Zápasů měl stejně jako Šulc, naučil se česky. Jak se Cadu připomene Plzni?

Jiří Čihák
  8:26
Do žebříčku nejlepších ligových cizinců byste jeho jméno nejspíš nezařadili. Určitě ne na přední pozice a dost možná ani dál ne. Ale není to škoda? Od léta 2020, kdy Cadu debutoval v dresu nováčka z Pardubic, neodehrál žádný hráč s jiným než českým pasem v tuzemské nejvyšší soutěži tolik. 149 zápasů za pět sezon! 22 gólů a 26 asistencí.
Plzeňský záložník Cadu (čelem) oslavuje svůj gól s Tomášem Chorým.

Plzeňský záložník Cadu (čelem) oslavuje svůj gól s Tomášem Chorým. | foto: Petr Eret, MAFRA

Plzeňští fotbalisté oslavují gól, který vstřelil Cadu (vlevo).
Radost plzeňských fotbalistů po gólu Cadua (uprostřed) proti pražské Dukle.
Plzeňský bek Cadu se natahuje po balonu v utkání s Laziem.
Plzeňský bek Cadu se snaží zastavit útok Lazia.
13 fotografií

Nezdá se to, ale brazilský fotbalista Carlos Eduardo Lopes Cruz, řečený Cadu, toho za sebou v Česku zanechal víc než dost. I proto se sluší před večerním utkáním maďarského Ferencvárose s Plzní, do kterého sedmadvacetiletý krajní hráč poprvé vyběhne v zelenobílém dresu soupeře, jeho příběh připomenout.

Vždyť za pět let odkopal v Česku stejně zápasů jako zdánlivě neutavitelný reprezentant Pavel Šulc, s nímž byli donedávna spoluhráči. A pouze deset dalších jmen je v pořadí před nimi.

„Vždycky jsem to v něm viděl,“ přesvědčuje Jiří Krejčí, bývalý kouč Pardubic, který Cadua vedl ještě ve druhé lize.

Ferencváros - Plzeň v TV: kde sledovat Evropskou ligu živě?

Právě mezi trenéry býval drobný Brazilec doceněný o něco víc než u fanoušků. Pracant, kterému je fuk, jestli zrovna kmitá po pravém kraji zálohy, nebo je přikovaný vlevo, odkud musí do středu hřiště chodit takzvaně přes nohu. Nepotrpí si na finesy ani parádičky jako jiní Brazilci. Spíš na poctivě odvedenou práci.

V Plzni, kde mu v červnu skončila smlouva a nyní se s ní v Evropské lize opět shledává, se na něj dokonce vyptávala i Slavia, ale hráčovy požadavky údajně byly ustřelené.

„Pro nás byl vždycky rozdílovým hráčem,“ opakoval plzeňský trenér Miroslav Koubek, který se s ním v létě s těžkým srdcem loučil. „Ale takový je fotbal,“ říkal smířeně.

Z Cadua udělal jednoho z klíčových hráčů týmu. „Když jsem přišel, zrovna se vrátil z hostování v Baníku. Tvrdil mi, že ho tam měli rádi, v Ostravě se líbilo i manželce. Jenže já mu hned po třech trénincích řekl: Kamaráde, tebe já nikam nepustím.“

Proto Cadu zmizel až po vypršení smlouvy a ve Ferencvárosi, kde ho vede irská fotbalová ikona Robbie Keane, má zatím bilanci devět zápasů, jeden gól.

Plzeňští fotbalisté oslavují gól, který vstřelil Cadu (vlevo).

„Věděli jsme, že Pardubice jednoho dne, možná i celou ligu přeroste. S tím záměrem jsme ho tenkrát brali,“ vrací se Krejčí do února 2020.

V pardubické postupové sezoně si Cadu zvykal na novou zemi. S krajanem Ewertonem, který tehdy na východě Čech hostoval z Mladé Boleslavi, společně bydleli v penzionu v Němčicích: „Ewe už předtím působil na Slovensku, takže všemu rozuměl. Vzájemně si pomáhali, Cadu dostal učitele češtiny, snažil se na všech frontách. A také on se během pár měsíců domluvil. Skvělý kluk, o kterém si vždycky rád pokecám.“

Což se teď vyloženě šikne.

„Pamatuju, že nám ho dohodil německý agent. Vzali jsme ho na zkoušku a okamžitě se nám líbil. Navíc jsme tušili, že bude fajn, pokud tady Brazilci budou ve dvou. Když jsou sami, bývají smutní a pak to není ono,“ pokračoval Krejčí.

Z Ewertona se postupně stala osobnost. Přes Slavii se dostal do Baníku, kde ho dokonce zvolili kapitánem. Nyní je v Egyptě.

Cadu šel jinou cestou. V žádném týmu nebyl středem pozornosti, rád zůstával v pozadí. Přesto má po Rossim a Azevedovi ze všech Brazilců v Česku třetí nejvyšší počet ligových zápasů.

„Byl o něco evropštější. Hodně na sobě dřel, nevadila mu tvrdá práce. Ale i on měl technicky fantastické věci, hlavně centry, třeba v naší první ligové sezoně byl naším nejproduktivnějším hráčem. Jako levý bek,“ připomene Krejčí.

Jak se Cadu připomene Plzni?

Ta má s Ferencvárosem čerstvou zkušenost: v únoru ho po výsledcích 0:1 a 3:0 vyřadila v úvodním kole vyřazovací fáze Evropské ligy. Večer s ním stejnou soutěž vykopává.

