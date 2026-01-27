Lásko, tam se ti bude líbit! Folprecht vypráví o Pafosu, posledním soupeři Slavie

V Pafosu hrát podle UEFA nemůžou – jejich stadion s atletickou dráhou už něco pamatuje. Ale prý by se měl začít stavět zbrusu nový. Klub by si to zasloužil. Z nováčka ligy, který mě přivedl v létě 2018, je najednou účastník Ligy mistrů, který má v kádru Davida Luize. Otázka je, jak moc velká posila je to na trávníku. Ale to je zas jiný příběh.
Z hráčů Pafosu mě zaujal hlavně Vlad Dragomir, šikovný ofenzivní záložník z Rumunska. A ve Slavii mě nejvíc baví Provod. Dlouhodobě je fantastický. Když sleduju zápasy Slavie, jeho jméno zní u nás v obýváku často: „Koukejte, jak chce pořád balón, pořád je v náběhu, jednou vpravo, jednou vlevo.“ Jo, Provi, to je hráč podle mého gusta. A věřím, že právě na Kypru slávisté získají svou první výhru v Lize mistrů.
Spousta věcí v klubu nefungovala profesionálně a dělala se na koleni. Zázemí, kvalita realizačního týmu, tréninky… Třeba náš kondičák neměl v profi klubu co dělat.