Souček po gólu zářil: Když porazíme Sevillu, tak už každého

Stadion bouřil a on nadšeně řval. V euforii ukazoval rukama symbol kladiv. Český fotbalový záložník Tomáš Souček se zase trefil proti Seville a znovu ji pomohl vyřadit. „Jeden z nejlepších zápasů, co jsem tu hrál,“ jásala opora West Hamu po vítězství 2:0 po prodloužení a postupu do čtvrtfinále Evropské ligy.