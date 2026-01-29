Zázrak v režii mistra Mourinha. Brankář nejdřív zdržoval, pak trefil Benfice postup

Jiří Čihák
  10:23
Slavný Rui Costa, prezident portugalské Benfiky, se mohl vzteknout, když brankář Anatolij Trubin na začátku šesté nastavené minuty frajersky ztlumil míč na hrudi a pak ho ještě ležérně zaklekl. „Co dělá? Proč nehraje? Copak neví, že potřebujeme dát gól?“ koulel očima v čestné lóži, kterou zrovna v přímém přenosu snímaly televizní kamery. Portugalsky mluvící by možná ze rtů odezřeli nejeden peprný výraz.
Ukrajinský brankář Anatolij Trubin slaví se spoluhráči z Benfiky Lisabon svůj...

Ukrajinský brankář Anatolij Trubin slaví se spoluhráči z Benfiky Lisabon svůj gól proti Realu Madrid. | foto: Reuters

José Mourinho, portugalský kouč Benfiky Lisabon slaví čtvrtý gól do sítě Realu...
Ukrajinský brankář Anatolij Trubin z Benfiky Lisabon se trefuje proti Realu...
Ukrajinský brankář Anatolij Trubin slaví se spoluhráči z Benfiky Lisabon svůj...
JDI DÁT GÓL. Trenér José Mourinho posílá brankáře Anatolije Trubina do...
6 fotografií

Ale divíte se, když se v ten moment doopravdy zdálo, že ukrajinský brankář domácích je na stadionu jediný, kdo neví, jak se věci mají?

Benfica sice nad Realem Madrid, královským klubem evropského fotbalu, v posledním utkání základní fáze Ligy mistrů vedla 3:2. Jenže k postupu potřebovala ještě jeden gól.

Gól, který už za pár desítek sekund trefil právě Trubin.

sport.idnescz

Absolutní kino! V Lisabonu bylo včera večer k vidění obrovské drama. Domácí Benfica potřebovala za stavu 3:2 vstřelit Realu Madrid ještě jeden gól, aby si zajistila postup do vyřazovací fáze Ligy mistrů. V osmé minutě nastavení se o ni postaral brankář Trubin.

Instagram @jaimeherreero

29. ledna 2026 v 9:32, příspěvek archivován: 29. ledna 2026 v 10:32
oblíbit odpovědět uložit

„Úžasné, neskutečné, historické. Tohle je pro celou Benfiku i pro mě osobně naprosto nezapomenutelná chvíle,“ sypal ze sebe José Mourinho, protřelý kouč domácích, o kterém byste možná řekli, že už ve fotbale prožil úplně všechno. A ono ne!

Až ve středu večer poprvé skolil Real Madrid, který dřív sám vedl.

Navíc ve finiši, co připomínal fotbalovou pohádku.

Co se strhlo v momentu, kdy gólman ve žlutém dresu přesně trknul balon do sítě, by vydalo na samostatný článek. Na hřišti vtrhli snad všichni domácí náhradníci, Mourinho se v tmavém kabátě s knoflíkem u krku objímal s mladým podavačem a pak upnul zrak směrem do prezidentské lóže a na dálku emotivně pumpoval pěstmi.

„Měl jsem dojem, že celý stadion exploduje,“ navázal.

José Mourinho, portugalský kouč Benfiky Lisabon slaví čtvrtý gól do sítě Realu...

Přitom ve chvíli, kdy Trubin v čase 95:16 začal „tahat“ čas, protože si myslel, že Benfice už za daných okolností postup nemůže uniknout, to v hledišti jen nervózně hučelo.

„Přiznávám, nebyl jsem si jistý, co přesně potřebujeme,“ vysvětlil s odstupem. „Jenže pak na mě všichni okolo začali pokřikovat a ukazovat, ať hraju dopředu. A došlo mi, že musíme ještě přidat.“

Jak se týmy v dlouhatánské tabulce na hraně postupových pozic přelévaly, situace kolem čtyřiadvacátého místa, klíčové pozice pro postup, se živě měnila. Vždyť i kyperský Pafos zavětřil na druhém konci Evropy proti rozebrané Slavii šanci a za stavu 4:1 se hnal ještě za pátým gólem, který pro něj v tu chvíli měl mít zlatý nádech.

Arsenal opanoval základní část Ligy mistrů bez ztráty bodu. Real srazil gól brankáře

V konečném součtu by však postupu stejně nestačil. Proč?

Protože Benfica.

A protože Trubin!

Jen co pochopil, že musí rychle hrát, chtěl poslat míč do nejdál, ideálně až před soupeřovu bránu. Jenže soupeř Mbappé mu špičkou kopačky sáhl do výkopu a následovalo další zdržení.

Italský sudí Massa sice nastavil jen pět minut, ale vzhledem k navazujícím prodlevám při střídání i dvěma červeným kartám pro hráče Realu konec zápasu pozdržel. Když potom v čase 96:40 odpískal Bellinghamův sporný faul na Aursnese, dovolil ještě poslední standardku.

Mourinho neváhal a jednoznačným gestem poslal Trubina, dvoumetrový stožár, útočit.

JDI DÁT GÓL. Trenér José Mourinho posílá brankáře Anatolije Trubina do...

„Věděli jsme, že gól může dát,“ vysvětloval. „Když jsme hráli před dvěma týdny na Portu, taky šel při poslední akci do šestnáctky soupeře, hlavou trefil balon, který ovšem domácí fotbalista zablokoval.“

I tentokrát si Trubin umně našel svůj prostor a Aursnesův bochánek těsně za penaltovou značkou lízl mokrými vlasy mimo dosah dlouhého brankáře Courtoise. Rozpřáhl ruce, uběhl asi patnáct metrů směrem ke středu hřiště a pak se opatrně sklouzl po kolenou. Hned nato ho zavalili spoluhráči. A náhradníci. A všichni ostatní.

Mimochodem, když balon doplachtil do sítě, časomíra ukazovala 97:16 a na všech ostatních stadionech Ligy mistrů už měli hotovo. O postup kvůli last minute trefě přišla francouzská Marseille.

Ukrajinský brankář Anatolij Trubin z Benfiky Lisabon se trefuje proti Realu...
Ukrajinský brankář Anatolij Trubin slaví se spoluhráči z Benfiky Lisabon svůj...

„Vůbec jsem nevěděl, jak reagovat a co dělat,“ přiznával hrdina večera. „Je mi čtyřiadvacet a gól jsem dal v kariéře poprvé. Moment šílenství. Ale zároveň úžasná chvíle.“

Ne tolik pro Real Madrid, který kvůli středeční porážce vypadl z elitní osmičky čeká ho předkolo vyřazovací fáze, v němž narazí buď na norské Bodö/Glimt, nebo... ano, na Benfiku.

Tedy znovu na Mourinha.

Tomu může páteční los připlést do cesty také Inter Milán, další jeho bývalý klub, s kterým v roce 2010 celou Ligu mistrů podruhé a dosud naposledy vyhrál.

„Nemám preferenci,“ ušklíbl se, když se ho novináři zeptali, na koho by teď s Benfikou narazil radši.

Pánové a dámy z Realu a Interu by však asi mluvili jinak. Kdo by chtěl znovu čelit lišákovi Mourinhovi?

Ten chlap má pořád neuvěřitelný čuch na zázraky.

Vstoupit do diskuse (1 příspěvek)
Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. ArsenalArsenal 8 8 0 0 23:4 24
2. Bayern MnichovBayern 8 7 0 1 22:8 21
3. LiverpoolLiverpool 8 6 0 2 20:8 18
4. TottenhamTottenham 8 5 2 1 17:7 17
5. FC BarcelonaBarcelona 8 5 1 2 22:14 16
6. ChelseaChelsea 8 5 1 2 17:10 16
7. Sporting CP LisabonSporting Lisabon 8 5 1 2 17:11 16
8. Manchester CityManchester City 8 5 1 2 15:9 16
9. Real MadridReal Madrid 8 5 0 3 21:12 15
10. Inter MilánInter 8 5 0 3 15:7 15
11. Paris Saint-GermainPSG 8 4 2 2 21:11 14
12. Newcastle UnitedNewcastle 8 4 2 2 17:7 14
13. Juventus FCJuventus 8 3 4 1 14:10 13
14. Atlético MadridAtlético 8 4 1 3 17:15 13
15. Atalanta BergamoBergamo 8 4 1 3 10:10 13
16. LeverkusenLeverkusen 8 3 3 2 13:14 12
17. Borussia DortmundDortmund 8 3 2 3 19:17 11
18. Olympiakos PireusPireus 8 3 2 3 10:14 11
19. BruggyBruggy 8 3 1 4 15:17 10
20. Galatasaray IstanbulGalatasaray 8 3 1 4 9:11 10
21. AS MonacoMonaco 8 2 4 2 8:14 10
22. FK KarabachKarabach 8 3 1 4 13:21 10
23. Bodo/GlimtBodo/Glimt 8 2 3 3 14:15 9
24. Benfica LisabonBenfica 8 3 0 5 10:12 9
25. Olympique MarseilleMarseille 8 3 0 5 11:14 9
26. Pafos FCPafos 8 2 3 3 8:11 9
27. Saint-GilloiseSaint-Gilloise 8 3 0 5 8:17 9
28. PSV EindhovenEindhoven 8 2 2 4 16:16 8
29. Athletic BilbaoBilbao 8 2 2 4 9:14 8
30. NeapolNeapol 8 2 2 4 9:15 8
31. FC KodaňKodaň 8 2 2 4 12:21 8
32. Ajax AmsterdamAjax 8 2 0 6 8:21 6
33. Eintracht FrankfurtFrankfurt 8 1 1 6 10:21 4
34. SK Slavia PrahaSlavia 8 0 3 5 5:19 3
35. VillarrealVillarreal 8 0 1 7 5:18 1
36. FC Kajrat AlmatyKajrat 8 0 1 7 7:22 1

1. - 8. : Play Off: Osmifinále, 9. - 24. : Play-Off: 1/16-finále

Zobrazit více
Sbalit

Nejčtenější

Slavia - Barcelona 2:4, domácí vedli, ale po pauze už dotěrní být nedokázali

Slávistický brankář Jindřich Staněk inkasuje gól v utkání s Barcelonou.

Slávističtí fotbalisté vedli, slavné Barceloně dali dokonce i druhý gól, ale stejně z výborného zápasu nemají nic. Ve svém sedmém vystoupení v základní části Ligy mistrů podlehli 2:4, když hosté duel...

Pafos - Slavia 4:1, hosté se s Ligou mistrů rozloučili debaklem, Bořil byl vyloučen

Smutní hráči Slavie po porážce s Pafosem.

Od našeho zpravodaje na Kypru Slávističtí fotbalisté zakončili své působení v aktuální sezoně Ligy mistrů debaklem 1:4 na půdě kyperského Pafosu. V první půli sice na inkasovanou branku odpověděli zásluhou Chaloupka, v té druhé...

Gedeon o podvodu syna s lístky na Barcelonu: Jsem otřesený. Ať nese následky!

Bývalý výborný ligový fotbalista Patrik Gedeon.

Zdrcený. Naštvaný. Otřesený. Bývalý fotbalový reprezentant Patrik Gedeon platil za slušňáka a dříče, teď ho jeho syn Filip, potížista se stopkou ve fotbale kvůli užívání kokainu, zatáhl do maléru....

Plzeň - Porto 1:1, domácí mířili k výhře i v deseti, inkasovali v závěru, i tak postoupili

Hlouček plzeňských fotbalistů slaví branku Lukáše Červa (6).

Plzeňští fotbalisté se celý druhý poločas statečně bránili v deseti, mířili k cennému vítězství nad slavným Portem, ale po jedné z posledních akcí soupeře inkasovali. I remíza 1:1 pro ně v základní...

Klenot Barcelony s českým pasem. Zláká ho nároďák? Na původ je hrdý, říká otec

Premium
Orian Goren v dresu mládežníků Barcelony v Youth League.

Stačí jeho jméno vyťukat do internetového vyhledávače a do očí vás okamžitě trknou titulky plné vzletných slov i zavazujících příměrů. Další perla ze slavné fotbalové líhně. Chlapec s aurou velkého...

Konečně vysvobození. Palát jde za lepším a kapitán Devils ví: Hodně nás naučil

Ondřej Palát (81) z New York Islanders slaví svůj gól proti New York Rangers.

Ještě na podzim Ondřej Palát pro iDNES.cz líčil, jak se mu náramně žije v New Jersey. „Super místo pro rodinu. A když chceme, za 35 minut jsme v New Yorku na Times Square.“ Jenže napsat, že se...

29. ledna 2026  10:30

Zázrak v režii mistra Mourinha. Brankář nejdřív zdržoval, pak trefil Benfice postup

Ukrajinský brankář Anatolij Trubin slaví se spoluhráči z Benfiky Lisabon svůj...

Slavný Rui Costa, prezident portugalské Benfiky, se mohl vzteknout, když brankář Anatolij Trubin na začátku šesté nastavené minuty frajersky ztlumil míč na hrudi a pak ho ještě ležérně zaklekl. „Co...

29. ledna 2026  10:23

Záhada Stínadel: anonym 30 let posílá kritické koresponďáky. Je jich 298

Pavel Verbíř, vedoucí ligového mužstva fotbalistů Teplic, drží korespondenční...

Na Stínadlech řeší snad až foglarovskou záhadu hlavolamu. Záhadu korespondenčních lístků, které chodí na klub týden co týden už neuvěřitelné tři dekády. Autor: neznámý, kritický, asi osmdesátník,...

29. ledna 2026  10:03

Trpišovský: Ve druhé půli bylo všechno špatně. Ze šesti stoperů nám zbyl jeden

Slávistický trenér Jindřich Trpišovský reaguje v utkání s Pafosem.

Od našeho zpravodaje na Kypru Čekání na první výhru v Lize mistrů se mu protáhne minimálně do příští sezony. A co víc, působení v letošním ročníku zakončili jeho svěřenci debaklem 1:4 s kyperským Pafosem. „Mísí se ve mně nejhorší...

29. ledna 2026  9:30

Gól bych vyměnil za výhru. Premiérový střelec Chaloupek vysvětlil i střídání o půli

Štěpán Chaloupek ze Slavie se raduje z gólu v duelu s Pafosem.

Od našeho zpravodaje na Kypru Leckoho ta změna překvapila. Vždyť před patnácti minutami ještě pumpoval pěstmi v soupeřově vápně poté, co vstřelil svůj premiérový gól ve fotbalové Lize mistrů. Jenže do druhého poločasu už Štěpán...

29. ledna 2026  7:17

Slavia v Lize mistrů 2025/26: program, soupeři, výsledky, kde sledovat

Slávisté se radují z gólu Tomáše Holeše proti Baníku.

Slavia uzavřela své působení v Lize mistrů 2025/26 bez vítězství. Český mistr po osmi zápasech v ligové fázi nasbíral tři body za tři remízy, pětkrát odcházel ze hřiště poražen. Jak si slávisté vedli...

9. prosince 2025,  aktualizováno  29. 1. 2:04

Takto se nemůžeme prezentovat. Slavia se omluvila za výkon, fanouškům vrátí peníze

Fanoušci Slavie v duelu s Pafosem.

Od našich zpravodajů na Kypru Těm, kteří vycestovali na poslední utkání základní fáze Ligy mistrů do Limassolu, vrátí fotbalová Slavia peníze za vstupné. V reakci na výkon a porážku 1:4 s kyperským Pafosem přispěchal klub s...

29. ledna 2026  1:05

Bořilova hořká rozlučka s Ligou mistrů: střídal a viděl červenou v rekordním čase

Jan Bořil ze Slavie opouští v utkání s Pafosem hřiště po červené kartě.

Od našich zpravodajů na Kypru Ještě dlouho nechtěl ze hřiště odejít. S rukama v bok pochodoval k sudímu, který si jeho jméno poznamenával do notýsku: červená karta –⁠⁠⁠⁠⁠⁠ Jan Bořil. Kapitán...

28. ledna 2026  23:54,  aktualizováno  29. 1.

Arsenal opanoval základní část Ligy mistrů bez ztráty bodu. Real srazil gól brankáře

Hráči Arsenalu slaví gól proti Kajratu Almaty.

Fotbalisté Arsenalu proletěli základní částí Ligy mistrů bez ztráty jediného bodu, v závěrečném zápase si poradili s Kajratem Almaty 3:2. Přímý postup do osmifinále slaví také Bayern Mnichov,...

28. ledna 2026  20:45,  aktualizováno  23:40

Pafos - Slavia 4:1, hosté se s Ligou mistrů rozloučili debaklem, Bořil byl vyloučen

Smutní hráči Slavie po porážce s Pafosem.

Od našeho zpravodaje na Kypru Slávističtí fotbalisté zakončili své působení v aktuální sezoně Ligy mistrů debaklem 1:4 na půdě kyperského Pafosu. V první půli sice na inkasovanou branku odpověděli zásluhou Chaloupka, v té druhé...

28. ledna 2026  22:46,  aktualizováno  23:02

Otestujte NUKO® Carboxy Therapy v pohodlí domova
Otestujte NUKO® Carboxy Therapy v pohodlí domova

Hydratovaná, projasněná a mladistvá pleť bez jehel a bolesti? Přesně to slibuje NUKO® Carboxy Therapy, korejská neinvazivní karboxyterapie pro...

Šulc nenastoupí v Evropské lize, Lyon ho kvůli menšímu zranění radši pošetří

Pavel Šulc z Lyonu skóruje proti Go Ahead Eagles.

Český fotbalový reprezentant Pavel Šulc z Lyonu kvůli drobnému zranění vynechá čtvrteční utkání Evropské ligy proti PAOK Soluň. Jeho krajan Adam Karabec bude trenérovi Paulovi Fonsecovi k dispozici.

28. ledna 2026  21:55

VAR v české lize na podzim zasahoval kvůli 23 penaltám či dvanácti vyloučením

Pohled do centrály VAR v pražské Michli. Ovládání kalibrované čáře si...

Videoasistenti v podzimní části fotbalové ligy doporučili svému kolegovi na hřišti čtyřiašedesát změn verdiktů včetně dvaadvaceti ofsajdových situací. Vyplývá to ze statistik, které těsně před...

28. ledna 2026  17:50

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.