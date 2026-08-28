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České šance na desítku v koeficientu vzrostly. Čeká je ale těsný boj s Řeckem

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  15:34

Hradecký Vladimír Darida smutní po porážce s Panathinaikosem. | foto: Martin Veselý, MAFRA

Čtvrteční večer by byl naprosto perfektní, kdyby kromě postupu fotbalistů Plzně a Jablonce zvládl ještě Hradec Králové vyřadit řecký Panathinaikos. Ale nestalo se, a tak Češi i Řekové budou mít v hlavní fázi pohárů čtyři týmy, které budou bojovat o body do žebříčku národních koeficientů, kde se hraje o klíčovou desátou příčku.

Češi jsou aktuálně jedenáctí, Řekové dvanáctí a dělí je 0,913 bodu, což jsou v praxi dvě výhry a remíza. Je tedy nutné, aby české kluby minimálně kopírovaly zisky těch řeckých.

Desátí jsou Poláci s nepatrným náskokem 0,4 bodů. Zůstaly jim ale ve hře pouze dva kluby, takže tuto pozici pravděpodobně neudrží a hlavním soupeřem Čechů budou Řekové.

Desátá příčka je důležitá z toho důvodu, že pošle mistra přímo do hlavní fáze Ligy mistrů.

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Aktuálně se hraje pro nasazení do přespříští sezony 2028/29. Pro ročník 2027/28 obsadilo Česko desátou pozici letos na jaře, už potřetí v řadě. V uplynulých dvou sezonách si rovnou start v základní části prestižní soutěže coby šampion zajistila pražská Slavia.

Pořadí národních koeficientů

9. Turecko 49,675 bodu. Čtyři týmy ve hře, dělí pěti
10. Polsko 45,125. Dva týmy ve hře, dělí pěti
11. Česko 44,725. Čtyři týmy ve hře, dělí pěti
12. Řecko 43,812. Čtyři týmy ve hře, dělí pěti
13. Norsko 38,612. Čtyři týmy ve hře, dělí pěti
14. Dánsko 38,306. Čtyři týmy ve hře, dělí čtyřmi

Na začátku probíhajícího ročníku Česko kleslo na 11. pozici za Polsko. To ale prožilo nepovedené 4. předkolo a přišlo o dva zástupce. V hlavní fázi pohárů bude pokračovat už jen s dvěma z celkových pěti týmů, zatímco Česko bude mít v základní části čtyři kluby. Slavia se představí v Lize mistrů, Sparta s Plzní v Evropské lize a Jablonec v Konferenční lize.

Řecko se v hlavní fázi rovněž představí se čtyřmi celky, navíc stejně rozloženými v jednotlivých soutěžích jako mají Češi.

Řekové mají AEK Atény v Lize mistrů mistrů, Olympiakos a OFI Krétu v Evropské lize a Panathinaikos v té Konferenční.

Obě země dělí zisk stejným počtem účastníků v pohárové sezoně - pěti.

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Třinácté Norsko ztrácí na 11. pozici už přes šest bodů, navíc hned dva jeho zástupci budou hrát v nejsilnější Lize mistrů, kde je obtížnější dosahovat na úspěšné výsledky.

Nebezpečnější by tak mohlo být čtrnácté Dánsko. Seveřané sice mají na Česko manko téměř šest a půl bodu, ve hře jim ale zůstaly všechny čtyři celky. Navíc se kompletně představí v papírově nejslabší Konferenční lize. Na deváté Turecko ztrácejí Češi už téměř pět bodů a je prakticky vyloučeno, že by ho v tomto ročníku mohli dohnat.

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V hlavní fázi se za výhru udělují dva a za remízu jeden bod, zisk se pak dělí počtem zástupců v dané sezoně. Další bonusy se připisují za konečné postavení v tabulce, za účast v osmifinále a dál a v Lize mistrů také za samotný start v základní části.

Po předloňské reformě pohárů tvoří všech 36 účastníků jednotlivých soutěží jednu společnou tabulku, prvních 24 týmů postupuje do vyřazovací části, nejlepší osmička rovnou do osmifinále.

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