Mladíci Baníku v Youth League končí, odvetu v Bělehradě rozhodl druhý poločas

Zatímco před dvěma týdny český dorostenecký šampion soupeře výrazně přestřílel, tentokrát měl od úvodu navrch srbský celek. Na úvodní gól Šariče ještě v 25. minutě rychle odpověděl vyrovnáním Zástřešek, ale druhá půle už jednoznačně patřila domácím. Šarič si nejprve připsal druhou trefu a pak ještě asistoval u zbylých dvou branek.
Z českých týmů zůstává v této sezoně Youth League ve hře už pouze Slavia. Pražané v úterý ve druhé větvi soutěže, která složením kopíruje ligovou fázi Ligy mistrů, rozstříleli Arsenal 5:1. Vršovičtí mladíci mají po čtyřech duelech sedm bodů a před závěrečnými dvěma koly nejsou daleko k postupu. Do vyřazovacích bojů projde 22 z 36 klubů.
České maximum v Youth League drží Příbram, která v sezoně 2015/16 postoupila do osmifinále.
Youth League pro fotbalisty do 19 let
Odvetné utkání 2. kola mistrovské části
Crvena zvezda Bělehrad - Baník Ostrava 4:1 (1:1)
Branky: 18. a 53. Šarič, 67. Stojanovič, 88. Trač - 25. Zástřešek. První zápas: 0:0, postoupila Crvena zvezda
Sestava Ostravy: Moučka - Matušinský (65. Diatta), Pinkas, Kulyk, Drozd - Rajčan, Míček (75. Cáhlik), Doležel (90.+1 Šopík) - Zástřešek, Frýdl (65. Graclík), Nináč (90.+1 Klopštok). Trenér: Pištěk