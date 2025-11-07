Zasloužená remíza. A Škriniar? Kéž bych měl kariéru jako on, líčil Paluska

Ervín Schulz
  8:43
Na pravém kraji obrany ho občas pořádně prohnal polský šikula Szymaňski, ale v defenzivě obstál na výbornou. Ve druhém poločase se Jan Paluska dostal i k nebezpečnému zakončení, tečovanou ránu zpoza šestnáctky mu však gólman Ederson lapil. Dvacetiletý fotbalista Viktorie má za sebou další velký zápas. S týmem v Evropské lize ani na čtvrtý pokus neprohrál, po třech výhrách si Plzeň proti Fenerbahce připsala bezbrankovou remízu.
Plzeňský obránce Jan Paluska napřahuje ke střele v utkání proti Fenerbahce.

Plzeňský obránce Jan Paluska napřahuje ke střele v utkání proti Fenerbahce.

Nervy v závěru zápasu Plzně s Fenerbahce pracovaly u hostů, domácích i...
Prince Adu posílá míč na bránu Fenerbahce, ale trefuje pouze tyč.
Rafiu Durosinmi střílí na bránu Fenerbahce.
Rafiu Durosinmi se chytá za hlavu po promarněné šanci na vedení nad Fenerbahce.
14 fotografií

„Bylo to těžké. Věděli jsme, že proti nám budou hodně rychlí hráči, a jsem rád, že jsem se s tím nějak popasoval. Zasloužená remíza, kterou bereme,“ popisoval Paluska po utkání.

Zatrnulo vám v samotném závěru, kdy sudí běžel k monitoru přezkoumával souboj Dweha s Duránem? Většinou takové momenty končí penaltou.
Samozřejmě ve mně hrklo. Ale Sampson rovnou říkal, že se tahali za dres navzájem, pak už jsem byl celkem v klidu. Je pravda, že když do toho vstoupí video, většinou to končí penaltou. Pro nás dobře, že to jako faul posouzené nebylo.

S výsledkem jste spokojený?
Jsme rádi, že jsme v soutěži znovu neprohráli. Svědčí to o kvalitě, kterou v Evropě máme. Mohli jsme si sáhnout na tři body, ale také nemít žádný. Byli jsme nebezpeční, škoda, že jsme z těch šancí nic nevytěžili. Ale zároveň se musíme podívat, že oni měli také své příležitosti.

Bod vás znovu o kousek přiblížil postupu ze skupinové fáze.
Ano, ale pořád to chce neprohrávat. Jedeme až do konce, máme ještě čtyři zápasy.

Plzeňští si chválili výkon, ale vyděsila je možná penalta. Těžká chvíle, přiznal Hyský

Cítíte se lépe na kraji defenzivní řady, nebo vám sedí víc pozice stopera?
Nehraju klasického pravého beka, stále se dostávám do rozehrávky. Je to náročný post, pro mě trochu nový. Ale postupně se s tím sžívám. Hodně mi pomáhají trenéři, dostávám videa a další rady. Zvykám si. A kam mě kouč postaví, tam budu hrát.

Zároveň na postech hodně rotujete. Cítíte, že to soupeřům dělá problémy přečíst?
Ano, ač je to hrozně náročné. Ale když budeme všichni plnit, co máme, tak vidíme, že to funguje.

Obranu soupeře dirigoval zkušený Slovák Milan Škriniar. Stihl jste ho během zápasu sledovat?
Víme, že je to velice kvalitní stoper s neskutečnou kariérou. Je to i jeden z mých idolů, učím se od něj. Je to lídr jejich obrany, bylo zajímavé ho vidět v akci. Kéž bych měl kariéru jako on.

Prince Adu posílá míč na bránu Fenerbahce, ale trefuje pouze tyč.

Pod trenérem Martinem Hyským jste neprohráli ani v šestém soutěžním utkání, po pěti výhrách přišla remíza. Co nového přinesl do kabiny?
Hlavně novou energii. Táhneme za jeden provaz a na hřišti je to znát. Tentokrát byla i skvělá atmosféra. Přijelo i hodně tureckých fandů, mělo to grády. Našim fanouškům moc děkujeme a věřím, že v neděli proti Slavii to bude stejné.

Sil vám zbývá dost?
Síly jsou. Teď vstřebáme Fenerbahce a od pátku se vrhneme na přípravu na Slavii.

Sparťan Zelený: Měli jsme to urvat, ale nejsme schopní si vepředu poradit

Zklamaní Matěj Ryneš a Jaroslav Zelený na konci zápasu s Čenstochovou.

Bylo na něm vidět, jak si nepříznivý výsledek s Rakówem Čenstochovou (0:0) hodně bere. „Jsem fakt hodně zklamaný, že jsme získali jen bod. Přitom jsme celý zápas měli pod kontrolou, ale nejsme...

6. listopadu 2025  22:14

Olomouc v Konferenční lize 2025/26: program, soupeři, kde sledovat

Fotbalisté Olomouce slaví gól do sítě Slovácka.

Fotbalisté Olomouce po sedmi letech zase hrají v Evropě. Jak se Sigmě v ligové fázi Konferenční ligy daří, jaké má soupeře, termíny zápasů i kde je můžete sledovat najdete v průběžně aktualizovaném...

20. října 2025  13:50,  aktualizováno  6. 11. 22:03

