Zasloužená remíza. A Škriniar? Kéž bych měl kariéru jako on, líčil Paluska

„Bylo to těžké. Věděli jsme, že proti nám budou hodně rychlí hráči, a jsem rád, že jsem se s tím nějak popasoval. Zasloužená remíza, kterou bereme,“ popisoval Paluska po utkání.
Zatrnulo vám v samotném závěru, kdy sudí běžel k monitoru přezkoumával souboj Dweha s Duránem? Většinou takové momenty končí penaltou.
Samozřejmě ve mně hrklo. Ale Sampson rovnou říkal, že se tahali za dres navzájem, pak už jsem byl celkem v klidu. Je pravda, že když do toho vstoupí video, většinou to končí penaltou. Pro nás dobře, že to jako faul posouzené nebylo.
S výsledkem jste spokojený?
Jsme rádi, že jsme v soutěži znovu neprohráli. Svědčí to o kvalitě, kterou v Evropě máme. Mohli jsme si sáhnout na tři body, ale také nemít žádný. Byli jsme nebezpeční, škoda, že jsme z těch šancí nic nevytěžili. Ale zároveň se musíme podívat, že oni měli také své příležitosti.
Bod vás znovu o kousek přiblížil postupu ze skupinové fáze.
Ano, ale pořád to chce neprohrávat. Jedeme až do konce, máme ještě čtyři zápasy.
Plzeňští si chválili výkon, ale vyděsila je možná penalta. Těžká chvíle, přiznal Hyský
Cítíte se lépe na kraji defenzivní řady, nebo vám sedí víc pozice stopera?
Nehraju klasického pravého beka, stále se dostávám do rozehrávky. Je to náročný post, pro mě trochu nový. Ale postupně se s tím sžívám. Hodně mi pomáhají trenéři, dostávám videa a další rady. Zvykám si. A kam mě kouč postaví, tam budu hrát.
Zároveň na postech hodně rotujete. Cítíte, že to soupeřům dělá problémy přečíst?
Ano, ač je to hrozně náročné. Ale když budeme všichni plnit, co máme, tak vidíme, že to funguje.
Obranu soupeře dirigoval zkušený Slovák Milan Škriniar. Stihl jste ho během zápasu sledovat?
Víme, že je to velice kvalitní stoper s neskutečnou kariérou. Je to i jeden z mých idolů, učím se od něj. Je to lídr jejich obrany, bylo zajímavé ho vidět v akci. Kéž bych měl kariéru jako on.
Pod trenérem Martinem Hyským jste neprohráli ani v šestém soutěžním utkání, po pěti výhrách přišla remíza. Co nového přinesl do kabiny?
Hlavně novou energii. Táhneme za jeden provaz a na hřišti je to znát. Tentokrát byla i skvělá atmosféra. Přijelo i hodně tureckých fandů, mělo to grády. Našim fanouškům moc děkujeme a věřím, že v neděli proti Slavii to bude stejné.
Sil vám zbývá dost?
Síly jsou. Teď vstřebáme Fenerbahce a od pátku se vrhneme na přípravu na Slavii.