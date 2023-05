West Ham vykročil ku Praze. Hlavně to zvládnout, je jedno jak, tvrdí trenér

Zkušený trenér dovedl West Ham do semifinále už loni, na pozdějšího vítěze Evropské ligy Frankfurt však mužstvo nestačilo.

Tehdy prohrálo 1:2 doma a pak 0:1 v Německu.

V londýnském zápase West Ham prohrával, pak srovnal, ale opět inkasoval. Nyní znovu dotahoval, tentokrát duel dokonce otočil.

Nepříjemná vzpomínka na vyřazení s Frankfurtem i tak ožila – Moyesovi svěřenci totiž herně zrovna nezářili. Ukázali ale velkou vůli a odhodlání, skóre zvrátili během devíti minut v druhé půli.

„Nezdolnost je naše přednost,“ pravil Moyes. „V to hodně věřím. Platí to pro celý klub, pro celý tým. Budeme ji ještě potřebovat, pomáhá nám zvládnout velké zápasy,“ pokračoval a připomněl víkendový skalp Manchesteru United v Premier League (1:0).

Navzdory slibnému výsledku kouč zdůraznil, že pro postup do finále, které hostí 7. června pražský Eden, musí West Ham v odvetě předvést lepší výkon.

„Vyhrát dva jedna je OK, ale není to nic víc než těsný náskok. Líbilo se mi mírné zlepšení po změně stran, to ano, ale finále je ještě daleko,“ uvedl Moyes.

West Ham nebyl v evropském finále od roku 1976, kdy v Poháru vítězů pohárů podlehl Anderlechtu 2:4. Velkou trofej nezískal od roku 1980 a triumfu nad Arsenalem (1:0) ve finále FA Cupu.

Motivace je obrovská a tým chce uspět za každou cenu.

„V pohárech je zásadní hlavně to zvládnout, je jedno jak,“ dodal Moyes.