Mladíkům Bayernu nestačil ani gól Ibrahimovice, Plzeň je obrala o body i doma

Plzeňští fotbalisté ve čtvrtém kole skupinové fáze Youth League pro kategorii do 19 let remizovali na domácí půdě 3:3 s Bayernem Mnichov a bodově navázali na vítězství 2:1 ze hřiště slavného soupeře. Viktoria udržela před německým týmem třetí místo v tabulce. Druhý duel skupiny C mezi Barcelonou a Interem Milán začne v 16:00.