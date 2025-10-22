Mladíci ze Slavie padli v Youth League s Bergamem, ostravský Baník remizoval

  17:39
Slávističtí fotbalisté do 19 let ve třetím kole Youth League utrpěli v Bergamu porážku 0:2 a poprvé nebodovali. Další utkání v ligové fázi soutěže, která je mládežnickou obdobou Ligy mistrů, odehrají Pražané 4. listopadu doma proti Arsenalu. Baník Ostrava v úvodním zápase mistrovské části doma remizoval s Crvenou zvezdou Bělehrad bez branek.

Tobias Boledovič ze Slavie Praha v zápase Youth League. | foto: ČTK / imago sportfotodienst / MICHAL CHWIEDUK/ARENA AKCJI Profimedia.cz

Mladí slávisté v úvodních dvou kolech nejprve rozdrtili Bodö/Glimt 5:0 a pak remizovali v Miláně s Interem 2:2, proti dalšímu italskému soupeři ale poprvé v soutěži vyšli bodově i střelecky naprázdno.

Atalanta rozhodla dvěma brankami po změně stran, úvodní gól si Pražané dali v 64. minutě po rohovém kopu sami. Bergamo po předchozích dvou porážkách poprvé bodovalo.

Ligová fáze Youth League kopíruje Ligu mistrů. Hraje se rovněž novým systémem s 36 kluby v jedné tabulce, na rozdíl od prestižní soutěže pro A-týmy má jen šest místo osmi kol. Do vyřazovací fáze postoupí 22 celků.

Youth League se v této sezoně účastní i Ostrava, dorostenecký český šampion vstoupil do druhé větve soutěže - mistrovské části. Mladíci Baníku přivítali Crvenou zvezdu Bělehrad v nedalekém Havířově a navzdory výrazné střelecké převaze se rozešli se srbským soupeřem smírně bez gólů. Odveta se odehraje 5. listopadu.

České maximum v Youth League drží Příbram, která v sezoně 2015/16 došla do osmifinále.

Youth League pro fotbalisty do 19 let

3. kolo:

Atalanta Bergamo - Slavia Praha 2:0 (0:0)
Branky: 64. vlastní Kolísek, 85. Gasparello
Sestava Slavie: Paar - Kovář, Slončík, Boledovič (74. Suleiman) - Beran (87. Frolík), Hájek (59. Rajnoha), Palaščák (74. Tomek), Naskos, Kolísek - Szywala (59. Potměšil), Pikolon. Trenér: Machač

Mistrovská část Youth League pro fotbalisty do 19 let

Úvodní utkání 2. kola:

Baník Ostrava - Crvena zvezda Bělehrad 0:0
Sestava Ostravy: Moučka - Žiška, Zástřešek, Míček, Pinkas (68. Kulyk) - Havran (46. Nináč), Trýdl, Rajčan (90.+2 Graclík), Zajac (79. Doležel) - Matušinský (79. Diatta), Drozd. Trenér: Pištěk

Výsledky

Hašek u fotbalové reprezentace končí. Přijde dočasný kouč, pak nastoupí cizinec?

Ivan Hašek už není trenérem národního mužstva fotbalistů. Ve středu dopoledne ho vedení asociace (FAČR) odvolalo. Stalo se tak třetí den po ostudné kvalifikační porážce na Faerských ostrovech (1:2)....

Povede české fotbalisty cizinec? Inspirací můžou být sousedé i slavné reprezentace

V samostatné historii dosud českou fotbalovou reprezentaci nevedl žádný cizinec. Podle šéfa asociace Davida Trundy je to však po odvolání Ivana Haška preferovaná dlouhodobá varianta. Pokud k tomu...

Slavia - Zlín 0:0, mistr střelecké trápení neprolomil, hosty podržel brankář Dostál

Slávističtí fotbalisté popáté v aktuálním ročníku Chance Ligy zaváhali. Ve 12. kole vůbec nezvládli domácí zápas se Zlínem a pouze remizovali 0:0. V první půli neměli jedinou střelu na branku, v té...

Slovácko - Sparta 0:0, málo fotbalu, žádné šance, hosté zaváhání rivala nevyužili

Sparťanští fotbalisté sobotní zaváhání Slavie se Zlínem nevyužili. V ospalém zápase bez vyložených šancí hráli na Slovácku také bez branek. V čele tabulky tak zůstali jen o bod před svým rivalem....

Arsenal deklasoval Atlético. PSG dalo sedm gólů, Barcelona a PSV po šesti

Fotbalová Liga mistrů zažila nebývalé brankové hody. Úterní zápasy 3. kola ligové fáze odstartovala výhra Barcelony 6:1 nad Olympiakosem. Paris Saint-Germain zvítězil na hřišti Leverkusenu 7:2, PSV...

Mladíci ze Slavie padli v Youth League s Bergamem, ostravský Baník remizoval

Slávističtí fotbalisté do 19 let ve třetím kole Youth League utrpěli v Bergamu porážku 0:2 a poprvé nebodovali. Další utkání v ligové fázi soutěže, která je mládežnickou obdobou Ligy mistrů, odehrají...

22. října 2025  17:39

AS Řím - Plzeň: kde sledovat Evropskou ligu v TV

Plzeňští fotbalisté mají před třetí zápas v ligové fázi Evropské ligy. Na kontě mají čtyři body, budou však čelit zatím největší výzvě. Nastoupí na horké půdě italského AS Řím. Kde a kdy můžete...

22. října 2025  17:16

Proč my? Proč Bergamo? I my byli oběťmi, vzpomíná lékař na pandemii covidu

Premium

Od naší zpravodajky v Itálii L’ospedale Papa Giovanni XXIII. Nemocnice papeže Jana XXIII. Právě odtud konvoje vojenských aut odvážely rakve s oběťmi koronaviru. Stovky mrtvých, kteří se hromadili v nemocnici. Krematoria jela na...

22. října 2025

Rijeka - Sparta: kde sledovat Konferenční ligu v TV

Po suverénním vítězství nad irským Shamrockem čeká fotbalisty Sparty druhý souboj v Konferenční lize. Nastoupí na hřišti chorvatského týmu HNK Rijeka. Kdy a kde můžete utkání sledovat živě?

22. října 2025  14:59

Kalvach si v Kataru vážně poranil koleno, sezona mu předčasně skončila

Český fotbalista Lukáš Kalvach z týmu SC Katar utrpěl v nedělním utkání ligového poháru vážné zranění pravého kolena a do konce sezony bude mimo hru. Třicetiletý člen širšího kádru reprezentace by...

22. října 2025  14:32

Atalanta Bergamo - Slavia v TV: kde sledovat Ligu mistrů živě?

Fotbalisté Slavie mají před sebou další zápas v Lize mistrů. Po nešťastné domácí remíze s Bodö/Glimt (2:2) a jednoznačné porážce s Interem Milán (0:3) nastoupí v Bergamu proti Atalantě. Kde můžete...

22. října 2025  14:17

Fotbalisté Slavie se v Lize mistrů střetnou s italským Bergamem
22. 10.

Dočasným koučem reprezentace je Köstl. Chceme zachovat kontinuitu, řekl Trunda

Česká fotbalová reprezentace našla dočasné řešení trenérské otázky. Mužstvo povede v listopadových utkáních proti San Marinu a Gibraltaru pětatřicetiletý Jaroslav Köstl, dosavadní asistent odvolaného...

22. října 2025  14:13

A příště v Edenu. Gyökeres se rozjíždí a kouč Arsenalu tvrdí: Díky němu jsme lepší

Na to, že po sedmi zápasech ukončil gólové čekání, se vlastně docela krotil. Balon se po jeho střele a odrazu od kotníku slovenského obránce Hancka došoural do sítě a Victor Gyökeres, švédský snajpr...

22. října 2025

Bez Schicka, ale s ostudou. Leverkusen se po výprasku omlouval fanouškům

Běžela 38. minuta, oba týmy hrály v deseti a Aleix Garcia právě srovnal na 1:1. Málokoho v tu chvíli napadlo, že se v BayAreně může ještě strhnout taková divočina. Ale stalo se. Fotbalisté Bayeru...

22. října 2025  13:13

Polidar je po operaci zpět v sestavě, ale jabloneckou výhru si neužil

Krajního záložníka jabloneckých fotbalistů Matěje Polidara vyřadil v srpnu ze hry zánět slepého střeva. V letošní ligové sezoně se proto prvně objevil v základní sestavě až ve 12. kole.

22. října 2025  12:17

Bez Haraslína i Sadílka. Sparta vyrazila do Rijeky, mohou zápas ohrozit lijáky?

Bez zraněného kapitána Lukáše Haraslína a nově i Lukáše Sadílka vyrazili sparťanští fotbalisté za druhým zápasem v Konferenční lize. Ve čtvrtek v rozmáčené Rijece, kde několik dnů vydatně prší, mohou...

22. října 2025  11:44

