duff Dominik Duffek Autor:

11:29

Můžete správně namítnout, že favoritovi už o nic nešlo. Můžete říct, že měli jen štěstí. Můžete se přít, jestli by to za jiných okolností nedopadlo úplně jinak. Ale to je tak všechno, co s tím můžete dělat. Věřte, že tenhle bod má pro amatérské fotbalisty z novozélandského Auckland City obrovskou cenu. Doslova dvou desítek milionů korun.