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Touré se proti PSG zapsal do historie. Zkopíroval bych úplně vše, žasl po debaklu

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  9:36
Yaya Touré se stal prvním africkým trenérem, který vedl tým ve fotbalové Lize...

Yaya Touré se stal prvním africkým trenérem, který vedl tým ve fotbalové Lize mistrů. | foto: Reuters

Ferran Torres oslavuje hattrick s Ousmanem Dembélém z Paris Saint-Germain v...
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Prožil výjimečný večer, když jako první africký trenér vedl tým v Lize mistrů, zároveň však přihlížel nejvyšší porážce Slovanu Bratislava v novodobé historii soutěže. Yaya Touré označil fotbalisty Paris Saint-Germain za dokonalý stroj. „Chtěl bych od nich zkopírovat úplně všechno,“ prohlásil po debaklu 1:6.

A nelze se mu divit. Evropští šampioni posledních dvou sezon zahájili obhajobu titulu působivým a naprosto dominantním výkonem. Bývalého záložníka Manchesteru City ohromila zejména jejich taktická organizace.

„Je neuvěřitelné, jaký tým Luis Enrique vybudoval. Je to stroj, od obrany až po útok jsou kompletní. Nemůžete je presovat, dobře se znají. Není to jednoduché, dokážou vás potrestat. Neustále nacházejí volného hráče navíc a dobře se pohybují,“ řekl Touré na tiskové konferenci.

Navzdory vysokému rozdílu ve skóre uvedl, že jeho svěřenci po utkání na Parku princů ničeho nelitovali. „Dnes večer byli na nás příliš silní. Znovu budou blízko zisku této trofeje, jsou silní po celém hřišti a dávají do toho všechno – je to výjimečné,“ vyzdvihl soupeře Touré.

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„V kádru mají deset nominovaných na Zlatý míč. Můj tým dal do zápasu všechno, bylo to těžké. Rozdíl je, upřímně řečeno, značný, ale jsme hrdí, že jsme s nimi dokázali soupeřit. Paříž je jedním z nejlepších týmů, proti kterým budeme hrát. Respektovali nás a hráli naplno,“ dodal Touré.

Trenér dostával opakovaně otázky na Ousmana Dembélého, který se blýskl dvěma góly a dvěma asistencemi. S nadsázkou poznamenal, že francouzský křídelník předvedl fantastický výkon zrovna v nejhorší možný moment pro jeho tým. Zároveň uznal, že střet s hráčem Dembélého kvalit byl pro jeho rozvíjející se mužstvo důležitou zkušeností.

„Dembélé? Dnes večer mě zklamal,“ zavtipkoval Touré. „Viděl jsem jeho poslední dva nebo tři zápasy a nebyl ve formě, ale dnes nám opravdu ublížil. Je to fantastický hráč.“

Ferran Torres se díky hattricku stal čtvrtým nejlepším španělským střelcem v historii Ligy mistrů s 21 góly. Jeho tříbrankové představení bylo už deváté, které v soutěži předvedl hráč PSG.

Enrique, kouč Pařížanů, Tourému poklonu opětoval. Líbí se mu způsob, jakým se snaží hrát. „A také jaké poselství předává svým hráčům. Má všechno, aby uspěl. Má kvalitu i schopnosti stát se skvělým trenérem.“

Šest vstřelených gólů je pro PSG rekordem v úvodním utkání Ligy mistrů. Dosavadním maximem bylo pět branek proti Celticu v sezoně 2017/18.

„Nebyl to pro ně nejlepší den, protože jsme ukázali, že když jsme sehraní, je proti nám velmi těžké hrát. Pokud budeme takto presovat a získávat míč zpět, bude to pro každého soupeře těžké. To, o co se snaží, může přinést pozitivní dopady. Myslím, že s pokračováním soutěže budou dosahovat lepších výsledků,“ dodal Enrique.

Touré vysoký příděl nekousal lehce. Jeho hráči se dle něj snažili konkurovat a musí se ještě hodně zlepšit, ale jsou mladí a mají čas. Mužstvo se bude chtít z historického výsledku a také z posledních dvou ligových proher oklepat už v nedělním utkání se Žilinou.

Přesto Touré chválil, a to svého útočníka Suleimana Camaru, který vstřelil jediný slovenský gól. „Předvedl skvělý výkon. Je stále mladý a byl to jeho první zápas v této soutěži. Nastoupil proti Nunovi Mendesovi, jednomu z nejlepších hráčů na světě,“ prohlásil o 24letém Gambijci.

„Byl to těžký zápas, máme se z něj hodně co učit. Právě jsme hráli proti jednomu z nejlepších týmů soutěže, který byl ve všech ohledech lepší než my. Hodně jsem se naučil a hodně toho viděl. Teď musíme tvrdě pracovat, abychom dosáhli požadované úrovně,“ uzavřel Touré.

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PSV Eindhoven vs. Šachtar Doněck //www.idnes.cz/sport
10.9. 18:45
  • 1.50
  • 5.01
  • 6.03
Fenerbahce Istanbul vs. AS Řím //www.idnes.cz/sport
10.9. 18:45
  • 3.47
  • 3.69
  • 2.13
Como vs. RB Lipsko //www.idnes.cz/sport
10.9. 21:00
  • 1.81
  • 4.18
  • 4.23
SK Slavia Praha vs. Racing Lens //www.idnes.cz/sport
10.9. 21:00
  • 2.70
  • 3.62
  • 2.63
Manchester United vs. Sabah Baku //www.idnes.cz/sport
10.9. 21:00
  • 1.10
  • 11.90
  • 24.90
Bayern Mnichov vs. Bodo/Glimt //www.idnes.cz/sport
10.9. 21:00
  • 1.09
  • 14.10
  • 24.80

2. kolo

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1. kolo

Kompletní los
Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. Paris Saint-GermainPSG 1 1 0 0 6:1 3
2. FC BarcelonaBarcelona 1 1 0 0 5:1 3
3. Sporting CP LisabonSporting Lisabon 1 1 0 0 3:1 3
4. StuttgartStuttgart 1 1 0 0 3:1 3
5. Manchester CityManchester City 1 1 0 0 2:0 3
6. Aston VillaAston Villa 1 1 0 0 3:2 3
7. Real BetisBetis 1 1 0 0 3:2 3
8. Borussia DortmundDortmund 1 1 0 0 3:2 3
9. LiverpoolLiverpool 1 1 0 0 2:1 3
10. Real MadridReal Madrid 1 1 0 0 2:1 3
11. ArsenalArsenal 1 1 0 0 1:0 3
12. AEK AtényAEK Atény 1 1 0 0 1:0 3
13. AS ŘímAS Řím 0 0 0 0 0:0 0
14. Bayern MnichovBayern 0 0 0 0 0:0 0
15. Bodo/GlimtBodo/Glimt 0 0 0 0 0:0 0
16. ComoComo 0 0 0 0 0:0 0
17. PSV EindhovenEindhoven 0 0 0 0 0:0 0
18. Fenerbahce IstanbulFenerbahce 0 0 0 0 0:0 0
19. Racing LensLens 0 0 0 0 0:0 0
20. Manchester UnitedManchester Utd. 0 0 0 0 0:0 0
21. RB LipskoRB Lipsko 0 0 0 0 0:0 0
22. Sabah BakuSabah 0 0 0 0 0:0 0
23. SK Slavia PrahaSlavia 0 0 0 0 0:0 0
24. Šachtar DoněckŠachtar 0 0 0 0 0:0 0
25. VillarrealVillarreal 1 0 0 1 2:3 0
26. BruggyBruggy 1 0 0 1 2:3 0
27. LilleLille 1 0 0 1 2:3 0
28. Atlético MadridAtlético 1 0 0 1 1:2 0
29. Inter MilánInter 1 0 0 1 1:2 0
30. LASK LinzLinz 1 0 0 1 0:1 0
31. NeapolNeapol 1 0 0 1 0:1 0
32. Galatasaray IstanbulGalatasaray 1 0 0 1 1:3 0
33. Viking FK StavangerViking 1 0 0 1 1:3 0
34. FC PortoPorto 1 0 0 1 0:2 0
35. Feyenoord RotterdamFeyenoord 1 0 0 1 1:5 0
36. Slovan BratislavaSlovan Bratislava 1 0 0 1 1:6 0

1. - 8. : Play Off: Osmifinále, 9. - 24. : Play-Off: 1/16-finále

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