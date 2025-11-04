Slavia v mládežnické Lize mistrů zničila Arsenal, třemi góly utekla už v úvodu

Slávističtí fotbalisté do 19 let ve čtvrtém kole Youth League rozdrtili doma Arsenal 5:1. V úvodu si dal v Radotíně vlastní gól Ceadach O’Neill, další branky Pražanů pak zaznamenali Bartosz Szywala, Jakub Kolísek, Mubarak Suleiman a Matěj Kotrba. Červenobílí v soutěži, která je mládežnickou obdobou Ligy mistrů, napravili předchozí prohru v Bergamu a potřetí ze čtyř kol bodovali.

Jakub Kolísek během zápasu mládežnické Ligy mistrů. | foto: Profimedia.cz

Mladí slávisté v souboji s Arsenalem potvrdili roli mírných favoritů. Už ve 32. minutě vedli 3:0, soupeř jim k tomu pomohl jedním vlastním gólem. V 60. minutě O’Neill zamířil tentokrát do správné branky a snížil, v nastavení ale Pražané přidali další dvě trefy, z toho jednu z penalty.

Ligová fáze Youth League kopíruje Ligu mistrů. Hraje se rovněž novým systémem s 36 kluby v jedné tabulce, na rozdíl od prestižní soutěže pro A-týmy má jen šest místo osmi kol. Do vyřazovací fáze postoupí 22 celků.

Červenobílí mají na kontě sedm bodů za dvě výhry a jednu remízu a v neúplné tabulce jsou sedmí. Mladíci Arsenalu potvrdili výsledkové trápení a také ve čtvrtém utkání soutěže utrpěli porážku. Další zápas odehrají Pražané 25. listopadu doma proti Bilbau.

Youth League se v této sezoně účastní i Ostrava, dorostenecký český šampion vstoupil do druhé větve soutěže - mistrovské části. Mladíci Baníku ve středu odehrají v Bělehradě venkovní odvetu s Crvenou zvezdou, úvodní duel skončil bez branek. České maximum v Youth League drží Příbram, která v sezoně 2015/16 došla do osmifinále.

Youth League pro fotbalisty do 19 let

4. kolo

Slavia Praha - Arsenal FC 5:1 (3:0)
Branky: 11. vlastní O’Neill, 23. Szywala, 32. Kolísek, 90.+2 Suleiman, 90.+5 Kotrba z pen. - 60. O’Neill

Sestava Slavie: Kalanin - Beran, Slončík, Boledovič - Piták, Rajnoha (90. Kočvara), Suleiman, Naskos (59. Frolík), Kolísek (59. Palivec) - Szywala (73. Pawlik), Pikolon (90. Kotrba). Trenér: Machač

