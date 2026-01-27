Lásko, tam se ti bude líbit! Folprecht vypráví o Pafosu, posledním soupeři Slavie

Premium

Fotogalerie 15

Zdeněk Folprecht v dresu Pafosu. | foto: archiv Zdeňka Folprechta

  20:00
Když se řekne Pafos, vybaví se mi hlavně super počasí, moře a čas s rodinou. Až potom fotbal. Na Kypru jsem strávil fajn tři roky. Starší syn tam vyrůstal a chodil do anglické školky, mladší se na Kypru narodil. Už navždy bude mít v občance místo narození: Larnaca. A ve středu večer kousek odtud v Limassolu nastoupí fotbalisté Slavie.

Celý článek je jen pro členy

Chcete číst prémiové texty bez omezení?

Předplatit

V Pafosu hrát podle UEFA nemůžou – jejich stadion s atletickou dráhou už něco pamatuje. Ale prý by se měl začít stavět zbrusu nový. Klub by si to zasloužil. Z nováčka ligy, který mě přivedl v létě 2018, je najednou účastník Ligy mistrů, který má v kádru Davida Luize. Otázka je, jak moc velká posila je to na trávníku. Ale to je zas jiný příběh.

Z hráčů Pafosu mě zaujal hlavně Vlad Dragomir, šikovný ofenzivní záložník z Rumunska. A ve Slavii mě nejvíc baví Provod. Dlouhodobě je fantastický. Když sleduju zápasy Slavie, jeho jméno zní u nás v obýváku často: „Koukejte, jak chce pořád balón, pořád je v náběhu, jednou vpravo, jednou vlevo.“ Jo, Provi, to je hráč podle mého gusta. A věřím, že právě na Kypru slávisté získají svou první výhru v Lize mistrů.

Spousta věcí v klubu nefungovala profesionálně a dělala se na koleni. Zázemí, kvalita realizačního týmu, tréninky… Třeba náš kondičák neměl v profi klubu co dělat.

Dočtěte tento exkluzivní článek s předplatným iDNES Premium

Měsíční

99
Předplatit
Flexibilní, bez závazků
Automatické obnovování

Roční

989
Předplatit
Nejlepší poměr cena/výkon
Ušetříte 17%

Dvouleté

1 889
Předplatit
Nejvýhodnější
Ušetříte 20%

Připojte se ještě dnes a získejte:

  • Neomezený přístup k obsahu iDNES.cz, Lidovky.cz a Expres.cz
  • Více než 50 000 prémiových článků od renomovaných autorů
  • Přístup k našim novinám a časopisům online a zdarma ve čtečce
Více o iDNES Premium
Máte už předplatné? Přihlásit se
Právě nejčtenější Premium články:
A dalších více jak 50 000 prémiových textů... Zobrazit další články
Vstoupit do diskuse
Tipsport - partner programu

8. kolo

Saint-Gilloise vs. Atalanta Bergamo //www.idnes.cz/sport
28.1. 21:00
  • 3.31
  • 3.80
  • 2.09
PSV Eindhoven vs. Bayern Mnichov //www.idnes.cz/sport
28.1. 21:00
  • 4.84
  • 4.83
  • 1.59
Paris Saint-Germain vs. Newcastle United //www.idnes.cz/sport
28.1. 21:00
  • 1.52
  • 4.74
  • 5.61
Pafos FC vs. SK Slavia Praha //www.idnes.cz/sport
28.1. 21:00
  • 2.53
  • 3.35
  • 2.85
Neapol vs. Chelsea //www.idnes.cz/sport
28.1. 21:00
  • 3.26
  • 3.60
  • 2.17
AS Monaco vs. Juventus FC //www.idnes.cz/sport
28.1. 21:00
  • 3.23
  • 3.50
  • 2.22
Manchester City vs. Galatasaray Istanbul //www.idnes.cz/sport
28.1. 21:00
  • 1.22
  • 7.14
  • 11.20
Liverpool vs. FK Karabach //www.idnes.cz/sport
28.1. 21:00
  • 1.11
  • 9.61
  • 18.60
Leverkusen vs. Villarreal //www.idnes.cz/sport
28.1. 21:00
  • 1.65
  • 4.41
  • 4.73
Eintracht Frankfurt vs. Tottenham //www.idnes.cz/sport
28.1. 21:00
  • 4.02
  • 4.04
  • 1.83
Kompletní los
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti osobám mladším 18 let.

7. kolo

Kompletní los
Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. ArsenalArsenal 7 7 0 0 20:2 21
2. Bayern MnichovBayern 7 6 0 1 20:7 18
3. Real MadridReal Madrid 7 5 0 2 19:8 15
4. LiverpoolLiverpool 7 5 0 2 14:8 15
5. TottenhamTottenham 7 4 2 1 15:7 14
6. Paris Saint-GermainPSG 7 4 1 2 20:10 13
7. Newcastle UnitedNewcastle 7 4 1 2 16:6 13
8. ChelseaChelsea 7 4 1 2 14:8 13
9. FC BarcelonaBarcelona 7 4 1 2 18:13 13
10. Sporting CP LisabonSporting Lisabon 7 4 1 2 14:9 13
11. Manchester CityManchester City 7 4 1 2 13:9 13
12. Atlético MadridAtlético 7 4 1 2 16:13 13
13. Atalanta BergamoBergamo 7 4 1 2 10:9 13
14. Inter MilánInter 7 4 0 3 13:7 12
15. Juventus FCJuventus 7 3 3 1 14:10 12
16. Borussia DortmundDortmund 7 3 2 2 19:15 11
17. Galatasaray IstanbulGalatasaray 7 3 1 3 9:9 10
18. FK KarabachKarabach 7 3 1 3 13:15 10
19. Olympique MarseilleMarseille 7 3 0 4 11:11 9
20. LeverkusenLeverkusen 7 2 3 2 10:14 9
21. AS MonacoMonaco 7 2 3 2 8:14 9
22. PSV EindhovenEindhoven 7 2 2 3 15:14 8
23. Athletic BilbaoBilbao 7 2 2 3 7:11 8
24. Olympiakos PireusPireus 7 2 2 3 8:13 8
25. NeapolNeapol 7 2 2 3 7:12 8
26. FC KodaňKodaň 7 2 2 3 11:17 8
27. BruggyBruggy 7 2 1 4 12:17 7
28. Bodo/GlimtBodo/Glimt 7 1 3 3 12:14 6
29. Benfica LisabonBenfica 7 2 0 5 6:10 6
30. Pafos FCPafos 7 1 3 3 4:10 6
31. Saint-GilloiseSaint-Gilloise 7 2 0 5 7:17 6
32. Ajax AmsterdamAjax 7 2 0 5 7:19 6
33. Eintracht FrankfurtFrankfurt 7 1 1 5 10:19 4
34. SK Slavia PrahaSlavia 7 0 3 4 4:15 3
35. VillarrealVillarreal 7 0 1 6 5:15 1
36. FC Kajrat AlmatyKajrat 7 0 1 6 5:19 1

1. - 8. : Play Off: Osmifinále, 9. - 24. : Play-Off: 1/16-finále

Zobrazit více
Sbalit

Nejčtenější

Slavia - Barcelona 2:4, domácí vedli, ale po pauze už dotěrní být nedokázali

Slávistický brankář Jindřich Staněk inkasuje gól v utkání s Barcelonou.

Slávističtí fotbalisté vedli, slavné Barceloně dali dokonce i druhý gól, ale stejně z výborného zápasu nemají nic. Ve svém sedmém vystoupení v základní části Ligy mistrů podlehli 2:4, když hosté duel...

Gedeon o podvodu syna s lístky na Barcelonu: Jsem otřesený. Ať nese následky!

Bývalý výborný ligový fotbalista Patrik Gedeon.

Zdrcený. Naštvaný. Otřesený. Bývalý fotbalový reprezentant Patrik Gedeon platil za slušňáka a dříče, teď ho jeho syn Filip, potížista se stopkou ve fotbale kvůli užívání kokainu, zatáhl do maléru....

Plzeň - Porto 1:1, domácí mířili k výhře i v deseti, inkasovali v závěru, i tak postoupili

Hlouček plzeňských fotbalistů slaví branku Lukáše Červa (6).

Plzeňští fotbalisté se celý druhý poločas statečně bránili v deseti, mířili k cennému vítězství nad slavným Portem, ale po jedné z posledních akcí soupeře inkasovali. I remíza 1:1 pro ně v základní...

Klenot Barcelony s českým pasem. Zláká ho nároďák? Na původ je hrdý, říká otec

Premium
Orian Goren v dresu mládežníků Barcelony v Youth League.

Stačí jeho jméno vyťukat do internetového vyhledávače a do očí vás okamžitě trknou titulky plné vzletných slov i zavazujících příměrů. Další perla ze slavné fotbalové líhně. Chlapec s aurou velkého...

Další malér hříšníka Gedeona. Prodával falešné vstupenky na Barcelonu

Fotbalista Filip Gedeon, potrestaný za užití kokainu zákazem startu do roku.

Od října 2024 mu běží tříletý zákaz na jakékoli organizované sportování poté, co mu v těle našli kokain. Teď má třiadvacetiletý Filip Gedeon, někdejší fotbalista Sparty, další malér. Zkoušel prodávat...

Lásko, tam se ti bude líbit! Folprecht vypráví o Pafosu, posledním soupeři Slavie

Premium
Zdeněk Folprecht v dresu Pafosu.

Když se řekne Pafos, vybaví se mi hlavně super počasí, moře a čas s rodinou. Až potom fotbal. Na Kypru jsem strávil fajn tři roky. Starší syn tam vyrůstal a chodil do anglické školky, mladší se na...

27. ledna 2026

Barca, PSG, City. Projdou všechny přímo do osmifinále? Finiš Ligy mistrů slibuje drama

Slávistický záložník Lukáš Provod se skluzem snaží zastavit Pedriho z Barcelony.

Až se ve středu večer najednou rozehraje osmnáct partií závěrečného dějství základní fáze fotbalové Ligy mistrů, nebude jediná, ve které by „o nic nešlo“. I český zástupce Slavia má o co hrát: o...

27. ledna 2026  18:40

První výhru si chci odškrtnout. Trpišovský o Pafosu i Davidu Luizovi: Předběhl dobu

Slávistický trenér Jindřich Trpišovský na tiskové konferenci před utkáním Ligy...

Od našeho zpravodaje na Kypru Ještě moment, neběží nám kamery! zdrželi na chvíli kyperští novináři tiskovou konferenci, když se slávistický mluvčí jal představovat řečníky v útrobách limassolského fotbalového stadionu. Pak už se...

27. ledna 2026  17:20

Fotbal řeší bizarní spor o ručníky. Kouč z Anglie nechápe: Proč už nejsou zakázané?

Michael Kayode z Brentfordu si otírá míč ručníkem před autovým vhazováním.

Pro někoho malichernost, pro jiného zásadní téma. „Ručníky mají kvůli autovým vhazováním vyskládané kolem celého hřiště. Nezlobte se, ale já tohle prostě nepochopím,“ čertil se Sean Dyche, trenér...

27. ledna 2026  16:31

Růst pardubického fotbalu podpoří hlavní partner Synthesia, sníží i cenu vstupenek

Růst pardubického fotbalu hodlá podpořit Synthesia. (27. ledna 2026)

Společnost Synthesia Nitrocellulose se stala generálním partnerem FK Pardubice. Silná firma tak hodlá dávat desítky milionů ročně do klubu, který se z jasného aspiranta na sestup v krátké době...

27. ledna 2026  15:48

Pafos - Slavia v TV: kde sledovat Ligu mistrů živě?

Slávističtí fotbalisté slaví gól v utkání s Barcelonou. Do vlastní brány se...

Fotbalisty Slavie čeká poslední vystoupení v aktuálním ročníku Ligy mistrů. Dosud nasbírali tři body za tři remízy, čtyřikrát prohráli. Závěrečný pokus o premiérové vítězství podnikne český mistr na...

27. ledna 2026  14:44

Cíle sportovního ředitele Pardubic: Profit z prodeje hráčů, výhledově Konferenční liga

Sportovní ředitel FK Pardubice Jiří Bílek na tiskové konferenci před startem...

S novým majitelem přišel do fotbalových Pardubice i nový sportovní ředitel Jiří Bílek a velmi vysoké cíle. Nečekejte ale, že klub teď bude pro jejich dosažení investovat stamiliony do hráčských...

27. ledna 2026  14:20

Náhrada za Preciada je z Premier League. Sparta si vyhlédla Sonneho z Burnley

Oliver Sonne Christense z Burnley se s peruánskou vlajkou raduje z druhé příčky...

Náhrada za Ángela Preciada bude z Premier League. Sparta dotahuje příchod Olivera Sonne Christensena z Burnley, rodáka z Dánska s peruánský pasem, který získal díky babičce. „Ano, Sparta má zájem,...

27. ledna 2026  13:39

Boj o poháry v Liberci vyměnil za druhou ligu. Zvažoval jsem to hodně, řekl Plechatý

Liberecký obránce Dominik Plechatý (vpravo) se snaží ubránit Erika Prekopa z...

Boj o evropské poháry v ambiciózním klubu vyměnil za druhou ligu. Liberecký obránce Dominik Plechatý přestoupil do Artisu Brno, který chce postoupit mezi elitu. „Zvažoval jsem to ze všech stran,“...

27. ledna 2026  12:04

Fotbalové přestupy ONLINE: Plzeň přivedla reprezentanta Nigérie, Plechatý do Artisu

Sledujeme online
Nigerijský útočník Salim Fago Lawal, nová posila Plzně.

Podzimní části fotbalových sezon jsou ve většině zemí minulostí, některé však pokračují bez přestávky. Jak se trh s hráči změní přes zimu? To všechno sledujeme online.

27. ledna 2026  9:19,  aktualizováno  11:37

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Sigmácká klika má být zbraní Artisu. Co v Brně čekají od zkušených posil?

Radim Breite v dresu Artisu Brno.

Kdo má na Radima Breiteho s Janem Navrátilem, musí mít i na mikrobus. Druholigový fotbalový Artis Brno musel kvůli novým posilám pořídit minivan, aby se celá olomoucká ekipa mohla na tréninky do...

27. ledna 2026  9:55

Před pár dny získal bronz s Nigérií, teď je v Česku. Lawal, rekordní posila pro Plzeň

Nigerijský útočník Salim Fago Lawal, nová posila Plzně.

Po odchodu Rafia Durosinmiho do italské Pisy další Nigerijec v Plzni. Třiadvacetiletý Salim Fago Lawal, dorazil jako čerstvá posila z Istry, třetího týmu chorvatské ligy. „Posila na hrot či na...

27. ledna 2026  9:24

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.