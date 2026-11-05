I kvůli němu Sparta doma podlehla anglickému Bournemouthu 1:3. Zápas ve druhé půli ztratila vinou vlastních chyb.
Tu první a největší však vyrobil už Guddal. „Nevím, jestli byla klíčová, ale důležitá určitě,“ přemítal sparťanský kouč Brian Priske.
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Sparta - Bournemouth 1:3, parádní start, krásný gól, pak vyloučení Guddala a zmar
Že šlo o situaci, která úplně převrátila zápas naruby, si pochvaloval i hostující kouč Marco Rose: „Červená karta nám pomohla, protože to byl do té doby vyrovnaný zápas.“
Skutečně. Sparta načala utkání tutovkou Jonatana Brunese, která se ve statistikách objevuje dokonce jako šance větší než pokutový kop. Následovaly další příležitosti, po kterých však domácí jen lámali rukama, navíc přežili soupeřovu penaltu.
SPARTA DOHRÁVÁ V DESETI! 𝐓𝐨𝐛𝐢𝐚𝐬 𝐆𝐮𝐝𝐝𝐚𝐥 viděl druhou žlutou a šel do sprch. 🟥 #NovaSport | #UEL https://t.co/kRJIf0wakp— Nova Sport (@novasport_cz) November 5, 2026
A když už konečně míč do sítě dostal po skvělém sólu Ebrima Singhateh, za devadesát sekund měla Sparta o hráče méně. Guddal na polovině zastavil Álvara Rodrígueze tak, že ho rukama stáhl jako v ragby, přestože ho jistil druhý zadák Loic Mbe Soh.
„Jseš zajištěnej, ten míč jasně budeš mít ty, máš žlutou kartu, jseš hráč Sparty a tohle prostě nemůžeš udělat,“ kroutil hlavou Bednář, někdejší sparťanský útočník, ve studiu stanice Nova Sport.
„Je to stupidita, ještě možná kdybychom byli pod tlakem, valilo se to na nás, zbývalo deset minut do konce zápasu, ale tohle prostě nechápu,“ dodal.
„Druhý obránce se vracel, tam stačilo dát tělo, Mbe Soh by to jenom vzal a hrál dál. Ještě v euforii z gólu za dvě minuty uděláte takovouhle chybu, se žlutou kartou,“ nechápal ani Ondřej Mazuch, bývalý stoper.
„Tak mu dej prostě jen zeď a nepoužívej ruce. Vedeš 1:0, všechno je před tebou. Radši ho nech dát gól, ale dohrejme to v jedenácti. Absolutně zbytečné, je to škoda,“ pokrčil rameny Bednář.
Norský stoper za podobný zákrok obdržel žlutou kartu už o víkendu v zápase na Bohemians (0:0), jenže v 88. minutě. Tentokrát své spoluhráče potopil.
„Určitě mu za to nebudeme nadávat,“ řekl rozhodně Martin Suchomel. „Ovlivnilo to zápas, ale Tobyho jsme všichni podpořili. Hraje skvěle a tohle je prostě fotbal, stalo se,“ doplnil krajní obránce.
„Dělal, co musel,“ bránil Guddala trenér Priske. „Snažil se zablokovat hráče, zachytil ho paží a dostal žlutou kartu. Jen mi řekněte: Kolik karet se za takové zákroky dává v české lize?“ zvedl obočí.
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Tohle bolí, všechny góly jsme jim darovali, litoval sparťan Suchomel
Výkon belgického arbitra dál nekomentoval. „Guddal byl doteď skvělý. Jasně, můžete být na něj přísní, ale já to vidím trochu jinak,“ stál si za svým Priske.
Čtyřiadvacetiletý Guddal chyboval i v zápase s Lilleströmem, když v závěru zavrávoral pod vzdušným balonem a zavinil akci, po které soupeř srovnal na 1:1.
Ani tentokrát nebude na evropský večer na Letné vzpomínat v dobrém.