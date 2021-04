Giganti se chtějí trhnout. Jejich plán může zbavit fotbal kouzla

„Zakládáme novou soutěž. Bude se hrát uprostřed týdne a řídit ji budou zakládající týmy,“ stojí v prohlášení, podivně načasovaném na nedělní pozdní večer.

Podepsáno šest klubů z anglické Premier League (Liverpool, Manchester United, Manchester City, Chelsea, Arsenal, Tottenham), tři elitní týmy ze Španělska (Real Madrid, Barcelona, Atlético Madrid) a tři z Itálie (Juventus, AC Milán, Inter Milán).

Chybí třeba Bayern Mnichov, poslední vítěz Ligy mistrů, nebo rozhazovačné Paris Saint-Germain, ale i bez nich jde o exkluzivní seznam, který by měly doplnit tři kluby coby zakladatelé a každoročně pět dalších účastníků. Aby se mohlo hrát ve dvou skupinách po deseti.

Odkdy?

To oficiálně nikdo neoznámil.

A proč vůbec?

„Chceme zlepšit kvalitu pohárových soutěží a vytvořit nový formát pro top kluby a hráče,“ píše se v prohlášení. „Pandemie nám ukázala, že celá evropská fotbalová pyramida potřebuje strategickou vizi a udržitelný komerční přístup.“

Andrea Agnelli, šéf fotbalistů Juventusu Turín, se raduje ze zisku Italského poháru.

Přeloženo do srozumitelnějšího jazyka: Jde samozřejmě o peníze.

Přitečou od sponzorů, z vysílacích práv i od banky JP Morgan, která má projekt zafinancovat.

Fotbaloví velikáni si chtějí vzít zpátky to, co jim vzala pandemie koronaviru - hezky s úroky. A co si myslí zbytek, je jim fuk.

„Jsem naprosto znechucený. Je to čirá hamižnost,“ rozčilil se bývalý anglický reprezentant a televizní expert Gary Neville. „Špatný vtip. Čeho je moc, toho je příliš!“

Gary Neville během ostudného utkání proti Barceloně.

Senzační zpráva skutečně může rozmetat všechny zdánlivě pevné pilíře, o které se fotbal opíral.

Už teď rozpoutala válku, ve které se špičkové týmy postavily na jednu stranu barikády a Evropská fotbalová unie UEFA na druhou.

Zatím vybouchla jen první nálož, ale už ta nadělala na bitevním poli pořádnou paseku. Ještě než Superliga stačila spustit svůj oficiální web, UEFA už k zúčastněným vyslala ostrý vzkaz: Pokud tenhle cynický projekt spustíte, vyloučíme vás ze všech soutěží včetně národních lig!

Předseda Aleksander Čeferin v pondělí ještě v podobně výhrůžném tónu doplnil: „Kdo nastoupí v Superlize, nebude smět hrát na mistrovství světa ani na Euru.“

Copak vyloučení z Ligy mistrů či Evropské ligy, to by asi giganty nepálilo, protože s účastí v nich stejně s nástupem Superligy nepočítají.

Ale že by jim UEFA mohla zakázat hrát i domácí soutěž a hvězdy připravila o možnost reprezentovat? To už je těžký kalibr a důvod se raději znovu zamyslet.

Copak si umíte představit Premier League bez silné šestky? Italskou a španělskou ligu bez tří největších klubů? Taková vize vypadá jako výjev z halucinogenového opojení, přesto se nedá úplně vyloučit. Na první dobrou to vypadá, že žádná ze stran nechce ustoupit.

Ale stejně tak je možné, že elita na šéfy z UEFA zkouší skrz Superligu jen ostře zatlačit, aby si vymohla víc peněz, třeba z Ligy mistrů. Ta shodou okolností zrovna v pondělí představila nový formát, do tří let vymizí základní skupiny a každého účastníka bude čekat v úvodní části deset zápasů, což zní atraktivně.

Zvlášť pro případné české účastníky, kteří naopak trnou při představě vzniku Superligy.

„Fotbal potřebuje soutěžení v rámci stávajícího modelu,“ vzkázal slávistický boss Jaroslav Tvrdík. Není sám. Jen co se zvonivá zpráva rozlétla po sociálních sítích, evropské kluby, hráči, fanoušci, politici i média se postavili do jednoho šiku a křičí: Superligu nechceme!

„Vláda udělá všechno, aby projekt v téhle podobě zastavila,“ slíbil britský premiér Boris Johnson.

„Zrada na klubu, jeho historii a celém fotbalu,“ láteřili v prohlášení fanoušci Tottenhamu, který mimochodem uprostřed vřavy v pondělí vyhodil kouče Mourinha.

A bývalý francouzský reprezentant Bacary Sagna se vyznal: „Přestávám sledovat fotbal. To už není ten sport, který jsem měl tak rád.“

KUNG-FU. Francouz Bacary Sagna sleduje, jak těsně před ním odkopává míč Ekvádorec Walter Ayovi.

Masivní vlna odporu se dá pochopit. Vždyť i kouč Liverpoolu Jürgen Klopp ještě před dvěma lety říkal: „Doufám, že žádná Superliga nikdy nebude. Proč má Liverpool hrát deset let po sobě pokaždé proti Realu Madrid? Koho to bude bavit?“

No právě!

Zápasů uvnitř VIP spolku, které se budou donekonečna opakovat, se fanoušci zjevně přejedli ještě dřív, než se vůbec začaly hrát.

Snad právě díky tomu ještě existuje šance, že se krása fotbalu nerozpustí v bazénu plném peněz.