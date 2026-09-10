Skvělý vstup mladíků Slavie do Youth League. Výhru nad Lens řídil Potměšil

Dorostenci Slavie byli před utkáním s Lens kurzovým favoritem a roli potvrdili. Ve 27. minutě po centru z pravé strany dotlačil míč do sítě Potměšil a krátce po změně stran přidal osmnáctiletý útočník po brejku pojistku. Francouzský celek v 80. minutě po hrubé chybě gólmana Suchého při rozehrávce snížil, ale vyrovnat už nedokázal.
Ligová fáze Youth League kopíruje Ligy mistrů. Hraje se rovněž systémem s 36 kluby v jedné tabulce, na rozdíl od prestižní soutěže pro A-týmy má ale jen šest místo osmi kol. Do vyřazovacích bojů postoupí prvních 22 celků.
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Mladí slávisté hrají ligovou fázi Youth League podruhé za sebou díky účasti svých starších kolegů v elitní soutěži. V minulé sezoně obsadili v tabulce 20. místo a těsně prošli do vyřazovací části, v níž hned na úvod vypadli s Benficou Lisabon.
Youth League se v této sezoně zúčastní i Hradec Králové, který coby český dorostenecký šampion bude hrát druhou větev soutěže – mistrovskou část. Úvodní soupeř Hradce vzejde z duelu mezi maltskou Vallettou a albánským Partizani. České maximum v Youth League drží Příbram, která v sezoně 2015/16 došla do osmifinále.
1. kolo Youth League pro fotbalisty do 19 let
Slavia Praha - RC Lens 2:1 (1:0)
Sestava Slavie: Suchý - Palaščák (83. Fuksa), Barčot, Solarte - Szywala (46. Kratochvíl), Rajnoha (73. Frolík), Belžík, Savovič (73. Cedergren), Kolísek - Kotrba, Potměšil (65. Mašek). Trenér: Titěra