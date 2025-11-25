Mladí slávisté remizovali s Bilbaem, jako první mu v Youth League sebrali body

Červenobílí v soutěži, která je mládežnickou obdobou Ligy mistrů, počtvrté z pěti kol bodovali, prohráli pouze v Bergamu. Se ziskem osmi bodů mají zápas před koncem ligové fáze na dosah postup. Bilbao je jistým postupujícím, po čtyřech výhrách poprvé ztratilo body. Další zápas odehrají Pražané 9. prosince na hřišti Tottenhamu.
Úvod zápasu byl střelecky hodně divoký. Skóre otevřel hostující Gift, po dvou brankách Suleimana a jedné Potměšila však slávisté již ve 20. minutě vedli 3:1. O kontaktní gól se před přestávko postaral Lozano. Pražané si ve druhém poločase drželi těsný náskok. Deset minut před koncem však byl vyloučen kapitán Beran a po Slončíkově faulu stanovil Oyana z penalty nerozhodný výsledek.
Ligová fáze Youth League kopíruje Ligu mistrů. Hraje se rovněž novým systémem s 36 kluby v jedné tabulce, na rozdíl od prestižní soutěže pro A-týmy má jen šest místo osmi kol. Do vyřazovací fáze postoupí 22 celků.
Youth League se v této sezoně účastnila i Ostrava. Dorostenecký český šampion vstoupil do druhé větve soutěže – mistrovské části. Mladíci Baníku se s ní rozloučili hned po prvním dvojzápase. Baník podlehl v odvetě 2. kola v Bělehradě Crvene zvezdě vysoko 1:4 a na postup po úvodní domácí bezbrankové remíze nedosáhl. České maximum v Youth League drží Příbram, která v sezoně 2015/16 došla do osmifinále.
Youth League pro fotbalisty do 19 let
5. kolo
Slavia Praha - Athletic Bilbao 3:3 (3:2)
Sestava Slavie: Kalanin - Beran, Slončík, Boledovič - Piták, Palaščák (65. Holub), Suleiman, Rajnoha (84. Kovář), Kolísek (75. Palivec) - Szywala (65. Kotrba), Potměšil (75. Pawlik). Trenér: Machač