Zázrak v Istanbulu naruby. Liverpool poprvé ztratil, Iraola litoval laciných gólů

Když Liverpool po 69 minutách zásluhou Alexandera Isaka podruhé vedl, zdálo se, že míří k působivému vítězství na hřišti soupeře. Jenže následně pod tlakem bouřlivé atmosféry zcela selhal a ve čtvrtém kole hlavní fáze Ligy mistrů překvapivě poprvé ztratil body.
V žádném evropském zápase, ve kterém se dostal do vedení v tak pozdní fázi zápasu, ještě neprohrál. Všechny tři góly navíc obdržel po standardních situacích. „Byly laciné a chaotické,“ mrzelo Iraolu na tiskové konferenci.
Hosté nejprve nešťastně inkasovali po teči přímého kopu Masona Greenwooda z 20 metrů Jérémym Jacquetem ve zdi. Po změně stran pak vedení znovu ztratili, když Cody Gakpo nešikovně prodloužil míč za vyběhnutého brankáře Alissona na Archieho Browna, dalšího Angličana, který stál před odkrytou bránou.
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Chvíli nato v 79. minutě Liverpool absolutně nezvládl Brownův vysoký míč do pokutového území po autovém vhazování a Vedat Muriqi se prosadil hlavou přes trojici hráčů v červených dresech.
„Chyby vás mohou stát body. Na stadionu bylo téměř nemožné komunikovat, protože tam byl takový hluk. Dokonce i pro mě bylo obtížné předávat hráčům jakékoli pokyny. Předpokládám, že komunikace mezi Alissonem a Gakpem byla také složitá,“ narážel Iraola na druhý obdržený gól.
Angličané tak po pěti vítězstvích v řadě dvakrát prohráli během pouhých čtyř dnů. V neděli v domácí lize doma nestačili na Arsenal.
Turecké peklo na hřišti 𝐅𝐞𝐧𝐞𝐫𝐛𝐚𝐡𝐜𝐞! 🔵🟡 #NovaSport | #UCL https://t.co/UBnO2DEyAA— Nova Sport (@novasport_cz) November 4, 2026
Fenerbahce bude na první vzájemný duel s Liverpoolem vzpomínat šťastněji. Pod taktovkou Dirka Kuijta, někdejšího hráče soupeře, předvedli bojovný výkon a nevšední obrat.
„Říkali jsme si, že musíme držet při sobě a zůstat jednotní. To jsem se naučil právě od Liverpoolu, proti kterému jsme dnes hráli. Dnes večer jsme dokázali zázrak. Málokdo očekával, že vyhrajeme,“ řekl Kuijt.
Do Liverpoolu přišel v roce 2006, rok po slavné čtyřgólové otočce ve finále Ligy mistrů proti AC Milán, která vešla do historie jako „Zázrak v Istanbulu“. Na Anfieldu následně strávil šest let.
V předvečer zápasu Kuijt s velkým zaujetím mluvil o tom, že Fenerbahce má příležitost ukázat Evropě svou skutečnou tvář. A tak se stalo. „Ukázali jsme Evropě, jak velkým klubem Fenerbahce je. Přesně takový je duch tohoto týmu. Pro každého, kdo miluje Fenerbahce, je to mimořádný večer,“ rozplýval se Kuijt.
„Myslím, že je mimořádné, že Fenerbahce poprvé po 18 letech v Lize mistrů porazilo anglický tým. Někteří lidé si to možná pamatují, ale na zádech mého dresu v Liverpoolu bylo číslo 18. Proto je to pro mě něco opravdu výjimečného.“
Dosavadní průběh sezony nebyl pro turecký klub vůbec příznivý. Z deseti ligových zápasů čtyřikrát prohrál a od Aston Villy utrpěl v Lize mistrů debakl 0:6.
„Říkal jsem hráčům přesně to samé už před zápasem. Přestože jsme ve velmi složité situaci, máme příležitost přinést do Istanbulu další zázrak. A pokud se nám to podaří, věci se mohou začít vyvíjet pozitivním směrem,“ dodal Kuijt, který předá funkci Emremu Belözogluovi. Tým vedl pouze jako dočasný trenér od minulé středy po definitivní rezignaci Ismaila Kartala.