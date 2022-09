Plzeňští mladíci ve fotbalové Youth League na Inter Milán nestačili

Fotbalisté Plzně do 19 let ve druhém utkání skupinové fáze Youth League doma podlehli Interu Milán 0:3 a zopakovali úvodní výsledek z Barcelony. Svěřenci trenéra Ondřeje Šimla sehrají další duel skupiny C mládežnické obdoby Ligy mistrů 4. října v Mnichově proti Bayernu.