, že se tam dostane. U Západočechů tato šance činí jen necelých 11 procent.

A Jablonec? Ten má za sebou dva nejtěžší zápasy a jeho šance na postup se pohybují těsně pod hranicí padesáti procent.

Vstoupit do diskuse (3 příspěvky)

Fotbal v sezoně 2026/27

Fotbalová Chance liga odstartovala 25. července 2026. V evropských pohárech hrají čtyři české týmy. Reprezentace pod koučem Santim Deniou bojuje v elitní skupině Ligy národů.

Tipsport - partner programu

4. kolo

Šachtar Doněck vs. Sporting CP Lisabon //www.idnes.cz/sport
3.11. 18:45
  • 3.71
  • 3.87
  • 1.87
Galatasaray Istanbul vs. Stuttgart //www.idnes.cz/sport
3.11. 18:45
  • 2.24
  • 3.99
  • 2.73
Villarreal vs. Paris Saint-Germain //www.idnes.cz/sport
3.11. 21:00
  • 4.57
  • 4.66
  • 1.59
Manchester United vs. AS Řím //www.idnes.cz/sport
3.11. 21:00
  • 2.11
  • 3.83
  • 3.05
LASK Linz vs. Slovan Bratislava //www.idnes.cz/sport
3.11. 21:00
  • 1.47
  • 4.94
  • 5.48
Feyenoord Rotterdam vs. Inter Milán //www.idnes.cz/sport
3.11. 21:00
  • 4.14
  • 4.35
  • 1.69
Bodö/Glimt vs. Lille //www.idnes.cz/sport
3.11. 21:00
  • 1.93
  • 3.96
  • 3.42
FC Barcelona vs. Aston Villa //www.idnes.cz/sport
3.11. 21:00
  • 1.23
  • 7.03
  • 9.03
Atlético Madrid vs. Bayern Mnichov //www.idnes.cz/sport
3.11. 21:00
  • 3.23
  • 4.17
  • 1.95
Fenerbahce Istanbul vs. Liverpool //www.idnes.cz/sport
4.11. 18:45
  • 4.42
  • 4.45
  • 1.64
Kompletní los
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti osobám mladším 18 let.

3. kolo

Kompletní los
Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. Paris Saint-GermainPSG 3 3 0 0 14:5 9
2. Aston VillaAston Villa 3 3 0 0 12:3 9
3. LiverpoolLiverpool 3 3 0 0 12:7 9
4. Real MadridReal Madrid 3 3 0 0 10:5 9
5. Real BetisBetis 3 3 0 0 7:4 9
6. StuttgartStuttgart 3 2 1 0 7:2 7
7. ArsenalArsenal 3 2 1 0 6:2 7
8. FC BarcelonaBarcelona 3 2 0 1 11:6 6
9. ComoComo 3 2 0 1 10:5 6
10. Manchester CityManchester City 3 2 0 1 9:5 6
11. BruggyBruggy 3 2 0 1 9:6 6
12. Sporting CP LisabonSporting Lisabon 3 2 0 1 7:4 6
13. Borussia DortmundDortmund 3 2 0 1 5:4 6
14. Bayern MnichovBayern 3 1 2 0 10:5 5
15. AS ŘímAS Řím 3 1 1 1 8:5 4
16. Atlético MadridAtlético 3 1 1 1 4:3 4
17. Šachtar DoněckŠachtar 3 1 1 1 4:3 4
18. PSV EindhovenEindhoven 3 1 1 1 2:2 4
19. VillarrealVillarreal 3 1 0 2 8:8 3
20. Inter MilánInter 3 1 0 2 5:6 3
21. Manchester UnitedManchester Utd. 3 1 0 2 5:6 3
22. NeapolNeapol 3 1 0 2 5:7 3
23. Galatasaray IstanbulGalatasaray 3 1 0 2 6:9 3
24. LASK LinzLinz 3 1 0 2 6:9 3
25. Sabah BakuSabah 3 1 0 2 3:6 3
26. Feyenoord RotterdamFeyenoord 3 1 0 2 4:8 3
27. Racing LensLens 3 1 0 2 3:7 3
28. Bodö/GlimtBodo/Glimt 3 1 0 2 4:9 3
29. AEK AtényAEK Atény 3 1 0 2 3:8 3
30. RB LipskoRB Lipsko 3 1 0 2 3:8 3
31. Fenerbahce IstanbulFenerbahce 3 0 2 1 3:9 2
32. SK Slavia PrahaSlavia 3 0 1 2 4:7 1
33. Viking FK StavangerViking 3 0 1 2 5:9 1
34. FC PortoPorto 3 0 0 3 2:6 0
35. LilleLille 3 0 0 3 4:10 0
36. Slovan BratislavaSlovan Bratislava 3 0 0 3 1:13 0

1. - 8. : Play Off: Osmifinále, 9. - 24. : Play-Off: 1/16-finále

Zobrazit více
Sbalit

Nejčtenější

KVÍZ: Poznáte 50 známých českých fotbalistů podle fotky?

Tomáš Rosický jde do souboje s Reném Bolfem.

Někteří zářili v národním týmu, na některé v zahraničí stále vzpomínají. Poznáte výběr padesáti známých českých fotbalistů pouze na základě fotografie? Otestujte své znalosti!

Neomluvitelné. Slávisté pro Chorého nemají pochopení, na Ligu mistrů neletí

Tomáš Chorý ze Slavie opouští po červené kartě hřiště v zápase s Hradcem...

Přitiskl si ruku na obličej, z něhož koukalo nevhodné gesto. Za nenápadný prostředníček, který směřoval k sudímu Janu Všetečkovi, dostal slávistický fotbalista Tomáš Chorý červenou kartu. Čtvrtou za...

Bohemians dostali povolení na jižní tribunu Ďolíčku, stavba začne už ve středu

Vizualizace nového Ďolíčku.

Bohemians Praha 1905 dostal stavební povolení na vybudování jižní tribuny fotbalového stadionu Ďolíček. Rozhodnutí obdržel od stavebního odboru Úřadu městské části Praha 10. Práce na základových...

Fenerbahce - Slavia 2:2, divoký úvod, pak vzepětí v závěru. Hosté slaví první bod

Slávisté slaví gól Pavla Kačora do sítě Fenerbahce.

Od našeho zpravodaje v Turecku Vzhledem k průběhu zápasu je to zlatý bod. Slávističtí fotbalisté sice prodloužili sérii bez vítězství v Lize mistrů na dvaadvacet zápasů, slaví však první zisk v této sezoně. V úterý večer v...

Slavia - Hradec 0:0, málo šancí i střel, pak domácí potopil Chorý, jenž byl vyloučen

Sestřih zápasu
Tomáš Chorý ze Slavie se diví v zápase s Hradcem Králové.

Zase ten Hradec. Slávističtí fotbalisté neoblíbeného protivníka neporazili počtvrté za sebou. V 11. kole Chance Ligy doma jen remizovali 0:0, což jejich suverénní postavení v čele tabulky neohrožuje....

Dvě remízy nestačí. Řekové dál utíkají, Češi slaví v koeficientu pouze dílčí úspěch

Obránce Brightonu Hadjam (vpravo) se snaží obrat o míč jabloneckého Aliouma..

Ne, zatím to není povedená pohárová sezona z pohledu českých klubů. V týdnu zapsaly jen dvě remízy a to znamená, že se desátí Řekové v žebříčku národních koeficientů nadále vzdalují. Český fotbal...

23. října 2026  13:21

Baník skolila hromadná marodka. Liga s Libercem se odkládá, co pohár se Spartou?

Fotbalisté ostravského Baníku nastoupili k utkání s úctou k zesnulému Luďku...

Sobotní utkání první fotbalové ligy mezi Libercem a Ostravou bylo kvůli hromadnému onemocnění hráčů a členů realizačního týmu Baníku odloženo. Informovala o tom Ligová fotbalová asociace (LFA), která...

23. října 2026  11:26,  aktualizováno  12:24

Zažil strasti Jablonce, teď vychytal zázrak. Hanuš: Největší nula? Věřím, že ještě přijde

Jablonecký brankář Hanuš ve snaze vyrazit míč během utkání s Brightonem.

Co nedokázali Raya, Martínez nebo Trafford, zvládl Jan Hanuš. Jablonecký veterán v osmatřiceti letech v Konferenční lize vynuloval rozjetý Brighton, který vládne ofenzivním statistikám ve slavné...

23. října 2026  11:05

Fotbalisté pod jednou střechou. Dočkal s Vaclíkem či Pekhartem budují nové zázemí

Youtuber Mich Sako se spojil se sportovním centrem Day1. Spolupráci představili...

Zkušenosti z profesionálního fotbalu chtějí využít i mimo hřiště. Bořek Dočkal, Tomáš Pekhart a Tomáš Vaclík společně budují sportovní centrum Day1, které propojuje fyzickou přípravu, regeneraci a...

23. října 2026  10:40

FAČR společně s ČSOB daruje miliony, dostane se na 158 amatérských klubů

Šéf českého fotbalu David Trunda na tiskové konferenci po mimořádném zasedání...

Fotbalová asociace České republiky (FAČR) ve spolupráci s ČSOB podpoří 7,9 miliony korun regionální kluby. V rámci prvního ročníku nového projektu Podpora klubů 2026/2027 tak získá 158 mužstev napříč...

23. října 2026  10:24

Hrošovský se po další prohře zlobil: Laciné chyby, takové góly nemůžeme dostávat

Kapitán Plzně Hrošovský odehrává míč před hráči Levski Sofia.

Neuspěli ani ve třetím utkání skupinové fáze Evropské ligy. Po domácí porážce s bulharským Levski Sofia (1:2) zůstávají fotbalisté Plzně bez bodového zisku a jejich naděje na postup do vyřazovací...

23. října 2026  8:50

Večer v řeckém papiňáku. Jak se hodinky strachovaly o uši a Sparta přišla o body

Fotbalisté Olympiakosu slaví s fanoušky triumf nad Spartou v Evropské lize.

Od našeho zpravodaje v Řecku Drželi se zuby nehty. Pohroma dlouho visela ve vzduchu, ale mockrát se ji povedlo odvrátit. Dvanáct minut před koncem už ne. Brankář Surovčík padl na kolena a chytil se za hlavu, jako by nemohl...

23. října 2026  8:20

Jak si Jablonec splnil svůj sen. Majitel slzel, kapitán se smál: Brighton narazil do zdi

Jablonecký obránce Cedidla zasahuje v zápase s Brightonem.

Dobrých deset minut se na začátku nedotkli balonu. Kolem navoněných soupeřů, kteří si s naprostou samozřejmostí ťukali jednu přihrávku za druhou, zdvořile nakračovali, cupitali, couvali. Snad se i...

23. října 2026

Priske: Výsledek je fér, my jsme naši šanci nevyužili. Měla by to pro nás být lekce

Brian Priske, kouč Sparty

Od našeho zpravodaje v Řecku Řecký novinář mluvil možná minutu, otázku formuloval zdlouhavě a složitě, přitom v zásadě byla jednoduchá: „Přijeli jste si sem pro bod?“ Brian Priske, kouč fotbalové Sparty, mu odpověděl stroze:...

23. října 2026  6:06

Smůla, laxnost, nebo obojí? Proč padl gól, který rozbolel Spartu

Mexický útočník Armando Gónzalez z Olympiakosu hlavičkuje, míč do vlastní brány...

Od našeho zpravodaje v Řecku Jeden z nejmenších hráčů na hřišti hlavičkuje z výhodné pozice mimo bránu. Přesto je z toho gól. „Štěstí na naší straně rozhodně nebylo,“ ulevil si sparťanský fotbalista Patrik Vydra.

23. října 2026

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Plzeň v Evropské lize 2026/27: Soupeři, program a výsledky, historie

Plzeňští fotbalisté slaví úvodní gól proti Zbrojovce.

Plzeňští fotbalisté vydřeli účast v ligové fázi Evropské ligy, po třech kolech však nemají ani bod. V našem přehledu najdete jejich soupeře, další program, výsledky i termíny jednotlivých kol.

23. října 2026

Sparta v Evropské lize 2026/27: Program, soupeři, výsledky, kde sledovat

Sparťanští fotbalisté se radují z gólu Johna Mercada.

Fotbalisté Sparty mají po třech utkáních v ligové fázi Evropské ligy čtyři body. Napřed v Jerevanu porazili Ararat-Armenia 4:1, potom doma remizovali 1:1 s Lilleströmem a naposledy prohráli 0:1 na...

16. října 2026  7:42,  aktualizováno  23. 10.

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.
×