Dvě remízy nestačí. Řekové dál utíkají, Češi slaví v koeficientu pouze dílčí úspěch

Ačkoliv přeskočili možná není úplně přesný výraz, obě země totiž mají shodný zisk a aktuálně jedenáctí Češi jsou před sousedy jen proto, že byli na startu ročníku v žebříčku výš.
Pořadí národních koeficientů
9. Turecko - 52,275, čtyři týmy ve hře, dělí pěti
10. Řecko - 46,612 bodu, čtyři týmy ve hře, dělí pěti
11. Česko - 45,725 bodu, čtyři týmy ve hře, dělí pěti
12. Polsko - 45,725 bodu, dva týmy ve hře, dělí pěti
13. Norsko - 40,212 bodu, čtyři týmy ve hře, dělí pěti
14. Dánsko - 40,056 bodu, čtyři týmy ve hře, dělí čtyřmi
Tento týden přidali dohromady 0,400 bodu za překvapivou remízu Jablonce s Brightonem (0:0) a první bodový zisk slávistů v Lize mistrů (1:1 na Fenerbahce). Plzeň naopak potřetí prohrála, naprázdno vyšla také Sparta.
Polákům pomohl jen výsledek Lechu se Sunderlandem (1:1), zato Řekové, kteří mají stejně jako Češi ve hře čtyři týmy, byli nadmíru úspěšní. Olympiakos zvládl pro koeficient důležitý souboj se zmíněnou Spartou (1:0) a druhou řeckou výhru zapsal Panathinaikos na půdě Kajratu Almaty (5:1).
Boj o desátou příčku je klíčový, jelikož ta mistrovi zajistí přímou účast v Champions League.
V této sezoně se hraje o nasazení až do přespříštího ročníku 2028/29, v tom následujícím jde ještě český šampion do milionářské soutěže přímo. Propad na jedenáctou či dvanáctou příčku by znamenal, že bude muset hrát závěrečné předkolo.
Za výhru se v hlavní fázi pohárů udělují dva body, za remízu jeden a zisk se pak dělí počtem týmů v pohárech na startu ročníku. Kluby ještě dostávají bonusy za případný postup do jarní fáze a v ní za každý zvládnutý dvojzápas.
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Jenže české vyhlídky aktuálně nevypadají vůbec dobře, ať už z hlediska umístění, tak postupů.
Řecké šance na desítku se každým týdnem zvyšují a začíná být pomalu jisté, že ji udrží. Češi se tak musejí dívat spíš za sebe. Poláci je se svými dvěma týmy spíš neohrozí, predikce však nadále varují před Dány, kteří mají čtyři týmy v Konferenční lize a dělí čtyřmi. Tento týden však zapsali jen tři remízy, takže se výrazně nepřiblížili.
Problém však může nastat zejména v jarní části, pokud české kluby vypadnou, ergo nebudou moct sbírat body.
Zatím má ke konci po základní části nakročeno Slavia, u níž je to v podstatě jistota, a možná překvapivě i Plzeň, která nenavazuje na úspěšná vystoupení z minulých let.
Sparta se v predikcích pro Evropskou ligu pohybuje na hraně nejlepší čtyřiadvacítky, má však 65,3% šanci, že se tam dostane. U Západočechů tato šance činí jen necelých 11 procent.
A Jablonec? Ten má za sebou dva nejtěžší zápasy a jeho šance na postup se pohybují těsně pod hranicí padesáti procent.