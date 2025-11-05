Mladíci Baníku v Youth League končí, odvetu v Bělehradě rozhodl druhý poločas

Autor: ,
  16:39
Ostravští fotbalisté do 19 let se rozloučili s účinkováním v Youth League hned po prvním dvojzápase. Baník podlehl v odvetě 2. kola mistrovské části mládežnické obdoby Ligy mistrů v Bělehradě Crvene zvezdě vysoko 1:4 a na postup po úvodní domácí bezbrankové remíze nedosáhl.

Fotbalisté devatenáctky Baníku v zápase v Bělehradě. | foto: fcb.cz

Zatímco před dvěma týdny český dorostenecký šampion soupeře výrazně přestřílel, tentokrát měl od úvodu navrch srbský celek. Na úvodní gól Šariče ještě v 25. minutě rychle odpověděl vyrovnáním Zástřešek, ale druhá půle už jednoznačně patřila domácím. Šarič si nejprve připsal druhou trefu a pak ještě asistoval u zbylých dvou branek.

Z českých týmů zůstává v této sezoně Youth League ve hře už pouze Slavia. Pražané v úterý ve druhé větvi soutěže, která složením kopíruje ligovou fázi Ligy mistrů, rozstříleli Arsenal 5:1. Vršovičtí mladíci mají po čtyřech duelech sedm bodů a před závěrečnými dvěma koly nejsou daleko k postupu. Do vyřazovacích bojů projde 22 z 36 klubů.

České maximum v Youth League drží Příbram, která v sezoně 2015/16 postoupila do osmifinále.

Youth League pro fotbalisty do 19 let

Odvetné utkání 2. kola mistrovské části

Crvena zvezda Bělehrad - Baník Ostrava 4:1 (1:1)

Branky: 18. a 53. Šarič, 67. Stojanovič, 88. Trač - 25. Zástřešek. První zápas: 0:0, postoupila Crvena zvezda

Sestava Ostravy: Moučka - Matušinský (65. Diatta), Pinkas, Kulyk, Drozd - Rajčan, Míček (75. Cáhlik), Doležel (90.+1 Šopík) - Zástřešek, Frýdl (65. Graclík), Nináč (90.+1 Klopštok). Trenér: Pištěk

Vstoupit do diskuse
Tipsport - partner programu

4. kolo

Pafos FC vs. Villarreal //www.idnes.cz/sport
5.11. 18:45
  • 9.02
  • 5.59
  • 1.34
FK Karabach vs. Chelsea //www.idnes.cz/sport
5.11. 18:45
  • 9.32
  • 5.85
  • 1.32
Newcastle United vs. Athletic Bilbao //www.idnes.cz/sport
5.11. 21:00
  • 1.37
  • 4.92
  • 10.10
Olympique Marseille vs. Atalanta Bergamo //www.idnes.cz/sport
5.11. 21:00
  • 2.50
  • 3.58
  • 2.88
Manchester City vs. Borussia Dortmund //www.idnes.cz/sport
5.11. 21:00
  • 1.42
  • 5.23
  • 7.18
Inter Milán vs. FC Kajrat Almaty //www.idnes.cz/sport
5.11. 21:00
  • 1.04
  • 17.60
  • 48.00
Bruggy vs. FC Barcelona //www.idnes.cz/sport
5.11. 21:00
  • 5.32
  • 5.08
  • 1.55
Benfica Lisabon vs. Leverkusen //www.idnes.cz/sport
5.11. 21:00
  • 1.94
  • 3.78
  • 4.03
Ajax Amsterdam vs. Galatasaray Istanbul //www.idnes.cz/sport
5.11. 21:00
  • 3.15
  • 3.95
  • 2.19

5. kolo

Kompletní los
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti osobám mladším 18 let.

4. kolo

3. kolo

Kompletní los
Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. Bayern MnichovBayern 4 4 0 0 14:3 12
2. ArsenalArsenal 4 4 0 0 11:0 12
3. Paris Saint-GermainPSG 4 3 0 1 14:5 9
4. Inter MilánInter 3 3 0 0 9:0 9
5. Real MadridReal Madrid 4 3 0 1 8:2 9
6. LiverpoolLiverpool 4 3 0 1 9:4 9
7. TottenhamTottenham 4 2 2 0 7:2 8
8. Borussia DortmundDortmund 3 2 1 0 12:7 7
9. Manchester CityManchester City 3 2 1 0 6:2 7
10. Sporting LisabonSporting 4 2 1 1 8:5 7
11. Newcastle UnitedNewcastle 3 2 0 1 8:2 6
12. FC BarcelonaBarcelona 3 2 0 1 9:4 6
13. ChelseaChelsea 3 2 0 1 7:4 6
14. Atlético MadridAtlético 4 2 0 2 10:9 6
15. FK KarabachKarabach 3 2 0 1 6:5 6
16. Galatasaray IstanbulGalatasaray 3 2 0 1 5:6 6
17. PSV EindhovenEindhoven 4 1 2 1 9:7 5
18. AS MonacoMonaco 4 1 2 1 4:6 5
19. Atalanta BergamoBergamo 3 1 1 1 2:5 4
20. Eintracht FrankfurtFrankfurt 4 1 1 2 7:11 4
21. NeapolNeapol 4 1 1 2 4:9 4
22. Olympique MarseilleMarseille 3 1 0 2 6:4 3
23. Juventus FCJuventus 4 0 3 1 7:8 3
24. BruggyBruggy 3 1 0 2 5:7 3
25. Athletic BilbaoBilbao 3 1 0 2 4:7 3
26. Saint-GilloiseSaint-Gilloise 4 1 0 3 4:12 3
27. Bodo/GlimtBodo/Glimt 4 0 2 2 5:8 2
28. Pafos FCPafos 3 0 2 1 1:5 2
29. LeverkusenLeverkusen 3 0 2 1 5:10 2
30. SK Slavia PrahaSlavia 4 0 2 2 2:8 2
31. Olympiakos PireusPireus 4 0 2 2 2:9 2
32. VillarrealVillarreal 3 0 1 2 2:5 1
33. FC KodaňKodaň 4 0 1 3 4:12 1
34. FC Kajrat AlmatyKajrat 3 0 1 2 1:9 1
35. Benfica LisabonBenfica 3 0 0 3 2:7 0
36. Ajax AmsterdamAjax 3 0 0 3 1:11 0

1. - 8. : Play Off: Osmifinále, 9. - 24. : Play-Off: 1/16-finále

Zobrazit více
Sbalit

Nejčtenější

Ostravský chrám za 2,5 miliardy. Nový stadion Bazaly už má svoji podobu

Nový fotbalový stadion Bazaly v Ostravě vznikne podle návrhu urbanistického, architektonického a designového studia L35 Arquitectos z Barcelony. Vítězný projekt se od ostatních v soutěži odlišoval...

MLS zveřejnila platy. Nejvíc ze všech má Messi, kolik berou Bucha, Lingr či Olatunji?

Zajímá vás, kolik si za rok vydělají čeští a slovenští fotbalisté v americké MLS? A jak jsou na tom v porovnání s největšími hvězdami v čele s Lionelem Messim? Tamní hráči mají kontrakt přímo s ligou...

Slavia - Arsenal 0:3, hektický úvod, po gólu se hosté zklidnili a byli nad síly mistra

Slávističtí fotbalisté proti Arsenalu nepropadli, i když ve svém čtvrtém vystoupení v Lize mistrů nevystřelili na bránu a inkasovali tři góly. Většinu času dobře bránili, snažili se zápas lídrovi...

Sparta - Bohemians 2:1, tři góly neplatily, bláznivé derby rozhodla vlastní branka

Tři góly odvolané, dva pro domnělé fauly, třetí kvůli ofsajdu. Tři uznané. Z bláznivé dohrávky 13. kola fotbalové ligy vyšla vítězně domácí Sparta, která tak udržela první příčku o dva body před...

Karviná - Sparta 2:1, další venkovní výbuch. Výhru domácím vystřelil Gning

Mohli se vrátit do čela tabulky s náskokem, místo toho klesají na druhé místo o skóre. Sparťanští fotbalisté znovu venku nevyhráli, ve čtrnáctém kole Chance Ligy podlehli 1:2 Karviné. Jediný gól...

Noah - Olomouc v TV: kde sledovat Konferenční ligu živě?

Velká neznámá čeká na olomoucké fotbalisty ve 3. kole ligové fáze Konferenční ligy. V Arménii nastoupí proti týmu FC Noah. Kde můžete zápas sledovat živě i další informace naleznete v našem přehledu.

5. listopadu 2025  16:54

Mladíci Baníku v Youth League končí, odvetu v Bělehradě rozhodl druhý poločas

Ostravští fotbalisté do 19 let se rozloučili s účinkováním v Youth League hned po prvním dvojzápase. Baník podlehl v odvetě 2. kola mistrovské části mládežnické obdoby Ligy mistrů v Bělehradě Crvene...

5. listopadu 2025  16:39

ONLINE: Baník v poháru vyrovnal v Pardubicích, pak Bohemians vs. Boleslav

Sledujeme online

O další místa mezi osmičkou nejlepších v národním poháru bojují pardubičtí fotbalisté, kteří hostí ostravský Baník. Do zápasu nastupují bez nemocného kouče Jana Trousila, kterého nahrazuje asistent...

5. listopadu 2025  16:15

Hattrick za sedm minut. Češi na MS do 17 let porazili Tadžíkistán, hvězdou Škrkoň

Česká fotbalová reprezentace do 17 let v úvodním utkání mistrovství světa v Kataru porazila 6:1 Tádžikistán. Hattrickem rozhodl už v úvodu útočník Vít Škrkoň. Druhý zápas ve skupině I čeká svěřence...

5. listopadu 2025  15:53

Proč nehrál Kadeřábek? Kolik bude změn v sestavě? Priske před duelem s Rakówem

Je to sice jen jeden z třiatřiceti soutěžních zápasů, které sparťanští fotbalisté během podzimní části sezony absolvují. Ale v současné situaci, v níž se tým ocitl, platí za mimořádně důležitý. „A...

5. listopadu 2025  15:36

Manažer Hapal poprvé letí s Olomoucí: Zápas si užiju, jako bych byl trenér

Ustrojený do saka pozdraví své nové hráče, podá si ruku s novináři a vyhlíží tříhodinový přelet z ostravského letiště do arménského Jerevanu. Jako by Pavel Hapal hýřil po konci v roli trenéra...

5. listopadu 2025  15:09

Loni chyboval, letos je oporou. Olomoucký brankář Koutný si říká o posun výš

Když vyjde před novináře, obvykle vypráví se svou typickou skromností a nesmělostí. V brance Sigmy Olomouc ale v této sezoně předvádí velmi sebevědomé výkony. Po čtrnácti zápasech fotbalové Chance...

5. listopadu 2025  15:06

Van de Messi? Gól roku? Stoper přeběhl celé hřiště a skóroval. Nestíhali mě, culil se

Má přes metr devadesát, nohy jako kolohnát, a přesto ho přirovnali k jednomu z nejmenších a nejšikovnějších fotbalistů planety. „Micky van de Messi?“ ptá se titulek britské BBC po kuriózním...

5. listopadu 2025  14:24

Slavia už ví, že zázraky se nedějí. I když Arsenalu vymazala jeho hlavní zbraň

Nedal nic najevo, jen přimhouřil oči a nahnul se k tabletu, aby viděl, co se vlastně semlelo. Ale bublalo to v něm určitě. Proč, hernajs? Inkasovat pár vteřin po začátku druhého poločasu, to bývá pro...

5. listopadu 2025  13:49

Jméno po legendě, stejný agent jako eso Realu. Ve Zbrojovce září mladý Kaká

Kolonka v brazilském pasu stopera fotbalové Zbrojovky eviduje jméno Kauan Carneiro Da Silva, ani rodiče ho tak ale příliš neoslovují. Vždyť ani legendární brazilský ofenzivní záložník se doopravdy...

5. listopadu 2025  13:19

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Díky! Bývalý ligový fotbalista Lexa a vedoucí týmu zachránili život řidiči

S fotbalovým Libercem vybojoval Josef Lexa řadu úspěšných bitev, ale ten největší zápas vyhrál až o víkendu. Byl to zápas o život řidiče autobusu, který k Nise přivezl hráčky Teplic. Lexa jej coby...

5. listopadu 2025  13:06

Víkendové zápasy první a druhé ligy uctí válečné veterány, dorazí i armádní stroje

Na 11. listopad připadá ve světě den válečných veteránů, a tak se jim Ligová fotbalová asociace (LFA) rozhodla o víkendu stejně jako před rokem vzdát hold. Akce se uskuteční na všech stadionech, na...

5. listopadu 2025  12:56

    Nepřehlédněte

    Mohlo by Vás zajímat

    Další weby

    Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.