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Za Spartu i za sebe. Karabec potká známé z Lyonu a burcuje: Hlavně žádný strach!

Jiří Čihák
  9:25
Sparťanský záložník Adam Karabec slaví gól proti Zlínu.

Sparťanský záložník Adam Karabec slaví gól proti Zlínu. | foto:  Jan Zátorský, MAFRA

Adam Karabec z Lyonu se raduje z gólu na hřišti Maccabi Tel Aviv.
Fotbalisté Lyonu oslavují gól Adama Karabce.
Adam Karabec (vpravo) a Tyler Morton z Lyonu se radují z gólu.
Hráči Karabachu po první brance do sítě Ajaxu.
20 fotografií
Přes tisíc dnů čekal na gól na Letné, v pátek z penalty jistil první ligové vítězství sezony nad Zlínem. Fotbalové Spartě by se náramně šiklo, kdyby si další schoval hned na úterní večer. „Hlavně žádný strach. Není důvod, abychom z Lyonu měli přehnaný respekt,“ burcuje záložník Adam Karabec před úvodním duelem předposledního předkola Champions League.

Dobře ví, o čem mluví. V minulé sezoně pomohl francouzskému gigantovi do osmifinále Evropské ligy i ke čtvrtému místu v domácí Ligue 1, jenže taky se před dvěma měsíci dozvěděl, že Lyon jeho roční hostování v trvalý přestup nepromění.

Je jasné, že o motivaci bude mít třiadvacetiletý blonďák postaráno.

Zkusí dokázat, že se ve Francii sekli, když v červnu neuplatnili domluvenou opci.

Zkusí Spartě pomoct k postupu.

A dost možná i sám sobě zpátky do ciziny?

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I to je stále ve hře, byť jeho manažer Pavel Kuka z agentury ISM přesvědčuje: „Adam se momentálně naplno soustředí na výkony ve Spartě. Až když přijde nabídka, budeme ji případně řešit s klubem a také s hráčem.“

Ne, víc podrobností o budoucnosti jednoho z jeho VIP klientů z něj nevypáčíte. Před důležitým dvojzápasem se to ani nehodí, jakkoli je i bez dalších komentářů kolem sparťanského čísla deset poměrně rušno.

Má formu, na hřišti je vidět a cítit.

Poznáte, že po dvou letech v zahraničí dospěl a do českého prostředí se vrátil sebevědomější a především vyzrálejší. Vyhovuje mu pozice pod útočníkem, kde vyniknou jeho originální nápady i neotřelá řešení. „Jsem s ním fakt spokojený,“ kývl minulý týden i kouč Brian Priske. „V prvních dvou zápasech byl naším nejlepším hráčem a já doufám, že můj dobrý kamarád Tomáš Rosický típne hovor, pokud mu kvůli Adamovi někdo zavolá.“

Času pořád zbývá poměrně dost.

Je to klišé, ale ve fotbale se věci rychle mění.

Když Karabcovi loni krachnul přestup do Hamburku, s kterým zrovna postoupil do bundesligy, ani on sám nečekal, že se za pár týdnů ozve zrovna Lyon. I letos se už pár nápadníků objevilo, mluvilo se například o belgickém Anderlechtu, jehož zájem však v posledních dnech zase ochladl. Trh se navíc po mistrovství světa teprve roztáčí a největší soutěže, po nichž Karabec po roce ve Francii určitě pokukuje, startují až v druhé polovině srpna.

I proto zůstává ve Spartě a chystá se na souboj proti bývalým parťákům, mezi kterými však bude scházet zraněný krajan Pavel Šulc.

Adam Karabec z Lyonu se raduje z gólu na hřišti Maccabi Tel Aviv.
Fotbalisté Lyonu oslavují gól Adama Karabce.
Adam Karabec (vpravo) a Tyler Morton z Lyonu se radují z gólu.
Hráči Karabachu po první brance do sítě Ajaxu.
20 fotografií

„Víme, že má Lyon velkou kvalitu a je favoritem, ale už mockrát se potvrdilo, že to vůbec nic neznamená,“ líčil Karabec do kamer klubové televize. „Jsou pod obrovským tlakem, protože dobře vědí, že do Ligy mistrů musí a chtějí. Když do toho půjdeme s čistou hlavou, odevzdáme všechno a nebudeme se bát hrát, může to být dobrý zápas.“

Mimochodem, pokud by Sparta dvojzápas vyhrála, o postup by se v závěrečném play off utkala s tureckým Fenerbahce, nebo s rakouským Sturmem Graz.

Teď je tady ale Lyon.

Extra výzva nejen pro Karabce.

„Nemám strach, že by byl přemotivovaný,“ reagoval během pondělní tiskové konference Priske. „Věřím, že bude chtít hlavně uspět se Spartou a možná také dokázat kouči Lyonu, že je opravdu dobrý hráč.“

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Že si Karabce ve Francii nenechají, přitom nebylo jen rozhodnutí trenéra Fonseky. Šlo spíš o celý klub, který se od loňska zmítá ve finančních problémech.

Než nakoupí, potřebuje prodat.

I proto předdomluvených 85 milionů korun za Karabcův přestup neuvolnil. „Z Kary je teď náš vrchní skaut. S asistentem, který měl přípravu na soupeře na starosti, všechno probírali, což je normální. O klubu ví něco navíc. Jak trénují, jak vymýšlejí taktiku,“ líčil Priske.

Ale bude to stačit? Sparta doufá.

Adam Karabec z Lyonu se raduje z gólu na hřišti Maccabi Tel Aviv.

A kdyby v dvojzápase, který přesně za týden vyvrcholí v Lyonu, neuspěla, bez dalšího boje má jistou minimálně Evropskou ligu.

Co na to Karabec?

„Těší se a je naprosto klidný,“ ujistil Priske. „Soustředí se na výkon, který musí předvést.“

Sparta potřebuje, aby byl co nejlepší.

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Galatasaray Istanbul
Benfica Lisabon
0:1
Real Madrid
Real Madrid
2:1
Benfica Lisabon
Borussia Dortmund
2:0
Atalanta Bergamo
Atalanta Bergamo
4:1
Borussia Dortmund
FK Karabach
1:6
Newcastle United
Newcastle United
3:2
FK Karabach
Bruggy
3:3
Atlético Madrid
Atlético Madrid
4:1
Bruggy
Bodo/Glimt
3:1
Inter Milán
Inter Milán
1:2
Bodo/Glimt
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Leverkusen
Leverkusen
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