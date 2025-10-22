Mladíci ze Slavie padli v Youth League s Bergamem, ostravský Baník remizoval

Mladí slávisté v úvodních dvou kolech nejprve rozdrtili Bodö/Glimt 5:0 a pak remizovali v Miláně s Interem 2:2, proti dalšímu italskému soupeři ale poprvé v soutěži vyšli bodově i střelecky naprázdno.
Atalanta rozhodla dvěma brankami po změně stran, úvodní gól si Pražané dali v 64. minutě po rohovém kopu sami. Bergamo po předchozích dvou porážkách poprvé bodovalo.
Ligová fáze Youth League kopíruje Ligu mistrů. Hraje se rovněž novým systémem s 36 kluby v jedné tabulce, na rozdíl od prestižní soutěže pro A-týmy má jen šest místo osmi kol. Do vyřazovací fáze postoupí 22 celků.
Youth League se v této sezoně účastní i Ostrava, dorostenecký český šampion vstoupil do druhé větve soutěže - mistrovské části. Mladíci Baníku přivítali Crvenou zvezdu Bělehrad v nedalekém Havířově a navzdory výrazné střelecké převaze se rozešli se srbským soupeřem smírně bez gólů. Odveta se odehraje 5. listopadu.
České maximum v Youth League drží Příbram, která v sezoně 2015/16 došla do osmifinále.
Youth League pro fotbalisty do 19 let
3. kolo:
Atalanta Bergamo - Slavia Praha 2:0 (0:0)
Mistrovská část Youth League pro fotbalisty do 19 let
Úvodní utkání 2. kola:
Baník Ostrava - Crvena zvezda Bělehrad 0:0