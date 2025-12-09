Červenobílí v soutěži, která je mládežnickou obdobou Ligy mistrů, podruhé z šesti kol nebodovali. Zatím prohráli pouze v Bergamu s Atalantou, v tréninkovém centru Hotspur si ovšem připsali nejvyšší porážku celé ligové fáze. Slávisté teď budou čekat na další výsledky, zda jim osm bodů bude stačit na postup. Tottenham ho má se ziskem 12 bodů jistý.
Výběr pod vedením trenéra Jaroslava Machače porazil 5:1 Bodö/Glimt i Arsenal. Remízu 2:2 si připsal na Interu Milán a 3:3 doma s Bilbaem. V Londýně však propadl. V prvním poločase prohrávali hosté o tři góly, před přestávkou snížil Pikolon z první střely Slavie na branku.
Ve druhé půli domácí už jen navyšovali skóre. O pět branek se postaral sedmnáctiletý Williams-Barnett, mladík s pověstí jednoho z největších talentů anglického fotbalu.
Ligová fáze Youth League kopíruje Ligu mistrů. Hraje se rovněž novým systémem s 36 kluby v jedné tabulce, na rozdíl od prestižní soutěže pro A-týmy má jen šest místo osmi kol. Do vyřazovací fáze postoupí 22 celků.
Youth League se v této sezoně účastnila i Ostrava. Dorostenecký český šampion vstoupil do druhé větve soutěže - mistrovské části. Mladíci Baníku se s ní rozloučili hned po prvním dvojzápase. Baník podlehl v odvetě 2. kola v Bělehradě Crvene zvezdě vysoko 1:4 a na postup po úvodní domácí bezbrankové remíze nedosáhl. České maximum v Youth League drží Příbram, která v sezoně 2015/16 došla do osmifinále.
Youth League pro fotbalisty do 19 let
6. kolo
Tottenham Hotspur - Slavia Praha 9:1 (3:1)
Sestava Slavie: Paar - Kovář (46. Szywala), Slončík, Boledovič - Palivec (56. Kotrba), Holub (56. Naskos), Rajnoha, Palaščák (56. Frolík), Kolísek - Potměšil (70. Pawlik), Pikolon. Trenér: Machač.