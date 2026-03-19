Pospěch vzpomíná: Mohuč si vzala mě, starého pána. A Tuchel? Fotbalový blázen!

Bývalý reprezentační obránce je trojnásobným mistrem Dánska, titul má s Baníkem i se Spartou, již čeká ve čtvrtek večer osmifinálová odveta s Alkmaarem v Konferenční lize. Ale především zvládl rovnou stovku startů za německou Mohuč, která v boji o postup mezi osm nejlepších vyzve Olomouc.
Proto Pospěch může vzpomínat, jak chutná bundesligový gól nebo jak ho lanařil trenér Thomas Tuchel, který z Německa vystřelil až k vítězství v Lize mistrů s Chelsea a dnes koučuje anglickou reprezentaci.
Už tehdy jste tušil, že udělá tak zářivou kariéru?
Ještě ne. Ale v mé druhé sezoně už to začalo šlapat. Dokázal z nás vymáčknout fakt hodně, i když jsme nebyli žádnými světovými hvězdami. Až jsem si začal říkal: Ty jo, tenhle tady dlouho nevydrží! Bylo cítit, že má vyšší ambice. Ale nikdo z nás tehdy samozřejmě nečekal, že vystřelí až takhle vysoko.
Skauti Mohuče jezdili do Kodaně na mladé kluky, a nakonec si vzali mě, starého pána. Do Německa jsem přestupoval ve dvaatřiceti a byl jsem vděčný, že můžu v takovém věku ještě udělat tak velký přestup.