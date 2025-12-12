Mladí slávisté, kteří naposledy utrpěli v Londýně s Tottenhamem debakl 1:9, prošli do play off z 20. místa. Postup si zajistilo 22 z 36 týmů.
Svěřenci trenéra Jaroslava Machače předtím porazili Bodö/Glimt (5:0) a Arsenal (5:1), podlehli Atalantě Bergamo (0:2) a remizovali s Interem Milán (2:2) a Bilbaem (3:3).
Benfica získala v ligové fázi o sedm bodů více, když nestačila jen na vítěznou Chelsea, které podlehla 2:5. Zbylých pět utkání vyhrála a měla suverénně nejlepší celkové skóre 26:7. Útočník Benfiky Goncalo Moreira je nejlepším střelcem Youth League se sedmi góly.