Brankář Salcburku Stejskal dostal šest gólů, Youth League vyhrála Benfica

Mladí fotbalisté Salcburku s českým brankářem Adamem Stejskalem utrpěli ve finále Ligy mistrů hráčů do 19 let debakl 0:6 od Benfiky. Slavný lisabonský klub tak vítězstvím v Youth League ukončil 60 let dlouhé čekání na triumf v soutěžích UEFA.