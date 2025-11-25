Mladí slávisté remizovali s Bilbaem, jako první mu v Youth League sebrali body

Fotbalisté Slavie do 19 let v 5. kole Youth League doma remizovali s Bilbaem 3:3, o výhru přišli v nastavení. V prvním poločase padlo v Radotíně pět gólů. Za domácí dvakrát skóroval Mubarak Suleiman a jednou Petr Potměšil, za hosty se trefili Elijah Gift a Manex Lozano. Druhý poločas dohrávali Pražané bez vyloučeného Štěpána Berana a Igor Oyana v páté minutě nastavení z penalty vyrovnal.

Slávista Petr Potměšil v zápase proti Bodö/Glimt. | foto: Profimedia.cz

Červenobílí v soutěži, která je mládežnickou obdobou Ligy mistrů, počtvrté z pěti kol bodovali, prohráli pouze v Bergamu. Se ziskem osmi bodů mají zápas před koncem ligové fáze na dosah postup. Bilbao je jistým postupujícím, po čtyřech výhrách poprvé ztratilo body. Další zápas odehrají Pražané 9. prosince na hřišti Tottenhamu.

Úvod zápasu byl střelecky hodně divoký. Skóre otevřel hostující Gift, po dvou brankách Suleimana a jedné Potměšila však slávisté již ve 20. minutě vedli 3:1. O kontaktní gól se před přestávko postaral Lozano. Pražané si ve druhém poločase drželi těsný náskok. Deset minut před koncem však byl vyloučen kapitán Beran a po Slončíkově faulu stanovil Oyana z penalty nerozhodný výsledek.

Slavia v mládežnické Lize mistrů zničila Arsenal, třemi góly utekla už v úvodu

Ligová fáze Youth League kopíruje Ligu mistrů. Hraje se rovněž novým systémem s 36 kluby v jedné tabulce, na rozdíl od prestižní soutěže pro A-týmy má jen šest místo osmi kol. Do vyřazovací fáze postoupí 22 celků.

Youth League se v této sezoně účastnila i Ostrava. Dorostenecký český šampion vstoupil do druhé větve soutěže – mistrovské části. Mladíci Baníku se s ní rozloučili hned po prvním dvojzápase. Baník podlehl v odvetě 2. kola v Bělehradě Crvene zvezdě vysoko 1:4 a na postup po úvodní domácí bezbrankové remíze nedosáhl. České maximum v Youth League drží Příbram, která v sezoně 2015/16 došla do osmifinále.

Youth League pro fotbalisty do 19 let

5. kolo

Slavia Praha - Athletic Bilbao 3:3 (3:2)
Branky: 11. a 20. Suleiman, 16. Potměšil - 8. Gift, 43. Lozano, 90.+5 Oyana z pen. ČK: 80. Beran (Slavia)

Sestava Slavie: Kalanin - Beran, Slončík, Boledovič - Piták, Palaščák (65. Holub), Suleiman, Rajnoha (84. Kovář), Kolísek (75. Palivec) - Szywala (65. Kotrba), Potměšil (75. Pawlik). Trenér: Machač

Ronaldo po boku prince povečeřel v Bílém domě. Setkal se s ním i syn, chlubil se Trump

Hvězdny fotbalista Cristiano Ronaldo se v Bílém domě zúčastnil slavnostní...

Hvězdný portugalský fotbalista Cristiano Ronaldo se v úterý zúčastnil setkání mezi americkým prezidentem Donaldem Trumpem a saúdskoarabským korunním princem Muhammadem bin Salmánem. Hlava Spojených...

Proč Češi nešli na děkovačku? Necítili jsme jednotu, řekl Souček. Nedvěd se omlouval

Kapitán české reprezentace Tomáš Souček (vpravo) a Vladimír Coufal hovoří s...

Další otázku na odmítnutou děkovačku s fanoušky už tiskoví mluvčí nedovolili. A tak Tomáš Souček, kapitán fotbalové reprezentace, po výhře 6:0 nad Gibraltarem stihl odvyprávět jen část příběhu:...

Do baráže s jiným kapitánem, rozhodl svaz. Souček reagoval: Mrzí mě to, chci spojovat

Tomáš Souček se raduje ze své branky proti Gibraltaru

Fotbalovou reprezentaci příští rok v březnu v barážovém semifinále nepovede Tomáš Souček jako kapitán. Vedení asociace mu odebralo pásku za chování týmu směrem k fanouškům po pondělním utkání proti...

Česko - Gibraltar 6:0, šest střelců na závěr kvalifikace, třetí nejvyšší výhra fotbalistů

Vladimír Coufal (vpravo) si užívá gól proti Gibraltaru, gratuluje mu Tomáš...

Z poloprázdné tribuny za bránou stovka fanoušků spustila: „Bojujte za Česko, bojujte za Česko.“ Pokřik, který fotbalisty na českých stadionech štve, skoro až uráží, ale rozhodně jim nepomáhá. V...

Baráž odehrají fotbalisté doma. Nejdřív je čeká Irsko, ve finále Dánsko, či Makedonie

Gianni Infantino, prezident Mezinárodní fotbalové federace FIFA, při losu...

V semifinále doma s Irskem, v případném finále opět v domácím prostředí proti Dánsku, nebo Severní Makedonii. Čeští fotbalisté znají cestu, kterou se v březnu mohou dostat na mistrovství světa 2026....

Mladí slávisté remizovali s Bilbaem, jako první mu v Youth League sebrali body

Slávista Petr Potměšil v zápase proti Bodö/Glimt.

Fotbalisté Slavie do 19 let v 5. kole Youth League doma remizovali s Bilbaem 3:3, o výhru přišli v nastavení. V prvním poločase padlo v Radotíně pět gólů. Za domácí dvakrát skóroval Mubarak Suleiman...

25. listopadu 2025  16:21

Další tructurnaj? Rusko údajně plánuje uspořádat vlastní fotbalový šampionát

Ruští fanoušci během přátelského utkání se Zambií.

Informace jsou zatím kusé a těžko dohledáte relevantní zdroj, který by rozjezd takových plánů explicitně potvrzoval, takže je berte s rezervou. Nicméně překvapilo by vás, kdyby po letech vyloučení...

25. listopadu 2025  14:47

Slavia - Bilbao v TV: kde sledovat Ligu mistrů živě?

Slávistický bek David Douděra v utkání s Bilbaem.

Do Edenu míří další atraktivní soupeř. Slavia v 5. kole Ligy mistrů přivítá španělský tým Athletic Bilbao. Kde můžete zápas nejprestižnější fotbalové pohárové soutěže sledovat živě i další zajímavé...

25. listopadu 2025  13:45

Walking football i screening. Slavia nabídne hostům z Bilbaa i CSR aktivity

Pohled na vršovický stadion při fotbalovém turnaji partnerů SK Slavia Praha.

Fotbalisté Slavie věří, že si ve svém pátém zápase v Lize mistrů konečně připíšou první vítězství. Proti bude španělský Athletic Bilbao. Ještě než si to fotbalisté obou týmů rozdají v úterý večer (od...

25. listopadu 2025  10:13

Mrazivá zpověď z vlaku: Byli to fanoušci ďábla. Na Baník se Romové bojí

Jaroslav Horvath, zakladatel fotbalové Mongaguá Ostrava, se svými svěřenci.

Když trenér malých romských fotbalistů z ostravského klubu Mongaguá líčí jejich cestu vlakem spolu s rowdies Baníku, mrazí z toho. Jejich rasistické urážky a hyenismus přišel zrovna v době, kdy se...

25. listopadu 2025  8:29

Bizarní červená. Fotbalista Evertonu udeřil spoluhráče, kouč překvapil: Líbilo se mi to

Idrissa Gueye z Evertonu vidí červenou kartu v utkání s Manchesterem United.

Takový moment příliš často neuvidíte. A jako ukázku dobrých týmových vztahů byste to rozhodně nepoužili. Přesto se Idrissa Gueye z fotbalového Evertonu zkratu dopustil. Ve 12. kole anglické ligy...

24. listopadu 2025  22:12,  aktualizováno  25. 11. 8:12

Dát Edenu konečně výhru v Lize mistrů. Urvat to za každou cenu, říká kouč Slavie

Slávistický trenér Jindřich Trpišovský během tiskové konference před duelem...

Tak už? Kdy jindy, když ne teď? „Asi to zní troufale, ale chceme to urvat. Vyhrát. Dát Edenu první vítězství v Lize mistrů. To je náš dlouhodobý cíl,“ prohlásil Jindřich Trpišovský, trenér...

25. listopadu 2025  7:28

Žádní nerdi od počítačů. Analytici Slavie o důvěře i řeči čísel: Stále jsou z nás vyvalení

Premium
Slávističtí analytici Jakub Káš (vpředu) a Adam Průša.

Neběhají po hřišti a při zápasech byste je nenašli ani na střídačce. Přesto jsou ti dva pro současnou Slavii a trenéra Jindřicha Trpišovského mimořádně důležití. Sám se o nich čas od času zmíní....

25. listopadu 2025

United po zkratu nevyužili dlouhou početní výhodu, Everton o výhře rozhodl v deseti

Fotbalisté Evertonu slaví výhru nad Manchesterem United.

Fotbalisté Manchesteru United nevyužili možnost posunout se na čtvrté místo anglické ligy. Ve 12. kole doma podlehli Evertonu 0:1, ačkoliv od třinácté minuty hráli přesilovku po červené kartě...

24. listopadu 2025  20:50,  aktualizováno  23:11

Gesto pro děti, které čelily rasismu fanoušků. FAČR je pozve na utkání

Modlany, 3. ročník mládežnického Memoriálu Karla Ryneše, tým Mongaguá Ústí nad...

Malé romské fotbalisty z organizace Mongaguá, kteří v sobotu čelili ve vlaku rasistickým urážkám fotbalových fanoušků z Ostravy, pozve Fotbalová asociace ČR (FAČR) na příští mezinárodní utkání. Na...

24. listopadu 2025  20:52,  aktualizováno  20:54

První FIFA Arenu v Česku otevřel Nedvědův čestný výkop. Vznikne až sto hřišť pro děti

Pavel Nedvěd provedl čestný výkop při otevření první fotbalové FIFA Areny v...

Mráz zalézal za nehty, na trávník se zlehounka snášely sněhové vločky. Fotbalové plány Davida Trundy, předsedy FAČR, ale zimní pauzu nemají. Jak co nejvíc podpořit sportující mládež? V Česku se...

24. listopadu 2025  16:34

Před rokem nadchli, ale neměli z toho nic. Porazí Trpišovský poprvé Valverdeho?

Slávistický záložník Lukáš Provod (17) v souboji s protihráči v utkání s...

Na den přesně před třinácti měsíci fotbalová Slavia herně nadchla Bilbao. „V minulé sezoně na San Mamés nikdo jiný domácí Athletic tak nepotrápil a nepřehrál jako vy,“ řekl uznale jeden z baskických...

24. listopadu 2025  16:10

