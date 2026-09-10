Touré se proti PSG zapsal do historie. Zkopíroval bych úplně vše, žasl po debaklu

A nelze se mu divit. Evropští šampioni posledních dvou sezon zahájili obhajobu titulu působivým a naprosto dominantním výkonem. Bývalého záložníka Manchesteru City ohromila zejména jejich taktická organizace.
„Je neuvěřitelné, jaký tým Luis Enrique vybudoval. Je to stroj, od obrany až po útok jsou kompletní. Nemůžete je presovat, dobře se znají. Není to jednoduché, dokážou vás potrestat. Neustále nacházejí volného hráče navíc a dobře se pohybují,“ řekl Touré na tiskové konferenci.
Navzdory vysokému rozdílu ve skóre uvedl, že jeho svěřenci po utkání na Parku princů ničeho nelitovali. „Dnes večer byli na nás příliš silní. Znovu budou blízko zisku této trofeje, jsou silní po celém hřišti a dávají do toho všechno – je to výjimečné,“ vyzdvihl soupeře Touré.
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„V kádru mají deset nominovaných na Zlatý míč. Můj tým dal do zápasu všechno, bylo to těžké. Rozdíl je, upřímně řečeno, značný, ale jsme hrdí, že jsme s nimi dokázali soupeřit. Paříž je jedním z nejlepších týmů, proti kterým budeme hrát. Respektovali nás a hráli naplno,“ dodal Touré.
Trenér dostával opakovaně otázky na Ousmana Dembélého, který se blýskl dvěma góly a dvěma asistencemi. S nadsázkou poznamenal, že francouzský křídelník předvedl fantastický výkon zrovna v nejhorší možný moment pro jeho tým. Zároveň uznal, že střet s hráčem Dembélého kvalit byl pro jeho rozvíjející se mužstvo důležitou zkušeností.
„Dembélé? Dnes večer mě zklamal,“ zavtipkoval Touré. „Viděl jsem jeho poslední dva nebo tři zápasy a nebyl ve formě, ale dnes nám opravdu ublížil. Je to fantastický hráč.“
Enrique, kouč Pařížanů, Tourému poklonu opětoval. Líbí se mu způsob, jakým se snaží hrát. „A také jaké poselství předává svým hráčům. Má všechno, aby uspěl. Má kvalitu i schopnosti stát se skvělým trenérem.“
Šest vstřelených gólů je pro PSG rekordem v úvodním utkání Ligy mistrů. Dosavadním maximem bylo pět branek proti Celticu v sezoně 2017/18.
„Nebyl to pro ně nejlepší den, protože jsme ukázali, že když jsme sehraní, je proti nám velmi těžké hrát. Pokud budeme takto presovat a získávat míč zpět, bude to pro každého soupeře těžké. To, o co se snaží, může přinést pozitivní dopady. Myslím, že s pokračováním soutěže budou dosahovat lepších výsledků,“ dodal Enrique.
𝘾𝘼𝙈𝘼𝙍𝘼𝘼𝘼𝘼! 🤯— Nova Sport (@novasport_cz) September 9, 2026
Nádherná individuální akce křídelníka Slovanu v Parku princů! 🔝#NovaSport | #UCL pic.twitter.com/lZAfWwbFnE
Touré vysoký příděl nekousal lehce. Jeho hráči se dle něj snažili konkurovat a musí se ještě hodně zlepšit, ale jsou mladí a mají čas. Mužstvo se bude chtít z historického výsledku a také z posledních dvou ligových proher oklepat už v nedělním utkání se Žilinou.
Přesto Touré chválil, a to svého útočníka Suleimana Camaru, který vstřelil jediný slovenský gól. „Předvedl skvělý výkon. Je stále mladý a byl to jeho první zápas v této soutěži. Nastoupil proti Nunovi Mendesovi, jednomu z nejlepších hráčů na světě,“ prohlásil o 24letém Gambijci.
„Byl to těžký zápas, máme se z něj hodně co učit. Právě jsme hráli proti jednomu z nejlepších týmů soutěže, který byl ve všech ohledech lepší než my. Hodně jsem se naučil a hodně toho viděl. Teď musíme tvrdě pracovat, abychom dosáhli požadované úrovně,“ uzavřel Touré.