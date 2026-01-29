Zázrak v režii mistra Mourinha. Brankář nejdřív zdržoval, pak trefil Benfice postup

Ale divíte se, když se v ten moment doopravdy zdálo, že ukrajinský brankář domácích je na stadionu jediný, kdo neví, jak se věci mají?
Benfica sice nad Realem Madrid, královským klubem evropského fotbalu, v posledním utkání základní fáze Ligy mistrů vedla 3:2. Jenže k postupu potřebovala ještě jeden gól.
Gól, který už za pár desítek sekund trefil právě Trubin.
„Úžasné, neskutečné, historické. Tohle je pro celou Benfiku i pro mě osobně naprosto nezapomenutelná chvíle,“ sypal ze sebe José Mourinho, protřelý kouč domácích, o kterém byste možná řekli, že už ve fotbale prožil úplně všechno. A ono ne!
Až ve středu večer poprvé skolil Real Madrid, který dřív sám vedl.
Navíc ve finiši, co připomínal fotbalovou pohádku.
Co se strhlo v momentu, kdy gólman ve žlutém dresu přesně trknul balon do sítě, by vydalo na samostatný článek. Na hřišti vtrhli snad všichni domácí náhradníci, Mourinho se v tmavém kabátě s knoflíkem u krku objímal s mladým podavačem a pak upnul zrak směrem do prezidentské lóže a na dálku emotivně pumpoval pěstmi.
„Měl jsem dojem, že celý stadion exploduje,“ navázal.
Přitom ve chvíli, kdy Trubin v čase 95:16 začal „tahat“ čas, protože si myslel, že Benfice už za daných okolností postup nemůže uniknout, to v hledišti jen nervózně hučelo.
„Přiznávám, nebyl jsem si jistý, co přesně potřebujeme,“ vysvětlil s odstupem. „Jenže pak na mě všichni okolo začali pokřikovat a ukazovat, ať hraju dopředu. A došlo mi, že musíme ještě přidat.“
Jak se týmy v dlouhatánské tabulce na hraně postupových pozic přelévaly, situace kolem čtyřiadvacátého místa, klíčové pozice pro postup, se živě měnila. Vždyť i kyperský Pafos zavětřil na druhém konci Evropy proti rozebrané Slavii šanci a za stavu 4:1 se hnal ještě za pátým gólem, který pro něj v tu chvíli měl mít zlatý nádech.
|
Arsenal opanoval základní část Ligy mistrů bez ztráty bodu. Real srazil gól brankáře
V konečném součtu by však postupu stejně nestačil. Proč?
Protože Benfica.
A protože Trubin!
Jen co pochopil, že musí rychle hrát, chtěl poslat míč do nejdál, ideálně až před soupeřovu bránu. Jenže soupeř Mbappé mu špičkou kopačky sáhl do výkopu a následovalo další zdržení.
Italský sudí Massa sice nastavil jen pět minut, ale vzhledem k navazujícím prodlevám při střídání i dvěma červeným kartám pro hráče Realu konec zápasu pozdržel. Když potom v čase 96:40 odpískal Bellinghamův sporný faul na Aursnese, dovolil ještě poslední standardku.
Mourinho neváhal a jednoznačným gestem poslal Trubina, dvoumetrový stožár, útočit.
„Věděli jsme, že gól může dát,“ vysvětloval. „Když jsme hráli před dvěma týdny na Portu, taky šel při poslední akci do šestnáctky soupeře, hlavou trefil balon, který ovšem domácí fotbalista zablokoval.“
I tentokrát si Trubin umně našel svůj prostor a Aursnesův bochánek těsně za penaltovou značkou lízl mokrými vlasy mimo dosah dlouhého brankáře Courtoise. Rozpřáhl ruce, uběhl asi patnáct metrů směrem ke středu hřiště a pak se opatrně sklouzl po kolenou. Hned nato ho zavalili spoluhráči. A náhradníci. A všichni ostatní.
Mimochodem, když balon doplachtil do sítě, časomíra ukazovala 97:16 a na všech ostatních stadionech Ligy mistrů už měli hotovo. O postup kvůli last minute trefě přišla francouzská Marseille.
„Vůbec jsem nevěděl, jak reagovat a co dělat,“ přiznával hrdina večera. „Je mi čtyřiadvacet a gól jsem dal v kariéře poprvé. Moment šílenství. Ale zároveň úžasná chvíle.“
Ne tolik pro Real Madrid, který kvůli středeční porážce vypadl z elitní osmičky čeká ho předkolo vyřazovací fáze, v němž narazí buď na norské Bodö/Glimt, nebo... ano, na Benfiku.
Tedy znovu na Mourinha.
Tomu může páteční los připlést do cesty také Inter Milán, další jeho bývalý klub, s kterým v roce 2010 celou Ligu mistrů podruhé a dosud naposledy vyhrál.
„Nemám preferenci,“ ušklíbl se, když se ho novináři zeptali, na koho by teď s Benfikou narazil radši.
Pánové a dámy z Realu a Interu by však asi mluvili jinak. Kdo by chtěl znovu čelit lišákovi Mourinhovi?
Ten chlap má pořád neuvěřitelný čuch na zázraky.