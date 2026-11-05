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Zázrak v Istanbulu naruby. Liverpool poprvé ztratil, Iraola litoval laciných gólů

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  14:30
Andoni Iraola, trenér Liverpoolu, přihlížel překvapivé ztrátě v Istanbulu po...

Andoni Iraola, trenér Liverpoolu, přihlížel překvapivé ztrátě v Istanbulu po soupeřově zvratu. | foto: AP

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Pokud jde o velké obraty, Liverpool a Istanbul mají bohatou společnou historii. Na legendární finále fotbalové Ligy mistrů z roku 2005 se bude ještě dlouho vzpomínat. Tentokrát ale tým Andoniho Iraoly v Turecku předvedl opačný způsob otočení skóre. „Je to frustrující, protože sem není snadné přijet a hrát. Po většinu zápasu jsme věřili, že můžeme zvítězit. Očividně se to ale nepodařilo,“ smutnil trenér po porážce 2:3 na Fenerbahce.

Když Liverpool po 69 minutách zásluhou Alexandera Isaka podruhé vedl, zdálo se, že míří k působivému vítězství na hřišti soupeře. Jenže následně pod tlakem bouřlivé atmosféry zcela selhal a ve čtvrtém kole hlavní fáze Ligy mistrů překvapivě poprvé ztratil body.

V žádném evropském zápase, ve kterém se dostal do vedení v tak pozdní fázi zápasu, ještě neprohrál. Všechny tři góly navíc obdržel po standardních situacích. „Byly laciné a chaotické,“ mrzelo Iraolu na tiskové konferenci.

Hosté nejprve nešťastně inkasovali po teči přímého kopu Masona Greenwooda z 20 metrů Jérémym Jacquetem ve zdi. Po změně stran pak vedení znovu ztratili, když Cody Gakpo nešikovně prodloužil míč za vyběhnutého brankáře Alissona na Archieho Browna, dalšího Angličana, který stál před odkrytou bránou.

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Chvíli nato v 79. minutě Liverpool absolutně nezvládl Brownův vysoký míč do pokutového území po autovém vhazování a Vedat Muriqi se prosadil hlavou přes trojici hráčů v červených dresech.

„Chyby vás mohou stát body. Na stadionu bylo téměř nemožné komunikovat, protože tam byl takový hluk. Dokonce i pro mě bylo obtížné předávat hráčům jakékoli pokyny. Předpokládám, že komunikace mezi Alissonem a Gakpem byla také složitá,“ narážel Iraola na druhý obdržený gól.

Angličané tak po pěti vítězstvích v řadě dvakrát prohráli během pouhých čtyř dnů. V neděli v domácí lize doma nestačili na Arsenal.

Fenerbahce bude na první vzájemný duel s Liverpoolem vzpomínat šťastněji. Pod taktovkou Dirka Kuijta, někdejšího hráče soupeře, předvedli bojovný výkon a nevšední obrat.

„Říkali jsme si, že musíme držet při sobě a zůstat jednotní. To jsem se naučil právě od Liverpoolu, proti kterému jsme dnes hráli. Dnes večer jsme dokázali zázrak. Málokdo očekával, že vyhrajeme,“ řekl Kuijt.

Do Liverpoolu přišel v roce 2006, rok po slavné čtyřgólové otočce ve finále Ligy mistrů proti AC Milán, která vešla do historie jako „Zázrak v Istanbulu“. Na Anfieldu následně strávil šest let.

Fenerbahce, jež v minulém kole hrálo se Slavií 2:2, teprve před týdnem převzal z pozice asistenta někdejší liverpoolský útočník Dirk Kuijt. Nizozemec hned obral svůj bývalý klub o všechny body.

V předvečer zápasu Kuijt s velkým zaujetím mluvil o tom, že Fenerbahce má příležitost ukázat Evropě svou skutečnou tvář. A tak se stalo. „Ukázali jsme Evropě, jak velkým klubem Fenerbahce je. Přesně takový je duch tohoto týmu. Pro každého, kdo miluje Fenerbahce, je to mimořádný večer,“ rozplýval se Kuijt.

„Myslím, že je mimořádné, že Fenerbahce poprvé po 18 letech v Lize mistrů porazilo anglický tým. Někteří lidé si to možná pamatují, ale na zádech mého dresu v Liverpoolu bylo číslo 18. Proto je to pro mě něco opravdu výjimečného.“

Dosavadní průběh sezony nebyl pro turecký klub vůbec příznivý. Z deseti ligových zápasů čtyřikrát prohrál a od Aston Villy utrpěl v Lize mistrů debakl 0:6.

„Říkal jsem hráčům přesně to samé už před zápasem. Přestože jsme ve velmi složité situaci, máme příležitost přinést do Istanbulu další zázrak. A pokud se nám to podaří, věci se mohou začít vyvíjet pozitivním směrem,“ dodal Kuijt, který předá funkci Emremu Belözogluovi. Tým vedl pouze jako dočasný trenér od minulé středy po definitivní rezignaci Ismaila Kartala.

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5. kolo

Galatasaray Istanbul vs. Aston Villa //www.idnes.cz/sport
24.11. 18:45
  • 2.71
  • 3.95
  • 2.27
Bodö/Glimt vs. LASK Linz //www.idnes.cz/sport
24.11. 18:45
  • 1.54
  • 4.77
  • 4.89
Manchester City vs. Neapol //www.idnes.cz/sport
24.11. 21:00
  • 1.23
  • 6.64
  • 10.00
Arsenal vs. Borussia Dortmund //www.idnes.cz/sport
24.11. 21:00
  • 1.39
  • 4.83
  • 7.35
Como vs. AEK Atény //www.idnes.cz/sport
24.11. 21:00
  • 1.34
  • 5.54
  • 7.29
RB Lipsko vs. Racing Lens //www.idnes.cz/sport
24.11. 21:00
  • 1.44
  • 5.23
  • 5.59
Slovan Bratislava vs. Real Betis //www.idnes.cz/sport
24.11. 21:00
  • 7.67
  • 5.51
  • 1.33
Real Madrid vs. PSV Eindhoven //www.idnes.cz/sport
24.11. 21:00
  • 1.20
  • 7.60
  • 9.90
Feyenoord Rotterdam vs. FC Porto //www.idnes.cz/sport
24.11. 21:00
  • 2.78
  • 3.78
  • 2.27
Sabah Baku vs. FC Barcelona //www.idnes.cz/sport
25.11. 18:45
  • 18.40
  • 12.80
  • 1.09
Kompletní los
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti osobám mladším 18 let.

4. kolo

Kompletní los
Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. Paris Saint-GermainPSG 4 4 0 0 20:5 12
2. Real MadridReal Madrid 4 4 0 0 13:7 12
3. ArsenalArsenal 4 3 1 0 8:3 10
4. ComoComo 4 3 0 1 19:6 9
5. FC BarcelonaBarcelona 4 3 0 1 14:6 9
6. Aston VillaAston Villa 4 3 0 1 12:6 9
7. Manchester CityManchester City 4 3 0 1 12:7 9
8. LiverpoolLiverpool 4 3 0 1 14:10 9
9. BruggyBruggy 4 3 0 1 11:7 9
10. Sporting CP LisabonSporting Lisabon 4 3 0 1 8:4 9
11. Real BetisBetis 4 3 0 1 8:6 9
12. Borussia DortmundDortmund 4 3 0 1 7:5 9
13. Bayern MnichovBayern 4 2 2 0 12:5 8
14. StuttgartStuttgart 4 2 1 1 7:4 7
15. Inter MilánInter 4 2 0 2 8:6 6
16. LASK LinzLinz 4 2 0 2 10:9 6
17. Manchester UnitedManchester Utd. 4 2 0 2 8:8 6
18. Galatasaray IstanbulGalatasaray 4 2 0 2 8:9 6
19. Fenerbahce IstanbulFenerbahce 4 1 2 1 6:11 5
20. AS ŘímAS Řím 4 1 1 2 10:8 4
21. Šachtar DoněckŠachtar 4 1 1 2 4:4 4
22. Viking FK StavangerViking 4 1 1 2 9:10 4
23. Atlético MadridAtlético 4 1 1 2 4:5 4
24. PSV EindhovenEindhoven 4 1 1 2 3:4 4
25. Bodö/GlimtBodo/Glimt 4 1 1 2 4:9 4
26. FC PortoPorto 4 1 0 3 6:7 3
27. NeapolNeapol 4 1 0 3 6:11 3
28. VillarrealVillarreal 4 1 0 3 8:14 3
29. AEK AtényAEK Atény 4 1 0 3 5:11 3
30. RB LipskoRB Lipsko 4 1 0 3 5:11 3
31. Sabah BakuSabah 4 1 0 3 4:10 3
32. Feyenoord RotterdamFeyenoord 4 1 0 3 4:11 3
33. Racing LensLens 4 1 0 3 4:16 3
34. SK Slavia PrahaSlavia 4 0 1 3 5:9 1
35. LilleLille 4 0 1 3 4:10 1
36. Slovan BratislavaSlovan Bratislava 4 0 0 4 1:17 0

1. - 8. : Play Off: Osmifinále, 9. - 24. : Play-Off: 1/16-finále

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